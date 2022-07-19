Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1
Формат ЕГЭ
Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в.
Россия в Новое время
Внешняя политика Петра I Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Россия накануне преобразований
Всеобщая история
Эпоха Эллинизма Англия в XVII веке Страны Азии в XIX веке Англия в XIХ веке Образование независимых государств в Латинской Америке Великие географические открытия Тридцатилетняя война Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Международные отношения в XVIII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Франция в XVII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Англия в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Реформация и её последствия Америка в XVIII веке Франция в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Франция в XIX веке Церковь в Средневековье Древняя Греция Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Древний Рим XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Франция в XV-XVI вв. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион США в XIХ веке Европейская культура в XIV-XV вв. Восточная Европа в XVI в. Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Объединительные движения в Италии Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Англия в XV-XVI вв.
Новейшая история России
История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги "Военный коммунизм" Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Февральская революция Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Основные этапы ВОВ СССР накануне Великой Отечественной войны Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Конференции Антигитлеровской коалиции Октябрьская революция Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма НЭП Внешняя политика Н.С.Хрущёва СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Индустриализация и коллективизация в СССР
Средневековый период
Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Общественные движения в пореформенной России Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)

Варианты ЕГЭ по Истории

Часть 1 включает в себя 11 вопросов, охватывающих хронологический промежуток Отечественной истории с VIII-XXI вв.

  • Задания 1,3,5 относятся к категории установления соответствий между события/явлениями/процессами и предложенными датами/фактами/личностями. Таким образом эти задания проверяют чистую фактологию.

  • Задание 2 помимо истории России проверяют знание хронологии событий Всемирной истории на промежутке с V-XX вв. Для выполнения данного задания достаточно знать, в какое столетие (а лучше даже в какую половину столетия) происходило то или иное событие, для того чтобы составить верную хронологическую цепочку, сопоставив их с событиями из отечественной истории.

  • Задание 4 - это региональная таблица, в рамках которой выпускнику предстоит продемонстрировать знания пространственно-временнЫх связей в Отечественной истории.

  • Задания 8-11 - (один из самых сложных в первой части, как показывает статистика) посвящён работе с исторической картой. В данных заданиях от выпускника требуются как знания по исторической географии, так и навыки работы с картой (её атрибуция и работа с заданиями). Особенность задания состоит в том, что оно в большей степени проверяет знание именно внешней политики России на протяжении всей её истории.


    Особую роль в ЕГЭ по истории разработчики экзамена отводят работе с письменными источниками. Этому навыку посвящены задания 6, а также 12-13 и 16 из второй части. В данных заданиях проверяется умение выпускников проводить атрибуцию источника, основываясь на анализе данных, представленных в тексте.

  • Задание 7 напарвлено на проверку знаний из истории культуры России в период с IX-XX вв. Задание относится к категории на установление соответствия

Часть 2 состоит из восьми заданий с развернутым ответом, в которых ученикам предлагается продемонстрировать более глубокие знания по Отечественной истории. Форматы заданий части 2:

  • Блок заданий 12-13 на работу с письменным историческим источником.

  • Задания 14-15 напарвлены на проверку знаний из истории культуры России в период с IX-XX вв. Данные задания предлагают выпускникам поработать с весьма обширным иллюстративным материалом (изображения монет, марок, плакатов, памятников архитектуры, живописи и скульптуры), а также вспомнить многочисленные произведения русской литературы, музыки, а также достижения в области науки в тесной связи с их авторами.

  • Задание 16 специфически проверяет события Великой Отечественной войны (1941-1945) в рамках анализа двух отрывков исторических источников.

  • Задание 17 направлено на работу с причинно-следственными связями исторических событий и явлений.

  • Задание 18 проверяет знания выпускников в области исторических терминов и понятий.

  • Заданий 19, историческая аргументация, с 2022 года включает в себя элементы всеобщей истории.