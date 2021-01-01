Онлайн-курсы
по английскому языку

Для учеников 5–10 классов

Замотивируем учить английский и повысим языковой уровень на +1 по шкале CEFR

Английский для подростков

Нестрашный

Группы формируются по уровню знаний для учёбы без стресса

Прикладной

Говорим, читаем, пишем и слушаем. Без знаний ради знаний

Интересный

Увлекательные уроки и регулярные успехи — лучшая мотивация

Понятный

Соберём обрывочные знания в систему и закроем пробелы

Пятерка — лучший подарок!
с 26 по 30 декабря

Подарите ребенку образование со скидкой до 50% и участвуйте в розыгрыше iPhone 12

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Учитесь с нами в удобном формате

Преподаватели MAXIMUM

Виктория Волкова

Вуз:МГУ им. М.В. Ломоносова

Специальность:востоковедение
и африканистика

Анна Крашенинникова

Вуз:МГППУ

Специальность:лингвистика, межкультурная коммуникация

Дарья Сарычева

Вуз:МГППУ

Специальность:педагогическое образование, английский язык

Ирина Чемеркина

Вуз:РУДН

Специальность:педагогическое образование, английский язык

Татьяна Агеенко

Вуз:ВШЭ

Специальность:фундаментальная и прикладная лингвистика

Виктория Никифорова

Вуз:УрФУ

Специальность:лингвистика

Контроль качества преподавания

Для новых преподавателей
Для действующей команды
3 этапа отбора
Входное
тестирование
Методический
курс
2 ежегодных
тестирования IELTIS
на 8+
25 часов в год
доп. обучения
Контроль
показателей группы
(посещаемость и ДЗ)

175 000 довольных учеников

Учитесь с нами в удобном формате

Гарантия результата

  • iconУченики курса повышают уровень владения языком на +1 по системе CEFR за полгода
  • Курс пройден, но остались непонятые темы? Разберём их на индивидуальных уроках — бесплатно!
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Как проходит обучение

1. Прикладные знания

На каждом уроке говорим, читаем, пишем и слушаем на английском. Ученики повышают оценку в школе и могут использовать язык в жизни: смотреть сериалы, читать книги, общаться

2. Видимые результаты

…даже если никогда не получалось. Удовольствие от процесса и успехи мотивируют лучше всего. Поэтому ученики осваивают слова и грамматику в понятном контексте и много практикуются

3. Мини-группы по уровню

Ученики чувствуют себя комфортно на уроках в окружении одногруппников с тем же уровнем языка, поэтому не боятся ошибаться и задавать вопросы, легче преодолевают языковой барьер

4. Понятное объяснение

Помогаем собрать обрывочные знани в систему и закрыть пробелы. 9 из 10 учеников доходят до конца курса и подтверждают повышение языкового уровня на финальном тесте

Приложение и личный кабинет с материалами курса

  • Вся теория курса в одном кабинете: не нужно ничего искать
  • Удобно подключаться к урокам и пересматривать записи
  • Наглядный прогресс: за каждый урок и ДЗ начисляются баллы
  • Легко учить слова в приложении — где угодно и когда угодно

Мотивация и комфортная
атмосфера

  • Методика разработана специально
    для подростков
  • Интерактивное обучение
    и игровые форматы
  • Контроль домашнего задания
    и прогресса
  • Ответы на вопросы, обратная связь
    и работа над ошибками
Записаться на пробный урок

Комплексное развитие
языковых навыков

  • Изучаем лексику и грамматику на понятных жизненных темах
  • Говорение, аудирование и чтение на каждом
    занятии
  • Общение в мини-группе помогает преодолеть языковой барьер
  • Разговорный клуб
    для практического погружения