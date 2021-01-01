На каждом уроке говорим, читаем, пишем и слушаем на английском. Ученики повышают оценку в школе и могут использовать язык в жизни: смотреть сериалы, читать книги, общаться

2. Видимые результаты

…даже если никогда не получалось. Удовольствие от процесса и успехи мотивируют лучше всего. Поэтому ученики осваивают слова и грамматику в понятном контексте и много практикуются