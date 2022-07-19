Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси XIII-XV вв.
Формат ЕГЭ
Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ
Россия в Новое время
Восстание Степана Разина Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва
Всеобщая история
Франция в XV-XVI вв. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Эпоха Крестовыых походов Древняя Греция Восточная Европа в XVI в. Международные отношения в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Америка в XVIII веке Англия в XIХ веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Древний Рим Церковь в Средневековье Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Англия в XV-XVI вв. Эпоха Эллинизма Франция в XIX веке Тридцатилетняя война Основные события всеобщей истории ХХ в. Объединительные движения в Италии Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Франция в XVII веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке США в XIХ веке Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XVII веке Великие географические открытия Франция в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Англия в XVIII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Реформация и её последствия Страны Азии в XIX веке
Новейшая история России
Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева НЭП Февральская революция Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина "Военный коммунизм" Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Индустриализация и коллективизация в СССР Основные этапы ВОВ Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.)
Средневековый период
Феодальная война второй четверти XV в. Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4

Варианты ЕГЭ по Истории

Часть 1 включает в себя 11 вопросов, охватывающих хронологический промежуток Отечественной истории с VIII-XXI вв.

  • Задания 1,3,5 относятся к категории установления соответствий между события/явлениями/процессами и предложенными датами/фактами/личностями. Таким образом эти задания проверяют чистую фактологию.

  • Задание 2 помимо истории России проверяют знание хронологии событий Всемирной истории на промежутке с V-XX вв. Для выполнения данного задания достаточно знать, в какое столетие (а лучше даже в какую половину столетия) происходило то или иное событие, для того чтобы составить верную хронологическую цепочку, сопоставив их с событиями из отечественной истории.

  • Задание 4 - это региональная таблица, в рамках которой выпускнику предстоит продемонстрировать знания пространственно-временнЫх связей в Отечественной истории.

  • Задания 8-11 - (один из самых сложных в первой части, как показывает статистика) посвящён работе с исторической картой. В данных заданиях от выпускника требуются как знания по исторической географии, так и навыки работы с картой (её атрибуция и работа с заданиями). Особенность задания состоит в том, что оно в большей степени проверяет знание именно внешней политики России на протяжении всей её истории.


    Особую роль в ЕГЭ по истории разработчики экзамена отводят работе с письменными источниками. Этому навыку посвящены задания 6, а также 12-13 и 16 из второй части. В данных заданиях проверяется умение выпускников проводить атрибуцию источника, основываясь на анализе данных, представленных в тексте.

  • Задание 7 напарвлено на проверку знаний из истории культуры России в период с IX-XX вв. Задание относится к категории на установление соответствия

Часть 2 состоит из восьми заданий с развернутым ответом, в которых ученикам предлагается продемонстрировать более глубокие знания по Отечественной истории. Форматы заданий части 2:

  • Блок заданий 12-13 на работу с письменным историческим источником.

  • Задания 14-15 напарвлены на проверку знаний из истории культуры России в период с IX-XX вв. Данные задания предлагают выпускникам поработать с весьма обширным иллюстративным материалом (изображения монет, марок, плакатов, памятников архитектуры, живописи и скульптуры), а также вспомнить многочисленные произведения русской литературы, музыки, а также достижения в области науки в тесной связи с их авторами.

  • Задание 16 специфически проверяет события Великой Отечественной войны (1941-1945) в рамках анализа двух отрывков исторических источников.

  • Задание 17 направлено на работу с причинно-следственными связями исторических событий и явлений.

  • Задание 18 проверяет знания выпускников в области исторических терминов и понятий.

  • Заданий 19, историческая аргументация, с 2022 года включает в себя элементы всеобщей истории.