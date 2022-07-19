Задания 15–16

(Культура)

С 2022 года блок заданий по культуре на работу с иллюстративным материалом переехал во вторую часть экзамена. Новшества задания модели 2022 г. состоят в необходимости самостоятельного формулирования ответа и особенно выполнения требования объяснить свой ответ.

Объяснение, представленное экзаменуемым, должно быть полным. Рассмотрим пример из ДЕМО версии 2022 (задание 15). Апробация показала, что дать полное объяснение не всегда получается даже в тех случаях, когда обучающийся правильно определил, название войны, события которой изображены на марке стрелками, – Гражданская. Например, ответ «на марке обозначена Уфа, поэтому война Гражданская» не является полным и не будет принят. Дело в том, что только обозначения Уфы недостаточно для установления названия войны. Необходимы указание связи Уфы с боевыми действиями, которые обозначены в районе 30 этого города, а также вывод о том, что боевые действия в районе этого города в обозначенное на марке время велись только в период Гражданской войны.

В задании 16 требуется выбрать по указанным критериям, связанным с изображением, представленным в задании 15, один памятник культуры из четырех предложенных и указать какой-либо факт об этом памятнике культуры. Причем к фактам мы можем отнести самые разные категории информации: авторство, год или обстоятельства создания и т. д.

Критерии оценивания

Каждое из заданий 15–16 содержит по два вопроса, ответы на которые принесут ученику по два балла. Так что в случае указания неверных положений, общих суждений, лишенных конкретных фактов или отсутствия ответа баллы выставляются в соответствии с наличием верного ответа на каждый вопрос.