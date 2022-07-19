Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв.
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ
Всеобщая история
Эпоха Эллинизма Церковь в Средневековье Страны Азии в XIX веке Франция в XVIII веке Франция в XVII веке Англия в XIХ веке Международные отношения в XVIII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Объединительные движения в Италии Реформация и её последствия Тридцатилетняя война Англия в XVIII веке Восточная Европа в XVI в. Франция в XIX веке Франция в XV-XVI вв. Древняя Греция Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века США в XIХ веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Древний Рим Англия в XV-XVI вв. Эпоха Крестовыых походов XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XVII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Америка в XVIII веке Великие географические открытия Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток
Новейшая история России
1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Конференции Антигитлеровской коалиции Образование СССР Октябрьская революция Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) НЭП Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Основные этапы ВОВ Гражданская война СССР накануне Великой Отечественной войны Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) "Военный коммунизм" Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика Л.И.Брежнева Февральская революция
Средневековый период
Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Эпоха Ивана III Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1
Россия в Новое время
Россия накануне преобразований Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов

Задания 15–16

(Культура)

С 2022 года блок заданий по культуре на работу с иллюстративным материалом переехал во вторую часть экзамена. Новшества задания модели 2022 г. состоят в необходимости самостоятельного формулирования ответа и особенно выполнения требования объяснить свой ответ.

Объяснение, представленное экзаменуемым, должно быть полным. Рассмотрим пример из ДЕМО версии 2022 (задание 15). Апробация показала, что дать полное объяснение не всегда получается даже в тех случаях, когда обучающийся правильно определил, название войны, события которой изображены на марке стрелками, – Гражданская. Например, ответ «на марке обозначена Уфа, поэтому война Гражданская» не является полным и не будет принят. Дело в том, что только обозначения Уфы недостаточно для установления названия войны. Необходимы указание связи Уфы с боевыми действиями, которые обозначены в районе 30 этого города, а также вывод о том, что боевые действия в районе этого города в обозначенное на марке время велись только в период Гражданской войны.

В задании 16 требуется выбрать по указанным критериям, связанным с изображением, представленным в задании 15, один памятник культуры из четырех предложенных и указать какой-либо факт об этом памятнике культуры. Причем к фактам мы можем отнести самые разные категории информации: авторство, год или обстоятельства создания и т. д.

Критерии оценивания

Каждое из заданий 15–16 содержит по два вопроса, ответы на которые принесут ученику по два балла. Так что в случае указания неверных положений, общих суждений, лишенных конкретных фактов или отсутствия ответа баллы выставляются в соответствии с наличием верного ответа на каждый вопрос.