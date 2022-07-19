Задание 17

(Великая Отечественная война)

Задание 17 по нумерации 2023 г. нацелено на проверку знаний фактов Великой Отечественной войны. Новое задание расширяет комплекс проверяемых знаний и умений. Оно предполагает анализ отрывков из двух исторических источников, их атрибуцию, использование контекстных знаний, извлечение из одного из отрывков информации, представленной в явном виде.

Подготовка к выполнению данного задания состоит, во-первых в тщательном изучении фактов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, во-вторых, в приобретении опыта анализа исторических источников, непосредственно связанных с Великой Отечественной войной.

Критерии оценивания

Задание предполагает ответ на три вопроса, каждый из которых оценивается в один первичный балл. Итого, за данное задание у выпускника есть возможность получить три балла. Никаких подводных камней с оценкой элементов ответа в задании нет.