Задание 17

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Новейшая история России
Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Герои ВОВ и их подвиги Конференции Антигитлеровской коалиции Октябрьская революция Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) НЭП Внешняя политика Н.С.Хрущёва Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) "Военный коммунизм" Образование СССР Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Основные этапы ВОВ Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Февральская революция
Средневековый период
Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского
Древняя Русь
Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги
Культура России VIII-XX вв.
Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Россия в Новое время
Восстание Степана Разина Преобразования Петра I Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.)
Всеобщая история
Англия в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Эпоха Крестовыых походов Франция в XV-XVI вв. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Объединительные движения в Италии Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Франция в XIX веке Реформация и её последствия Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Америка в XVIII веке Великие географические открытия Франция в XVIII веке США в XIХ веке Восточная Европа в XVI в. Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Англия в XVII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Англия в XV-XVI вв. Древняя Греция Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Церковь в Средневековье Международные отношения в XVIII веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Франция в XVII веке Англия в XIХ веке Страны Азии в XIX веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Древний Рим Тридцатилетняя война Эпоха Эллинизма XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Европейская культура в XIV-XV вв. Образование независимых государств в Латинской Америке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв.
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Формат ЕГЭ
Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ

Задание 17

(Великая Отечественная война)

Задание 17 по нумерации 2023 г. нацелено на проверку знаний фактов Великой Отечественной войны. Новое задание расширяет комплекс проверяемых знаний и умений. Оно предполагает анализ отрывков из двух исторических источников, их атрибуцию, использование контекстных знаний, извлечение из одного из отрывков информации, представленной в явном виде.

Подготовка к выполнению данного задания состоит, во-первых в тщательном изучении фактов Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, во-вторых, в приобретении опыта анализа исторических источников, непосредственно связанных с Великой Отечественной войной.

Критерии оценивания

Задание предполагает ответ на три вопроса, каждый из которых оценивается в один первичный балл. Итого, за данное задание у выпускника есть возможность получить три балла. Никаких подводных камней с оценкой элементов ответа в задании нет.