Акции MAXIMUM Education
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Найдено 6 предложений
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🌐 Онлайн
⭐ ЕГЭ/ОГЭ
Личный наставник
Поможем ученику сохранить эффективность при подготовке к экзаменам
- 👀 12 online-встреч с личным наставником
- 📚 Научим расставлять приоритеты и организовывать время
- 👩🏻💻 Расскажем, как приручить стресс
- 🦸♂️ Личный наставник на связи с учеником 24\7
- 📈 Каждый месяц делимся успехами с родителями
🎁 Бонус
Оплата материнским капиталом
- 🌟 Любой образовательный курс MAXIMUM Education можно оплатить с помощью материнского капитала
- 🗂 Поможем разобраться с процедурой оплаты и подготовить необходимые документы
🎁 Бонус
💵НДФЛ
Учитесь с нами выгодно!
Получите налоговый вычет до 6 500 рублей
- 🏫 Доступно благодаря государственной лицензии на ведение образовательной деятельности
- 🗂 Расскажем, как получить вычет и поможем в сборе необходимых документов
🌐 Онлайн
📚 Репетитор
📝 8 уроков
8 индивидуальных онлайн-уроков
🔥 Скидка до 60% на первый урок
- Занятия с репетитором по уникальной программе
- 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
- 👩🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
- 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
- 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
🌐 Онлайн
📚 Репетитор
📝 16 уроков
16 индивидуальных онлайн-уроков
🔥 Скидка до 60% на первый урок
- Занятия с репетитором по уникальной программе
- 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
- 👩🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
- 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
- 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
👀 9-11 класс
💻 Видеокурс
Персональный гид по вузам
Получишь ответы от личного менеджера приемной комиссии университета
- 🔥 Разберем 4 популярных направлений обучения: гуманитарное, техническое, IT, экономическое, медицинское
- 🎓 Расскажем о тонкостях поступления и студенческой жизни из первых рук
- 📈 Уже сейчас узнаешь о карьерных возможностях в университете
- 📘 Сделаешь осознанный выбор и будешь знать, что тебя ждет дальше
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Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и поможем подобрать подходящий курс.