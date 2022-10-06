Акции MAXIMUM Education

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Курсы на 2023 год

Найдено 6 предложений

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🌐 Онлайн
⭐ ЕГЭ/ОГЭ
Личный наставник
Поможем ученику сохранить эффективность при подготовке к экзаменам
  • 👀 12 online-встреч с личным наставником
  • 📚 Научим расставлять приоритеты и организовывать время
  • 👩🏻‍💻 Расскажем, как приручить стресс
  • 🦸‍♂️ Личный наставник на связи с учеником 24\7
  • 📈 Каждый месяц делимся успехами с родителями
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🎁 Бонус
Оплата материнским капиталом

  • 🌟 Любой образовательный курс MAXIMUM Education можно оплатить с помощью материнского капитала
  • 🗂 Поможем разобраться с процедурой оплаты и подготовить необходимые документы
Бесплатная консультация
🎁 Бонус
💵НДФЛ
Учитесь с нами выгодно!
Получите налоговый вычет до 6 500 рублей
  • 🏫 Доступно благодаря государственной лицензии на ведение образовательной деятельности
  • 🗂 Расскажем, как получить вычет и поможем в сборе необходимых документов
Бесплатная консультация
🌐 Онлайн
📚 Репетитор
📝 8 уроков
8 индивидуальных онлайн-уроков
🔥 Скидка до 60% на первый урок
  • Занятия с репетитором по уникальной программе

  • 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
  • 👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
  • 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
  • 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
1 088 ₽ за урок
🌐 Онлайн
📚 Репетитор
📝 16 уроков
16 индивидуальных онлайн-уроков
🔥 Скидка до 60% на первый урок
  • Занятия с репетитором по уникальной программе

  • 📆 Онлайн-уроки по 60 минут
  • 👩‍🏫 Персональная программа с учетом целей ученика
  • 📚 Онлайн-модуль с теорией и домашними заданиями
  • 🧐 Выбор преподавателя и доступ к чату
1 050 ₽ за урок
👀 9-11 класс
💻 Видеокурс
Персональный гид по вузам
Получишь ответы от личного менеджера приемной комиссии университета
  • 🔥 Разберем 4 популярных направлений обучения: гуманитарное, техническое, IT, экономическое, медицинское
  • 🎓 Расскажем о тонкостях поступления и студенческой жизни из первых рук
  • 📈 Уже сейчас узнаешь о карьерных возможностях в университете
  • 📘 Сделаешь осознанный выбор и будешь знать, что тебя ждет дальше
3,000
1 500 ₽
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