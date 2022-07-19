Задание 21

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Варианты ЕГЭ
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Всеобщая история
Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Древний Рим Тридцатилетняя война Эпоха Крестовыых походов XIV-XV вв.: что происходило на Западе Реформация и её последствия Англия в XV-XVI вв. Америка в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Объединительные движения в Италии Восточная Европа в XVI в. Франция в XVII веке Церковь в Средневековье Международные отношения в XVIII веке Франция в XVIII веке Англия в XVII веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Франция в XIX веке Франция в XV-XVI вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Страны Азии в XIX веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Англия в XVIII веке Эпоха Эллинизма Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Англия в XIХ веке Великие географические открытия Европейская культура в XIV-XV вв. Образование независимых государств в Латинской Америке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Древняя Греция XIV-XV вв.: что происходило на Востоке США в XIХ веке
Новейшая история России
Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Октябрьская революция Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Гражданская война СССР накануне Великой Отечественной войны Внешняя политика Н.С.Хрущёва 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) "Военный коммунизм" Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. История современной России (1991 - 2014 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Основные этапы ВОВ Внешняя политика Л.И.Брежнева Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) НЭП Февральская революция Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Герои ВОВ и их подвиги
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура современной России Русская культура в XVIII в.
Формат ЕГЭ
Задание 18 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ
Россия в Новое время
Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Начало эпохи дворцовых переворотов Восстание Е. Пугачёва Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Средневековый период
Русское государство в первой половине XVI в. Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная война второй четверти XV в. Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Александр Невский и отражение агрессии с Запада Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса

Задание 21

(Историческая аргументация)

Задание 21 по нумерации 2023 г. проверяет умение аргументировать представленные в задании точки зрения. В данное задание включены элементы содержания по всеобщей истории с древнего мира до ХХ века. Формулировка задания построена на соотнесении событий, процессов, явлений истории России и истории зарубежных стран.

Критерии оценивания

Как и в задании из прежней модели, данное задание предполагает формулирование полноценных аргументов. Однако при его выполнении экзаменуемый аргументирует не одну точку зрения, составляя аргументы в ее подтверждение и опровержение, а две точки зрения, одна из которых посвящена истории России, а другая – истории зарубежных стран. Для приведенного задания (рассмотрим вариант задания 19 из ДЕМО 2022) аргумент для России может быть сформулирован следующим образом: «с отменой крепостного права крестьяне перестали находиться под опекой помещиков, которые ими ранее владели, в связи с чем у правительства возникла необходимость создания органов местного самоуправления, которые бы стали управлять хозяйственными делами в соответствии с социально-экономической обстановкой в каждом регионе страны; была проведена земская реформа». Аргумент для США может быть, например, следующим: «после отмены рабства в США бывшие плантаторы-рабовладельцы пытались вернуть свою власть над бывшими рабами, для чего в южных штатах ими были приняты "чёрные кодексы", которые почти полностью воспроизводили действовавшие до гражданской войны законы о рабах; Конгрессом США был принят закон, отменявший "чёрные кодексы", власти США приступили к "радикальной реконструкции Юга", целью которой было не допустить возвращение рабства». Таким образом, в обоих аргументах необходимо при помощи фактов доказать, что названные в задании события повлияли именно на внутреннюю политику соответствующих стран.

Если выпускник правильно укажет только один аргумент (например, по истории России), то он получит за выполнение задания 2 балла из 3. Если же выпускники не сможет сформулировать ни одного аргумента, но приведёт два факта, которые можно использовать для аргументации данных в задании точек зрения (или одной из них), то он получит 1 балл.

Всю необходимую для решения задания теорию ты найдешь в разделе “Всеобщая история”.