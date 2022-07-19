Задание 21

(Историческая аргументация)

Задание 21 по нумерации 2023 г. проверяет умение аргументировать представленные в задании точки зрения. В данное задание включены элементы содержания по всеобщей истории с древнего мира до ХХ века. Формулировка задания построена на соотнесении событий, процессов, явлений истории России и истории зарубежных стран.

Критерии оценивания

Как и в задании из прежней модели, данное задание предполагает формулирование полноценных аргументов. Однако при его выполнении экзаменуемый аргументирует не одну точку зрения, составляя аргументы в ее подтверждение и опровержение, а две точки зрения, одна из которых посвящена истории России, а другая – истории зарубежных стран. Для приведенного задания (рассмотрим вариант задания 19 из ДЕМО 2022) аргумент для России может быть сформулирован следующим образом: «с отменой крепостного права крестьяне перестали находиться под опекой помещиков, которые ими ранее владели, в связи с чем у правительства возникла необходимость создания органов местного самоуправления, которые бы стали управлять хозяйственными делами в соответствии с социально-экономической обстановкой в каждом регионе страны; была проведена земская реформа». Аргумент для США может быть, например, следующим: «после отмены рабства в США бывшие плантаторы-рабовладельцы пытались вернуть свою власть над бывшими рабами, для чего в южных штатах ими были приняты "чёрные кодексы", которые почти полностью воспроизводили действовавшие до гражданской войны законы о рабах; Конгрессом США был принят закон, отменявший "чёрные кодексы", власти США приступили к "радикальной реконструкции Юга", целью которой было не допустить возвращение рабства». Таким образом, в обоих аргументах необходимо при помощи фактов доказать, что названные в задании события повлияли именно на внутреннюю политику соответствующих стран.

Если выпускник правильно укажет только один аргумент (например, по истории России), то он получит за выполнение задания 2 балла из 3. Если же выпускники не сможет сформулировать ни одного аргумента, но приведёт два факта, которые можно использовать для аргументации данных в задании точек зрения (или одной из них), то он получит 1 балл.

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