Внешняя политика Л.И. Брежнева

Отношения с Западом

Эпоха Брежнева с токи зрения международных отношений получила название «Разрядки». С США был достигнут военно-стратегический паритет (у СССР и США было примерно одинаковое количество ядерного оружия). Поэтому в конце 1960 – 1970-х годах принимается ряд соглашений, нацеленных на сокращение вооружения:

Народы мира требуют прекратить гонку вооружений! Р. Сурьянинов. 1975 год

1. В 1968 году подписан договор о нераспространении ядерного оружия (договор подписали СССР, США, Великобритания). 2. В 1971 году заключено четырехстороннее соглашение по Западному Берлину (СССР, США, Великобритания, Франция): западные секторы Берлина отныне не являлись составной частью ФРГ и не находились под её управлением. 3. В 1972 году во время визита американского президента Никсона в Москву между СССР и США подписан договор ОСВ-I (ограничение стратегических вооружений) и ПРО (противоракетной обороны). 4. В 1979 году заключен договор ОСВ – II.

Особое место в соперничестве сверхдержав занимало освоение космического пространства, что вылилось в так называемую «Космическую гонку». После многочисленных успехов СССР в освоении космоса, США сосредоточились на попытках вернуть статус самой технологически развитой державы и обратили свой взор на Луну. Средством обретения американского космического лидерства стала объявленная уже в 1961 году интегральная (облётная и посадочная) лунная пилотируемая программа «Сатурн»-«Аполлон», нацеленная на достижение Луны человеком до конца 1960-х годов. Хрущёв получил от президента Д. Кеннеди предложение о совместной программе высадки на Луну (а также запуска более совершенных метеорологических спутников), но, подозревая попытку выведать секреты советских ракетных и космических технологий, отказался.



Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе

В 1975 году состоялось «рукопожатие в космосе» - советский корабль «Союз» и американский «Аполлон» состыковались в космосе и совершили экспериментальный полет. На этом «космическая гонка» завершилась. От соперничества державы перешли к сотрудничеству.

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки в 1975 году стал кульминацией процесса разрядки международной напряженности. В этом Совещании участвовало 33 государства Европы, США, Канада.

Была принята декларация принципов взаимоотношений стран-участниц Совещания:

Суверенное равенство (никто не может нарушить суверенитет друг друга);

Неприменение силы или угрозы силой;

Нерушимость послевоенных границ;

Территориальная целостность государств;

Мирное урегулирование споров;

Невмешательство во внутренние дела;

Уважение прав человека и основных свобод.

Разное понимание сути подписанных соглашений:

СССР рассматривало хельсинские соглашения как собственную победу и пыталось ее закрепить, причем расценивало его итоги лишь с точки зрения признания границ в Европе и своего особого положения в ней.

Западные страны считали, что самое важное — это подтверждение СССР пункта о правах человека и собирались использовать это в борьбе с тоталитарными тенденциями в Советском Союзе (диссиденты, кстати, тоже делали упор на этот пункт Хельсинских соглашений).





обе стороны пытались использовать новую ситуацию для изменения в свою пользу соотношения сил в Европе и мире.

Региональные конфликты

Все локальные конфликты представляют собой проявления противостояния СССР – США.

Основные события:

В 1964 – 1975 годах США вела Вьетнамскую войну. СССР оказывал помощь Демократической Республики Вьетнам в борьбе против американской агрессии.

СССР разместил ядерные ракеты средней дальности (РСД) в ГДР, ЧССР (руководство СССР решило через угрозу войны в Европе заставить европейцев воздействовать на США).

СССР поддерживал страны Третьего мира: Анголу, Мозамбик, Гвинею-Бисау в борьбе за независимость. Поддерживал просоциалистический режим в Эфиопии, осуществлял крупномасштабные поставки СССР никарагуанским повстанцам.

Война в Афганистане

В 1979 году со стороны СССР была оказана «братская помощь» афганскому народу — осуществлен ввод войск в Афганистан (крупнейшая военная авантюра брежневского руководства).

В гражданский конфликт различных политических сил оказался вовлеченным «ограниченный контингент советских войск», вступивший по приказу высшего руководства СССР 25 декабря 1979 года на территорию суверенного государства.

Решение о вводе войск было принято узким кругом лиц во главе с Брежневым и идеологом партии Сусловым. Только по официальным данным, в этой войне погибло около 14 тысяч советских солдат, ранено и остались инвалидами — 35 тысяч. Афганский народ понес колоссальные потери - около 1 миллиона человек. Противостояли советским войскам афганские моджахеды (буквально «борцы за веру»), использующие методы партизанской войны. Их поддерживали США И КНР.

«Братская помощь» афганскому народу стоила СССР десятков миллиардов рублей и испортила уже и без того не кристально чистую репутацию страны в мире. Структурный кризис подбирался все ближе, а новый виток «гонки вооружений» только усугублял положение СССР.

Отношения с социалистическими странами: «Доктрина Брежнева»

По отношению к социалистическим странам Восточной Европы осуществлялась так называемая «Доктрина Брежнева»: принцип «ограниченного суверенитета», при котором СССР вмешивался во внутренние дела стран социалистического блока.

В 1968 году произошла так называемая «Пражская весна».

Руководство Чехословакии во главе с Дубчеком открыто выступило за смягчение коммунистического режима в стране. Это привело к введению войск ОВД в Чехословакию. И на это было несколько серьезных причин:



Потеря Чехословакии означала бы для СССР изменение военно-стратегического баланса в Европе в пользу Запада;Советское руководство опасалось, что в Чехословакии возможна реставрация капиталистических порядков;СССР боялся, что реформы в Чехословакии могут подорвать господство коммунистической идеологии в других социалистических государствах.Реакция на подобное вмешательство во внутренние дела государства была довольно агрессивной. У населения Чехословакии появились враждебные по отношению к СССР настроения. Действия Брежнева были осуждены на международной арене, что способствовало нарастанию международной напряжённости.

В тот же год произошло отдаление Китая, Румынии, Югославии, а Албания вообще вышла из ОВД. Причина осложнения отношений с этими странами крылась в стремлении их к самостоятельности в выборе пути построения коммунизма, что очень не нравилось советскому руководству, привыкшему быть флагманом счастливого будущего.



В 1969 году произошел крупный вооруженный конфликт СССР с КНР. Советское руководство не сумело воспользоваться снятием Хрущева для нормализации отношений с Китаем. Напротив, при Брежневе они еще более ухудшились. Вина за это ложится на обе стороны - со второй половины 1966 года китайское руководство во главе с Мао Цзедуном организовало целый ряд провокаций на транспорте и советско-китайской границе. Заявляя, что эта граница была насильственно установлена российским царским правительством, оно предъявило претензии на несколько тысяч квадратных километров советской территории. Особенно острым было положение на речной границе по Амуру и Уссури, где за сотню лет после подписания договора о границе изменился фарватер реки, некоторые острова исчезли, другие приблизились к противоположному берегу. Кровавые события произошли в марте 1969 года на острове Даманский на реке Уссури, где китайцы обстреляли советский пограничный наряд, убив несколько человек.

В 1980 году произошли выступления рабочих в Польше: был образован независимый профсоюз «Солидарность», который начал вести оппозиционную деятельность по отношению к официальной власти В Польше.