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11 класс
История
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Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Эпоха Ивана III От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы
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Формат ЕГЭ
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Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол

Во время правления Алексея Михайловича произошло событие, последствия которого мы можем наблюдать до сих пор. В 1650-х годах патриарх Никон, при поддержке царя, начал осуществлять церковные реформы, которые раскололи общество на сторонников (никониан, православных) и противников проводимых преобразований (старообрядцев).

Причины реформы церкви:

1. Утверждение Русской Православной церкви как международного центра православия требовало ликвидации расхождений в богословской системе и церковной практике между РПЦ и православным Востоком;

2. Было необходимо привести к единообразию богослужебные книги;

3. Было необходимо поднять авторитет Церкви путем борьбы с языческими суевериями, проникновением светских начал в духовную жизнь общества;

4. Падение общественной нравственности;

В конце 1640-х — начале 1650-х годов около царя был сформирован так называемый кружок «ревнителей истинного благочестия», где и появились идеи очищения церкви. Реальное же реформирование церкви началось, когда патриархом стал инициативный Никон. При нем был внедрен ряд изменений:

1. Земные поклоны были заменены поясными;

2. Двоеперстие заменялось троеперстием;

3. Началось повсеместное исправление книг в соответствии с нормами современного языка;

4. Иконы, которые были написаны по древним канонам, убирались из церквей, их заменяли новыми.

Никон также провел кампанию по борьбе с пьянством среди церковнослужителей, радел за усиление нравственности и дисциплины.

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Портрет патриарха Никона с клиром.

Однако реакция на реформы Никона была весьма неожиданной — большинство церковников восприняло новшества крайне негативно. Неграмотные священники и монахи были настроены враждебно, они не стремились к обновлению и не хотели заниматься переработкой текстов, считая сложившуюся на Руси богослужебную практику не продуктом многочисленных искажений, возникших при переписывании богослужебных книг, а исконным и истинным порядком ведения церковной службы.

Противники реформ объявили себя сторонниками старой веры (староверами). Отсюда берет свое начало раскол. В число староверов вошли представители различных сословий: бояре, дворяне, посадские люди, крестьяне.

Выступили против Никона и его вчерашние сторонники из кружка «ревнителей истинного благочестия», самым ярым противником патриарха стал протопоп Аввакум, который в каждой своей проповеди обвинял Никона в богоотступничестве. Ответом Никона стала отправка Аввакума в ссылку.

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Боярыня Морозова навещает Аввакума в тюрьме.

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В. Суриков. Боярыня Морозова.

Царь сперва оставался на нейтральной позиции, не желая поддерживать ни одну из сторон. Однако вскоре деятельность Никона стала выходить за рамки церковных вопросов, патриарх сосредоточил в своих руках огромную власть. В отсутствие царя (когда Алексей Михайлович выезжал к войскам, находящимся на польской границе), именно патриарх фактически оставался во главе государства. Никон позволял себе вмешиваться в государственные дела и даже в некоторых случаях обличать действия властей, а во время служб в Успенском соборе часто допускал рассуждения о преимуществе духовной власти над светской. Все это не могло продолжаться долго: назревал конфликт между царем и патриархом.

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Г. Мясоедов. Сожжение протопопа Аввакума.


Окончательный разрыв отношений между Алексеем Михайловичем и Никоном случился в 1658 году, патриарх вынужден был уехать в подмосковный Воскресенский монастырь, но сан патриарха сложить с себя не торопился, надеясь, что царь сменит гнев на милость и вернет его в Москву. Но это была напрасная надежда, потому что к этому времени все окружение царя ополчилось на честолюбивого патриарха.

Борьба с Никоном продолжалась долго. Лишь в 1666 году он был лишен патриаршего сана и отправлен сперва в Ферапонтов, а затем в Кирилло-Белозерский монастырь, где он и умер.

Последствия реформ:

1. Реформа привела к унификации церковных обрядов и богослужебных книг, способствовала укреплению духовной, идейной целостности русского православия, способствовала развитию церковного образования.

2. Долгий спор о верховенстве светской и духовной (церковной) власти был решен в пользу власти светской, был сделан важный шаг к подчинению церкви государству.

3. Острая борьба сторонников и противников Никона и его реформ привела к расколу Русской православной церкви.

4. Старообрядческое движение стало одной из форм социального протеста во второй половине XVII - первой половине XVIII.

Правление Алексея Михайловича: укрепление самодержавия

При Алексее Михайловиче происходит значительное усиление царской власти, которое выражается в следующем:

1. Появляется Приказ Тайных дел, который должен был целиком служить воле царя. Этот приказ осуществлял надзор как за гражданскими, так и за военными делами в стране, мог вмешиваться в дела других приказов, беря на себя принятие решений. Приказ тайных дел пользовался информацией, полученной из доносов, следил за настроениями людей.

2. Происходит возвеличивание царя. Государь довольно нечасто появлялся на людях, это случалось только в дни больших праздников. Его торжественные выезды должны были сопровождаться теперь определенным ритуалом: весь народ должен был сойти с коней, снять шапки и смирно стоять, приветствуя своего царя. «Соборное Уложение» 1649 года подчеркнуло незыблемость и высочайший ранг царской власти.

Таким образом, Алексей Михайлович стал переходной фигурой от правителя патриархальной Руси к монарху зарождающегося европейского государства.

Царь с интересом относился ко всему новому и открывал Россию для западных обычаев и традиций. Дворец в Кремле украсили европейской мебелью и обоями. Из-за границы привозились газеты и журналы.

Своих детей Алексей Михайлович приказал обучать латыни и польскому языку. Их учителем стал выдающийся деятель XVII века Симеон Полоцкий.

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Симеон Полоцкий.

Почти все время царствования Алексея Михайловича при нем неотлучно находился его друг и фаворит Федор Михайлович Ртищев — один из самых симпатичных русских людей XVII века. Современники называли его «милостивым мужем», а один составитель его биографии, не колеблясь, назвал свое сочинение житием.

Пожалуй, главным достижением Федора Михайловича Ртищева можно считать основанный им Андреевский монастырь, задуманный не только как духовный центр, но и как центр образовательный. В 1648 году у подножия Воробьевых гор, на месте древней деревянной церкви Андрея Стратилата, на собственные средства боярина была сооружена церковь Преображения Господня, которую впоследствии преобразовали в монастырь, названный в честь апостола Андрея Первозванного. В подписанном Ртищевым указе говорилось о создании «училищного монастыря для распространения свободных мудростей», «ими же возмощи бы обрести разум, свет души словесныя». Этот проект можно было бы назвать попыткой создания первого в России высшего учебного заведения.

Алексей Михайлович также проявлял интерес к созданию флота. Так в Астрахани спустили на воду фрегат «Орел».

В конце жизни что-то переменилось в царе, он вдруг стал сокращать контакты с Западом, ввел запрет на ношение коротких платьев и бритье бород.

У Алексея Михайловича было два брака. Первая жена Мария Ильинична Милославская умерла, так и не родив царю здорового наследника. Спустя недолгое время Алексей Михайлович женился вторично, на Наталье Кирилловне Нарышкиной, которая в 1672 году родила ему сына Петра. Умер Алексей Михайлович в начале 1676 года.

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Наталья Кирилловна Нарышкина.