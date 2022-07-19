Конференции Антигитлеровской коалиции

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Средневековый период
Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада
Древняя Русь
Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян
Культура России VIII-XX вв.
Культура современной России Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в.
Формат ЕГЭ
Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ
Россия в Новое время
Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Россия накануне преобразований Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.)
Всеобщая история
Франция в XVIII веке Франция в XVII веке Англия в XVIII веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Англия в XVII веке Тридцатилетняя война Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Древний Рим Образование независимых государств в Латинской Америке Великие географические открытия Объединительные движения в Италии Америка в XVIII веке Страны Азии в XIX веке Эпоха Эллинизма Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Международные отношения в XVIII веке Восточная Европа в XVI в. Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Церковь в Средневековье Европейская культура в XIV-XV вв. Древняя Греция Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Эпоха Крестовыых походов Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток XIV-XV вв.: что происходило на Западе Англия в XV-XVI вв. Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Реформация и её последствия Франция в XIX веке США в XIХ веке Франция в XV-XVI вв. Англия в XIХ веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай
Новейшая история России
Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Основные этапы ВОВ Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Гражданская война Февральская революция Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма НЭП Индустриализация и коллективизация в СССР Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина История современной России (1991 - 2014 гг.) "Военный коммунизм" Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны Политическое развитие СССР в 1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Конференции Антигитлеровской коалиции Октябрьская революция Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Образование СССР Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3

Конференции Антигитлеровской коалиции

Тяжелое положение на фронтах заставило советское руководство на время забыть идеологические разногласия и установить тесные контакты с государствами антигитлеровской коалиции. В условиях отступления Красной Армии в первые месяцы войны встал вопрос о поставках в СССР продовольствия и боеприпасов странами антигитлеровской коалиции. 1 октября 1941 года было подписано трехстороннее соглашение о поставках по ленд-лизу. Поставки начались в 1942 году по морю или через территорию Ирана. СССР кроме экономической помощи получал еще и политическую поддержку, а также разведывательную информацию. С октября 1941 по июнь 1942 года Красная Армия получила тысячи самолетов, танков и транспортных средств.

Также в период с 1941-1945 годов проходили так называемые «арктические (полярные) конвои» из Шотландии в северные порты СССР (Архангельск и Мурманск). В сумме около 1400 торговых судов доставили в рамках программы ленд-лиза важные военные материалы в СССР. Арктические конвои доставили в СССР около половины всей помощи по ленд-лизу.

Конференции «Большой тройки»:

Первая встреча руководителей СССР (И. В. Сталин), Великобритании (премьер-министр У. Черчилль) и США (президент Т. Рузвельт) состоялась в

Тегеране в конце ноября 1943 года.

image_description

И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт У. Черчилль в Тегеране

В этот период Красная Армия полностью перехватила инициативу в войне. Главной темой обсуждения был вопрос об ускорении поражения Германии. И. В. Сталин настаивал на открытии второго фронта. Разногласия вызвало определение места высадки англо-американского десанта. СССР и США выступали за территорию Северной Франции. Черчилль же настаивал на высадке в Италии и Греции, планируя отсечь Советскую Армию от Восточной Европы. Кроме того, оттягивание второго фронта было обусловлено тем, что место высадки, определенное СССР (Нормандия), имело хорошо укрепленный берег, что могло вызвать серьезные затруднения.


Тогда было принято компромиссное решение высадиться в обоих регионах не позднее мая 1944 года. На этой же конференции Великобритания и США фактически признали аннексию Советским Союзом прибалтийских республик, а также притязания СССР на Кенигсберг и Восточную Пруссию.

В том же составе прошла конференция в

Ялте в феврале 1945 года

когда победа над Гитлером не вызывала сомнений. Поэтому главными темами для обсуждения стали вопросы послевоенного устройства мира. Было принято соглашение о создании международной организации для разрешения международных проблем — ООН. Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, проходившей с апреля по июнь 1945 года. Была определена восточная граница Польши. Германию предполагалось разделить на три оккупационные зоны, где военные администрации стран-победительниц должны были проводить политику «четырех Д»: демилитаризацию, денацификацию, демократизацию, демонополизацию. И. В. Сталин подтвердил данное в Тегеране обещание начать военные действия против Японии через 2 – 3 месяца после капитуляции Германии в обмен на присоединение к Советскому Союзу Южного Сахалина и Курильских островов.

Формы репараций (денежных выплат) от нацистской Германии и её союзников в возмещение ущерба, нанесённого ими в ходе Второй мировой войны 1939 – 1945 годов, были определены также на Ялтинской конференции 1945 года.


image_description
Черчилль, Рузвельт и Сталин в Ялте. Февраль 1945 года.

На Потсдамской конференции 1945 года (17 июля – 2 августа 1945 года)

было достигнуто следующее соглашение: репарационные претензии СССР будут удовлетворены путём изъятия из восточной зоны Германии и за счёт германских активов, находящихся в Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной Австрии; репарационные претензии Польши СССР удовлетворит из своей доли; претензии США, Великобритании и других стран, имеющих право на репарации, будут удовлетворены из западных зон Германии; некоторую долю репарационных платежей СССР дополнительно должен был получить из западных зон Германии. Решения Ялтинской и Потсдамской конференций о репарациях СССР из западных зон Германии западными державами не были выполнены полностью.

После победы разногласия между союзниками обострились. На последней конференции в Потсдаме в июле – августе 1945 года, когда пост умершего в апреле Т. Рузвельта занял Г. Трумэн, а проигравшего выборы У. Черчилля уже в ходе конференции сменил К. Эттли, дело дошло до атомного шантажа со стороны США. Однако большинство важных для Сталина вопросов: о репарациях с Германии и польской границе были решены в пользу СССР.

image_description

Встреча «Большой тройки» в Потсдаме.. К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин.

Сражения на Северном Кавказе (июль 1942 года февраль 1943 года)

После победы под Харьковом и захвата Керчи с Севастополем и овладения стратегической инициативой, А. Гитлер 13 июля подписал Директиву №43, которая предписывала немецким войскам начать наступление по двум направлениям — на Сталинград (группа армий «Б») и на Кавказ (группа армий «А»). В августе немецкие части начали стремительное наступление на Кавказ. Захватив Ставрополь, Краснодар, Новороссийск, они достигли Большого Кавказского хребта и водрузили флаг на вершине Эльбруса.

Победа в Сталинградской битве предрешило исход боев на Кавказе. Операция по его освобождения проходила с 1 января по 4 февраля 1943 года. Изначально не получилось окружить и уничтожить северокавказскую группировку противника. В начале января эта группировка начала отходить, боясь окружения. Ее преследовали войска Южного фронта. К середине февраля большая часть Северного Кавказа была освобождена.