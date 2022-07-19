Конференции Антигитлеровской коалиции

Тяжелое положение на фронтах заставило советское руководство на время забыть идеологические разногласия и установить тесные контакты с государствами антигитлеровской коалиции. В условиях отступления Красной Армии в первые месяцы войны встал вопрос о поставках в СССР продовольствия и боеприпасов странами антигитлеровской коалиции. 1 октября 1941 года было подписано трехстороннее соглашение о поставках по ленд-лизу. Поставки начались в 1942 году по морю или через территорию Ирана. СССР кроме экономической помощи получал еще и политическую поддержку, а также разведывательную информацию. С октября 1941 по июнь 1942 года Красная Армия получила тысячи самолетов, танков и транспортных средств.

Также в период с 1941-1945 годов проходили так называемые «арктические (полярные) конвои» из Шотландии в северные порты СССР (Архангельск и Мурманск). В сумме около 1400 торговых судов доставили в рамках программы ленд-лиза важные военные материалы в СССР. Арктические конвои доставили в СССР около половины всей помощи по ленд-лизу.

Конференции «Большой тройки»:

Первая встреча руководителей СССР (И. В. Сталин), Великобритании (премьер-министр У. Черчилль) и США (президент Т. Рузвельт) состоялась в

Тегеране в конце ноября 1943 года.





И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт У. Черчилль в Тегеране

В этот период Красная Армия полностью перехватила инициативу в войне. Главной темой обсуждения был вопрос об ускорении поражения Германии. И. В. Сталин настаивал на открытии второго фронта. Разногласия вызвало определение места высадки англо-американского десанта. СССР и США выступали за территорию Северной Франции. Черчилль же настаивал на высадке в Италии и Греции, планируя отсечь Советскую Армию от Восточной Европы. Кроме того, оттягивание второго фронта было обусловлено тем, что место высадки, определенное СССР (Нормандия), имело хорошо укрепленный берег, что могло вызвать серьезные затруднения.



Тогда было принято компромиссное решение высадиться в обоих регионах не позднее мая 1944 года. На этой же конференции Великобритания и США фактически признали аннексию Советским Союзом прибалтийских республик, а также притязания СССР на Кенигсберг и Восточную Пруссию.

В том же составе прошла конференция в

Ялте в феврале 1945 года

когда победа над Гитлером не вызывала сомнений. Поэтому главными темами для обсуждения стали вопросы послевоенного устройства мира. Было принято соглашение о создании международной организации для разрешения международных проблем — ООН. Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, проходившей с апреля по июнь 1945 года. Была определена восточная граница Польши. Германию предполагалось разделить на три оккупационные зоны, где военные администрации стран-победительниц должны были проводить политику «четырех Д»: демилитаризацию, денацификацию, демократизацию, демонополизацию. И. В. Сталин подтвердил данное в Тегеране обещание начать военные действия против Японии через 2 – 3 месяца после капитуляции Германии в обмен на присоединение к Советскому Союзу Южного Сахалина и Курильских островов.

Формы репараций (денежных выплат) от нацистской Германии и её союзников в возмещение ущерба, нанесённого ими в ходе Второй мировой войны 1939 – 1945 годов, были определены также на Ялтинской конференции 1945 года.



На Потсдамской конференции 1945 года (17 июля – 2 августа 1945 года)

Черчилль, Рузвельт и Сталин в Ялте. Февраль 1945 года.

было достигнуто следующее соглашение: репарационные претензии СССР будут удовлетворены путём изъятия из восточной зоны Германии и за счёт германских активов, находящихся в Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной Австрии; репарационные претензии Польши СССР удовлетворит из своей доли; претензии США, Великобритании и других стран, имеющих право на репарации, будут удовлетворены из западных зон Германии; некоторую долю репарационных платежей СССР дополнительно должен был получить из западных зон Германии. Решения Ялтинской и Потсдамской конференций о репарациях СССР из западных зон Германии западными державами не были выполнены полностью.

После победы разногласия между союзниками обострились. На последней конференции в Потсдаме в июле – августе 1945 года, когда пост умершего в апреле Т. Рузвельта занял Г. Трумэн, а проигравшего выборы У. Черчилля уже в ходе конференции сменил К. Эттли, дело дошло до атомного шантажа со стороны США. Однако большинство важных для Сталина вопросов: о репарациях с Германии и польской границе были решены в пользу СССР.





Встреча «Большой тройки» в Потсдаме.. К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин.

Сражения на Северном Кавказе (июль 1942 года – февраль 1943 года)

После победы под Харьковом и захвата Керчи с Севастополем и овладения стратегической инициативой, А. Гитлер 13 июля подписал Директиву №43, которая предписывала немецким войскам начать наступление по двум направлениям — на Сталинград (группа армий «Б») и на Кавказ (группа армий «А»). В августе немецкие части начали стремительное наступление на Кавказ. Захватив Ставрополь, Краснодар, Новороссийск, они достигли Большого Кавказского хребта и водрузили флаг на вершине Эльбруса.

Победа в Сталинградской битве предрешило исход боев на Кавказе. Операция по его освобождения проходила с 1 января по 4 февраля 1943 года. Изначально не получилось окружить и уничтожить северокавказскую группировку противника. В начале января эта группировка начала отходить, боясь окружения. Ее преследовали войска Южного фронта. К середине февраля большая часть Северного Кавказа была освобождена.