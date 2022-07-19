Конференции Антигитлеровской коалиции

Тяжелое положение на фронтах заставило советское руководство на время забыть идеологические разногласия и установить тесные контакты с государствами антигитлеровской коалиции. В условиях отступления Красной Армии в первые месяцы войны встал вопрос о поставках в СССР продовольствия и боеприпасов странами антигитлеровской коалиции. 1 октября 1941 года было подписано трехстороннее соглашение о поставках по ленд-лизу. Поставки начались в 1942 году по морю или через территорию Ирана. СССР кроме экономической помощи получал еще и политическую поддержку, а также разведывательную информацию. С октября 1941 по июнь 1942 года Красная Армия получила тысячи самолетов, танков и транспортных средств.
Также в период с 1941-1945 годов проходили так называемые «арктические (полярные) конвои» из Шотландии в северные порты СССР (Архангельск и Мурманск). В сумме около 1400 торговых судов доставили в рамках программы ленд-лиза важные военные материалы в СССР. Арктические конвои доставили в СССР около половины всей помощи по ленд-лизу.
Первая встреча руководителей СССР (И. В. Сталин), Великобритании (премьер-министр У. Черчилль) и США (президент Т. Рузвельт) состоялась в
И. В. Сталин, Ф. Д. Рузвельт У. Черчилль в Тегеране
В этот период Красная Армия полностью перехватила инициативу в войне. Главной темой обсуждения был вопрос об ускорении поражения Германии. И. В. Сталин настаивал на открытии второго фронта. Разногласия вызвало определение места высадки англо-американского десанта. СССР и США выступали за территорию Северной Франции. Черчилль же настаивал на высадке в Италии и Греции, планируя отсечь Советскую Армию от Восточной Европы. Кроме того, оттягивание второго фронта было обусловлено тем, что место высадки, определенное СССР (Нормандия), имело хорошо укрепленный берег, что могло вызвать серьезные затруднения.
В том же составе прошла конференция в
когда победа над Гитлером не вызывала сомнений. Поэтому главными темами для обсуждения стали вопросы послевоенного устройства мира. Было принято соглашение о создании международной организации для разрешения международных проблем — ООН. Устав ООН был утверждён на Сан-Францисской конференции, проходившей с апреля по июнь 1945 года. Была определена восточная граница Польши. Германию предполагалось разделить на три оккупационные зоны, где военные администрации стран-победительниц должны были проводить политику «четырех Д»: демилитаризацию, денацификацию, демократизацию, демонополизацию. И. В. Сталин подтвердил данное в Тегеране обещание начать военные действия против Японии через 2 – 3 месяца после капитуляции Германии в обмен на присоединение к Советскому Союзу Южного Сахалина и Курильских островов.
Формы репараций (денежных выплат) от нацистской Германии и её союзников в возмещение ущерба, нанесённого ими в ходе Второй мировой войны 1939 – 1945 годов, были определены также на Ялтинской конференции 1945 года.
было достигнуто следующее соглашение: репарационные претензии СССР будут удовлетворены путём изъятия из восточной зоны Германии и за счёт германских активов, находящихся в Болгарии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Восточной Австрии; репарационные претензии Польши СССР удовлетворит из своей доли; претензии США, Великобритании и других стран, имеющих право на репарации, будут удовлетворены из западных зон Германии; некоторую долю репарационных платежей СССР дополнительно должен был получить из западных зон Германии. Решения Ялтинской и Потсдамской конференций о репарациях СССР из западных зон Германии западными державами не были выполнены полностью.
После победы разногласия между союзниками обострились. На последней конференции в Потсдаме в июле – августе 1945 года, когда пост умершего в апреле Т. Рузвельта занял Г. Трумэн, а проигравшего выборы У. Черчилля уже в ходе конференции сменил К. Эттли, дело дошло до атомного шантажа со стороны США. Однако большинство важных для Сталина вопросов: о репарациях с Германии и польской границе были решены в пользу СССР.
Встреча «Большой тройки» в Потсдаме.. К. Эттли, Г. Трумэн, И. В. Сталин.
После победы под Харьковом и захвата Керчи с Севастополем и овладения стратегической инициативой, А. Гитлер 13 июля подписал Директиву №43, которая предписывала немецким войскам начать наступление по двум направлениям — на Сталинград (группа армий «Б») и на Кавказ (группа армий «А»). В августе немецкие части начали стремительное наступление на Кавказ. Захватив Ставрополь, Краснодар, Новороссийск, они достигли Большого Кавказского хребта и водрузили флаг на вершине Эльбруса.
Победа в Сталинградской битве предрешило исход боев на Кавказе. Операция по его освобождения проходила с 1 января по 4 февраля 1943 года. Изначально не получилось окружить и уничтожить северокавказскую группировку противника. В начале января эта группировка начала отходить, боясь окружения. Ее преследовали войска Южного фронта. К середине февраля большая часть Северного Кавказа была освобождена.