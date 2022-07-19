Начало возвышения Москвы. Княжение Даниила Московского

После установления монголо-татарского ига раздробленность Руси усугубилась – появилось еще больше княжеств, которые раньше были лишь городами регионального значения. На рубеже XIII – XIV вв. Тверское княжество начинает выбиваться в лидеры среди русских земель. Это произошло после смерти последнего сына Александра Невского, великого князя владимирского Андрея Александровича. Ему должен был наследовать младший брат Даниил Александрович (младший сын Невского), который был московским князем, однако Даниил умер раньше своего брата.

Таким образом, великое княжение должно было перейти теперь к племяннику Александра Невского, сыну его брата Ярослава Ярославича — Михаилу Ярославичу, который был тверским князем. Однако теперь все зависело от Орды, а конкретно от того, признает ли она право тверского князя на престол.

Д. Плеханов «Михаил Тверской». Фрагмент росписи Софийского собора в Вологде. 1686 год.

Следует отметить, что к концу XIII в. в Тверском княжестве уже существовало несколько довольно сильных крепостей — Кашин и Старица, сама Тверь обладала мощной ратью и была хорошо укреплена.

Михаил Ярославич уже успел прославиться дипломатическими способностями: в начале 1290-х годов благодаря успешным переговорам в Орде ему удалось предотвратить появление ордынского войска в Тверском княжестве, тогда как все Владимиро-Суздальские земли подверглись разграблению. Тверской князь одним из первых вслед за своим дядей Александром Невским стал укрывать от Орды часть дани, чтобы впоследствии использовать эти средства для развития собственного княжества.

В 1305 году Михаил Ярославич получил ханский ярлык на великое княжение и титул «великого князя владимирского». Ярлык давал множество преимуществ: князь, им владеющий, получал расположение и поддержку Орды и считался главным среди других князей. Чуть позже великие князья получат право сбора дани вместо баскаков. Таким образом, Тверь становится ведущим княжеством северо-восточной Руси.

В то время как Литовско-русское государство и Тверское княжество уже набрали значительную силу, Москва представляла собой маленькое захудалое княжество, которое во всех вопросах выполняло волю великих князей.

В своем завещании Александр Невский оставил Москву своему младшему сыну Даниилу. Княжичу было всего 2 года, когда умер отец, поэтому воспитателем первого московского князя стал великий князь Ярослав Ярославич Тверской.

Даниил Александрович. Миниатюра из Царского титулярника.

Москва долгое время продолжала оставаться в тени Тверского княжества. Во всех спорных ситуациях Даниил Александрович стабильно поддерживал Тверь. Чуть позже, когда Тверь значительно усилилась, Даниил Московский стал выступать в союзах против Тверского княжество. Именно тогда и зарождалось соперничество двух княжеств, каждое из которых будет впоследствии претендовать на первенство.

В ходе распрей сыновей Александра Невского, в котором принимали участие и ордынские войска, Москва вторично в своей истории в 1293 году была взята и разграблена татарами.

В 1300 году Даниил напал на Рязанское княжество, захватив в плен рязанского князя. Следствием этого стало то, что Москва присоединила к себе Коломну, которая ранее принадлежала Рязани.

Так же стремительно и неожиданно Даниил присоединил и Переяславль после того, как там умер его племянник, не оставив наследников. По существовавшим правилам наследования Переяславское княжество, у которого не было наследника, должно было отойти к великому князю, но Даниилу удалось добиться от умирающего племянника, чтобы тот составил завещание в пользу московского князя.

Прошло совсем немного времени, и Даниил решился на захват Можайска, который ранее входил в состав Смоленского княжества.

Вся эта череда присоединений усиливала Московское княжество, способствуя росту его военной, экономической и политической мощи. Но предприимчивый Даниил Московский умер в 1303 году, так и не дождавшись титула великого князя. В 1305 году ярлык на великое княжение в Орде получит Михаил Ярославич Тверской. В этом раунде Тверь обошла Москву, но главные события были впереди.

Возвышение Москвы. Княжение Юрия Даниловича

Московским князем после смерти Даниила стал его сын Юрий Данилович. Это был политик хитрый, изворотливый, часто неразборчивый в средствах, а главное — беспощадный к своим оппонентам. Московский князь после восшествия на престол попытался упрочить свое положение в Новгороде и попытался выгнать оттуда тверских наместников. Михаил в ответ собрал войско и стал разорять московские земли. В 1308 году тверское войско подошло к Москве и осадило ее, но Москва выстояла.

Ситуация сильно изменилась после восшествия на престол в Орде нового хана — Узбека. По устоявшейся традиции Михаил Тверской отправился в Орду, чтобы подтвердить свое право на ярлык у нового хана. Туда же собрался и Юрий, который провел в Орде четыре года, плетя интриги против своего соперника. В конце концов, Юрий обвинил Михаила в том, что тот утаивает часть дани, что не понравилось хану. Находясь в Орде, Юрий женился на сестре хана Узбека. На Русь он возвращался с молодой женой, большим отрядом ордынцев и ярлыком на великое княжение. Отныне Юрий Данилович становится первым князем на Руси.

Михаил смирился с решением, принятым в Орде, однако Юрию этого было не достаточно, ему хотелось уничтожить противника полностью. Осенью 1317 года московско-татарское войско вошло на территорию Тверского княжества, в то же самое время новгородское войско ударило с севера. Михаилу удалось отразить удар с севера и заключить с новгородцами мир, также тверской князь смог разбить войско Юрия, взяв в плен многих московских бояр и жену Юрия. Так случилось, что жена Юрия оказалась слаба здоровьем и умерла в плену. Хан Узбек посчитал нужным вмешаться и приказал Михаилу Ярославичу и Юрию Даниловичу прибыть в Орду.

По прибытии в Орду Михаила Ярославича обвинили во всех злодеяниях и убили. Руку к этому приложил, конечно же, Юрий, который не переставал интриговать против тверского князя. Впоследствии Михаил был причислен к лику святых как благоверный князь.

Михаил Ярославич Тверской у хана Узбека. Рисунок В. П. Верещагина.

Теперь, казалось, ничто не мешало Юрию Даниловичу утвердить свою власть на всей территории Руси. Он получил ярлык на великое княжение, однако из-за финансовых махинаций (утаивал дань и пускал ее в торговый оборот ради получения процентов) лишился доверия хана. Узбек отнял ярлык на великое княжение у Юрия Даниловича и передал его сыну казненного тверского князя Михаила — Дмитрию Михайловичу. Юрий продолжил борьбу испытанным способом, нападая на тверские земли.

В 1325 году соперники были вызваны для новых объяснений в Орду, и там, на глазах изумленного хана, тверской князь зарубил убийцу его отца — Юрия Московского. Через несколько дней татары казнили и его, но ярлык передали все-таки в Тверь, второму сыну Михаила Ярославича – Александру Михайловичу.

В ходе этой борьбы Тверь очень сильно пострадала, ее земли были разорены. Погиб талантливый тверской князь, который уже было начал объединять русские земли. И только Орда могла радоваться победе над обоими русскими князьями.