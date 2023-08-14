Мир на пороге Первой мировой войны

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв.
Формат ЕГЭ
Задание 18 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ
Новейшая история России
Герои ВОВ и их подвиги Гражданская война Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) "Военный коммунизм" Образование СССР НЭП Индустриализация и коллективизация в СССР 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Основные этапы ВОВ Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внешняя политика Л.И.Брежнева Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Февральская революция
Средневековый период
Феодальная война второй четверти XV в. Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Александр Невский и отражение агрессии с Запада Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса
Древняя Русь
Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России Первая русская революция Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1
Россия в Новое время
Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Восстание Е. Пугачёва Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Всеобщая история
Великие географические открытия Англия в XVIII веке Мир на пороге Первой мировой войны Франция в XIX веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Международные отношения в XVIII веке Мировой экономический кризис и выход из него Древняя Греция Франция в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Мир в условиях Холодной войны Англия в XVII веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Англия в XV-XVI вв. Первая мировая война Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Древний Рим Франция в XV-XVI вв. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Страны Азии в XIX веке Тридцатилетняя война Восточная Европа в XVI в. Англия в XIХ веке Эпоха Эллинизма Становление тоталитаризма после Первой мировой войны Образование независимых государств в Латинской Америке Вторая мировая война США в XIХ веке Реформация и её последствия Америка в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Церковь в Средневековье Основные события всеобщей истории XX-XXI вв. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Мир в новое тысячелетие (1991–2022 гг.) Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Европейская культура в XIV-XV вв. Объединительные движения в Италии Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Франция в XVII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке

Мир на пороге Первой мировой войны

1. Образование военно-политических союзов в конце XIX – начале XX века

Во второй половине XIX века в международной политике было две основные болевые точки: восточный вопрос (и особенно положение Балкан), франко-германское противостояние, обозначившееся после франко-прусской войны 1870-1871 годов. Бисмарк, опасаясь французских реваншистских настроений, в 1882 году инициировал создание Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Австро-Венгрию он привлек в этот блок, играя на противоречиях России и Австрии на Балканах (обе страны хотели здесь усилить свое влияние, Австрия рассчитывала на помощь Бисмарка). В таких условиях Франция и Россия пошли на ответные меры и в 1891-1894 годах оформили франко-русский союз. Англия долгое время проводила политику «блестящей изоляции» и не вступала ни в какие союзы. Однако агрессивно развивающаяся Германия начала строительство в Турции железной дороги, которая должна была дойти до Багдада. А это угрожало колониям Англии, особенно Индии. Поэтому английское правительство в 1904 году урегулировало свои отношения с Францией, а в 1907 году – с Россией. Так в противопоставление Тройственному союзу сложилась Антанта (Россия, Франция, Англия).

Военно-политические блоки на карте; плакат Антанты

2. Балканские войны

Балканы в XIX веке были настоящим «пороховым погребом Европы». Здесь шло соперничество за влияние между Австро-Венгрией и Россией. Балканские страны пытались освободиться из-под турецкого владычества, решить свои собственные противоречия относительно спорных территорий (например, на стыке границ Сербии, Болгарии и Греции находилась Македония, которую все три страны считали своей).

  • В 1912-1913 годах последовала Первая балканская война, носившая антитурецкий характер. Балканский союз (Сербия, Черногория, Греция, Болгария) выбили турок с Балкан, у Османской империи из европейских владений остался лишь Константинополь.

  • Сразу после победы над турками обострились противоречия в лагере союзников: надо было решать, как делить между собой новые земли турецкое наследство. Последовала Вторая балканская война 1913 года. Сербия, Черногория и Греция объединились против Болгарии и требовали от нее территориальных уступок в свою пользу. Болгары были быстро разгромлены и потеряли ряд территорий в пользу победителей.

Балканский союз, направленный против Османской империи

Мир на пороге Первой мировой войны