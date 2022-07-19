НОВОЕ ВРЕМЯ

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Новейшая история России
НЭП Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) "Военный коммунизм" Образование СССР Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Октябрьская революция Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Февральская революция Конференции Антигитлеровской коалиции Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" История современной России (1991 - 2014 гг.) Основные этапы ВОВ Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
Средневековый период
Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова
Культура России VIII-XX вв.
Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Русская культура в XVIII в. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Русская культура в XVI-XVII вв.
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Восстание декабристов Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Общественные движения в пореформенной России Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Формат ЕГЭ
Задание 20 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ
Россия в Новое время
Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина
Всеобщая история
Образование независимых государств в Латинской Америке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Эпоха Эллинизма Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Тридцатилетняя война Франция в XVIII веке Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XVII веке Франция в XV-XVI вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Реформация и её последствия Восточная Европа в XVI в. XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Церковь в Средневековье Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Англия в XVIII веке Франция в XVII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Международные отношения в XVIII веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Америка в XVIII веке Страны Азии в XIX веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Англия в XIХ веке Франция в XIX веке Объединительные движения в Италии Англия в XV-XVI вв. Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Древний Рим Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Древняя Греция Великие географические открытия Эпоха Крестовыых походов США в XIХ веке
Древняя Русь
Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья

НОВОЕ ВРЕМЯ

Объединительные движения в Италии и Германии: создание национальных государств

1. Объединение Италии

В XVIII – начале XIX века Италии как единого государства не существовало, на Апеннинском полуострове сосуществовали Неаполитанское королевство, герцогства Парма, Модена, Тоскана, Папское государство, Пьемонт. Итальянские Ломбардия и Венеция так и вовсе находились под властью Австрии. Политическая раздробленность усугублялась экономической: юг был отсталой экономической областью, существовали многочисленные таможенные границы. С конца XVIII века начинается движение за объединение Италии – Рисорджименто (Возрождение). Появляются тайные общества карбонариев (выступали за независимость Италии и ее территориальную целостность). В 1831 году демократ Дж. Мадзини создал общество «Молодая Италия», члены которого пропагандировали среди населения идею единого государства. В 1848 году в Италии началась революция. Сражались против Австрийского господства на севере и за введение Конституции, объединение государства. Сражались против австрийцев повстанцы под руководством Дж. Гарибальди, однако революционное движение было подавлено уже в 1849 году (Папа Пий IX призвал английские и французские войска, опасаясь радикализма толпы). Объединительное движение, однако, не потухло.

  • В 1850 году правительство Пьемонта возглавил граф К. Кавур, который хотел объединить Италию «сверху», не затрагивая народные массы и избегая радикализма.

  • Пообещав Наполеону III Савойю и Ниццу, Кавур совместно с Францией разгромил Австрию, присоединил Ломбардию.

  • После этого в Тоскане, Модене и Парме произошли восстания, они также присоединились к Пьемонту.

  • В 1860 году Гарибальди с 1000 добровольцев помогли восставшим в Неаполитанском королевстве, которое также присоединилось к новой Италии.

  • В 1861 году король Сардинии Виктор Эммануил II был провозглашен королем Италии.

  • В 1866 году Италия, объединившись с Пруссией, разгромила Австрию и присоединила к себе Венецию.

  • В 1870 году Франция потерпела поражение от немцев в рамках франко-прусской войны, Папа Римский уже не мог рассчитывать на поддержку французских католиков. Рим вошел в состав в состав Италии.


Карта объединения Италии вокруг Сардинского королевства (фактически вокруг Пьемонта) и Дж. Гарибальди

2. Объединение Германии


Германия в XIX веке так же не была едина. До 1806 года здесь существовала Священная Римская империя германской нации, император этого государства имел лишь номинальную власть, реальная сила была у местных князей, входивших в состав империи (империя объединяла около 300 мелких государственных образований). Победоносный Наполеон I уничтожил империю, ликвидировал большую часть малых государств и в 1806 году объединил их в Рейнский союз, зависимый от Франции. После разгрома Наполеона, по решению Венского конгресса, в 1815 году был создан Германский союз из 35 государств и 4 вольных городов. Самыми мощными частями нового государственного образования были Пруссия и Австрия, которые начали соперничество за лидерство в Германии. В Германском союзе возникло движение буршей – студентов, которые требовали создания единой конституционной Германии. В 1848 году здесь вспыхнула революция – люди требовали демократизации политического устройства. Пойдя на уступки, было создано Франкфуртское национальное собрание – общегерманский парламент. Это собрание приняло Конституцию и провозгласило Германию конституционной монархией. Однако проблема заключалась в определении границ этой монархии. Великогерманцы выступали за создание большой Германии посредством включения в ее состав Австрии. Малогерманцы же выступали за исключение Австрии из Германии. В итоге собрание качнулось в сторону малогерманцев, прусскому королю Фридриху Вильгельму IV была предложена корона, однако он от нее отказался. Парламент был распущен, революция подавлена прусскими войсками.


Территория Германского союза (Австрия и Пруссия входили в него только теми территориями, которые были раньше в Священной римской империи) и карикатура на Фридриха Вильгельма IV, отказавшегося от короны

3. Франко-германская война


В 1862 году канцлером в Пруссии (главой правительства) стал Отто фон Бисмарк. Он, как и Кавур в Пьемонте, хотел объединить страну сверху.

  • В 1866 году началась австро-прусская война. Пруссия победила и объединила вокруг себя соседние государства в Северо-Германский союз. Вне его остались Австрия, Бавария, Вюртемберг и Гессен-Дармштадт.

  • В 1870-1871 годах произошла франко-прусская война
    (или как ее еще называют франко-германская война). Северо-Германскому союзу удалось одержать победу над Наполеоном III.


Северо-Германский союз (красные границы) и Отто фон Бисмарк

4. Образование Германской империи


После победы над Францией, 18 января 1871 года в Зеркальном зале Версальского дворца была провозглашена Германская империя, объединившая все немецкие земли вокруг Пруссии (сюда не вошла только Австрия). В состав империи вошли 22 монархии и 3 свободных города. Прусский король являлся кайзером (императором) и назначал главу правительства – канцлера. Парламент состоял из верхней палаты (представители отдельных земель) и нижней (рейхстага). На выборах в рейхстаг вводилось всеобщее избирательное право, однако сохранялся имущественный ценз. Не надо забывать, что любое решение рейхстага могло быть заблокировано верхней палатой парламента.


Карта, иллюстрирующая то, что присоединилось к Северо-Германскому союзу при создании Германской империи; провозглашение Германской империи в Версальском дворце