Политическое развитие СССР в 1930-е гг.





1. Роль партии в жизни государства





Утопическая идея о быстром построении социализма в условиях внешней и внутренней изоляции оказала огромное влияние на всю систему власти и управления. Диктатура пролетариата, провозглашенная в 1917 году, быстро переросла в диктатуру правящей Коммунистической партии, а затем и в диктатуру одного человека.

В 1920 – 1930-х годах происходит слияние государственного и партийного аппарата.

Формально высшая власть принадлежала Всероссийскому съезду Советов, депутаты которого получали полномочия на основе всеобщего избирательного права. Также, официально, аппарат власти был народным, пролетарским. По факту, реальная власть принадлежала партийно-государственному аппарату (были созданы партийные органы, дублирующие органы государственной власти; решения, принимаемые в партии, дублировались на государственном уровне).

В результате повсеместного применения мер государственного принуждения как основного метода решения проблем, меняется облик самой партии. Все чаще решения принимаются узким кругом лиц (до внутрипартийной борьбы это, помимо Сталина, были Н. И. Бухарин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, А. И. Рыков, В. В. Куйбышев). Также ужесточается дисциплина и ликвидируется внутрипартийная демократия: реже проводятся съезды, пленумы ЦК, усиливается режим секретности реальной власти, скрывающий решение вопросов не только от народа, но и от многих членов партии.

Более того, практика принятия решений государственных и партийных органов на всех этапах управления приобретает законный характер. Фактически решения партии приобретают характер нормативных актов и воспринимаются государственными органами как обязательные для исполнения. Последние же (как в центре, так и на местах) полностью теряют самостоятельность.



Также происходит процесс оформления так называемой советской номенклатуры (руководящие должности и лица, занимающие их, утверждались вышестоящими партийными органами). Номенклатура имела закрытый характер (обычные граждане не имели понятия о списке государственных должностей; с 1932 года номенклатурные списки становятся засекреченными).

В 1930-е годы верховной властью обладал не ВЦИК, а высшие органы партийного аппарата — Центральный комитет, Политбюро и Секретариат ЦК, которые решали все важнейшие вопросы.



После XVII съезда в 1934 года, помимо политических, партийные органы берут на себя решение задач по организации и управлению производством. А в 1937 году был создан консультативно-распорядительный орган — Комиссия Политбюро по вопросам безопасности и внешней политики.

Также был создан внеконституционный институт — «секретариат товарища Сталина», стоящий фактически над Политбюро и Секретариатом ЦК, и являющийся на практике высшим исполнительным органом партии, проводящим кадровые перестановки высших эшелонах власти.

В итоге, партия из общественной организации превращается в структуру власти, происходит резкое усиление централизма во всем процессе управления.

2. Роль идеологии и формирование культа личности И. В. Сталина

Культ личности — единовластие одного человека, возвеличивание его роли в историческом процессе. Таким образом, личность подменяет собой коллективное руководство, устанавливает диктаторский режим и ликвидирует демократические традиции.

И. В. Сталин не мог опираться на традиции для легитимации своей власти, поэтому возникла необходимость сознательного культивирования его личности.

Причин возникновения культа несколько. Во-первых, нельзя забывать, что он явился порождением тоталитарной системы, а конкретно, результатом централизации власти, применения репрессивных мер воздействия, складывания однопартийной системы. Во-вторых, культ личности стал результатом внутрипартийной борьбы за власть. И в-третьих, на его формирование, конечно, повлияли личностные качества И. В. Сталина как лидера, его параноидальная воля к укреплению личной власти.

Прижизненная канонизация И. В. Сталина началась через год после смерти В. И. Ленина, в 1925 году. Тогда город Царицын был переименован в Сталинград. Затем появляются Сталинск, Сталинабад и другие топонимы.

Марксистско-ленинская идеология способствовала укреплению власти И. В. Сталина, говоря о существовании в СССР власти народа и для народа. Используя всю мощь аппарата пропаганды, власть создавала у советских граждан иллюзию того, что они непосредственно причастны к свершениям партии и самого вождя.

В 1938 году был издан «Краткий курс истории ВКП (б)» - учебник по истории коммунистической партии, составленный при личном участии И. В. Сталина. Изложенная в «Кратком курсе» концепция исторического развития России и партии большевиков оказала глубинное влияние на советское общество. Этот популярный учебник не только определял с конца 1930-х до середины 1950-х годов содержание преподавания и изучение истории ВКП (б), но и оказывал прямое воздействие в целом на историческую науку и историческую пропаганду в СССР в то время, поскольку его концепция, созданная под руководством И. В. Сталина, вышла далеко за рамки собственно истории партии и стала эталоном при освещении отечественной истории XIX – XX веков.

3. Показательные судебные процессы

Показательные судебные процессы являются важным этапом в подготовке массового террора и репрессий 1930-х годов.

Чтобы обвинить так называемых «вредителей» из числа буржуазных специалистов в ошибках проводимой экономической политики, а заодно избавиться от ненадежных и сомневающихся членов Политбюро и оппозиционеров, в конце 1920-х – начале 1930-х годов по указанию И. В. Сталина был сфабрикован ряд дел, на основании которых были проведены открытые процессы.

Одним из социальных феноменов молодого Советского государства стало такое явление, как «спецеедство», то есть враждебное отношение к беспартийным специалистам как результат непонимания политики коммунистической партии по отношению к интеллигенции.

В стране нарастали экономические трудности, связанные с быстрыми темпами индустриализации: дефицит бюджета, голод. Ситуация могла перейти в новый этап Гражданской войны. Надо было как можно быстрее найти «виновных».

Первым делом, на котором оттачивались все методы проведения судебного процесса, стало «Шахтинское дело» 1928 года. Это был процесс по делу группы специалистов Донбасса, которые якобы поставили себе цель дезорганизовать и разрушить каменноугольную отрасль в этом регионе. Было арестовано 50 советских инженеров и техников, три немецких консультанта. Всех их обвинили в умышленном причинении вреда технике, затоплении шахт, поджоге производственных сооружений. Дело рассматривалось Специальным судебным присутствием Верховного суда во главе с А. Л. Вышинским, имевшим репутацию непримиримого борца со всякими отклонениями от партийной линии. Он с государственным обвинителем Н. В. Крыленко акцентировали внимание не на сборе документальных и вещественных уликах, а на получении признательных показаний, чего и добились. В итоге 49 человек были признаны виновными, из которых пятеро были расстреляны.

Защитники на «Шахтинском процессе» знакомятся с документами обвинения.

И. В. Сталин призвал искать «шахтинцев» во всех отраслях экономики, что в дальнейшем спровоцировало новые аресты. В декабре 1928 года были арестованы инженеры, которые были обвинены по делу о «контрреволюционной организации на железнодорожном транспорте и золотоплатиновой промышленности СССР». Процессы по этому делу прошли в Брянске и Ленинграде. В частности, руководство Брянского ж/д завода было обвинено в том, «что систематически поставляло железным дорогам плохие части локомотивов и вагонов».

4. Массовые репрессии

Еще со времен революции массовый террор стал важнейшим средством выживания советской системы. Эта система была основана на внеэкономических мерах принуждения и могла опираться только на насилие и репрессии. Большевики сделали насилие универсальным средством для достижения целей.

Террор помогал государству контролировать жизнедеятельность граждан, включая их личные и семейные дела, пытаясь создать новый тип людей, мыслящих и действующих как одно целое, с запрограммированным стереотипом поведения. Страх перед возможным насилием обеспечивал сохранение лояльности власти большинством населения.

Этот же террор уничтожал всякую оппозицию, пресекая все попытки инакомыслия. Насилие и репрессии становятся обязательным условием функционирования экономики, обеспечения трудовой дисциплины. Репрессии сверху дополнялись массовым доносительством, которое становится средством продвижения по службе и достижения иных личных целей.

Отправной точкой начала «Большого террора» стало убийство С. М. Кирова (главы партийной организации в Ленинграде) 1 декабря 1934 года. Его убийца был причислен следствием к подпольной «зиновьевской организации», что стало поводом для репрессий по отношению к Сталинской оппозиции.

Немаловажную роль в репрессиях 1930-х годов сыграл Н. И. Ежов. На посту наркома внутренних дел, действуя под руководством Сталина, Ежов стал одним из главных организаторов массовых репрессий 1937 – 1938 годов, известных как Большой террор. 1937 год, на всём протяжении которого Ежов возглавлял НКВД, стал символическим обозначением репрессий, а сам период, на которые пришёлся пик репрессий советского времени, получил название ежовщина. В той или иной степени в событиях 1937 – 1938 годов участвовало практически все высшее партийное руководство страны, в том числе А. И. Микоян, возглавлявший комиссию по делам Н. И. Бухарина и А. И. Рыкова, Л. М. Каганович, который был одним из руководителей «Шахтинского дела» и выступал за усиление репрессивных мер.





5. Конституция «победившего социализма»

Конституция СССР была принята Чрезвычайным VIII Всесоюзным съездом Советов 5 декабря 1936 года.

И. В. Сталин, инициируя ее проект, преследовал несколько целей. Во-первых, для внешнего использования. Власти понимали, что при возможном скором ведении войны станет необходимым заручиться поддержкой западных стран. Для этого нужно было отвести взгляд от массовых репрессий в сторону принятия демократических прав, создания демократических институтов. Во-вторых, И. В. Сталин намеревался легитимизировать сформировавшуюся планово-распорядительную систему. После того, как на XVII съезде было объявлено о победе социализма, необходимо было теоретически обосновать начала нового этапа развития революции. Согласно идеям И. В. Сталина, было указано о сохранении диктатуры пролетариата до полной победы коммунизма. Руководство страны, конечно, хотело с помощью конституции повысить энтузиазм граждан, заручиться их поддержкой, дать им понять, что, если социализм построен, значит самое трудное позади. Надо было снять напряженность в обществе.

Съезды Советов были заменены на Советы парламентского типа (избирались районные, городские, областные, республиканские Советы, которые теперь носили название Советы депутатов трудящихся). К Советам переходит государственная власть на местах. Формально, исполкомы теперь являлись исполнительно-распорядительными органами.

Верховный Совет состоял из двух палат: Совета Союза и Совета национальностей. Председателем Президиума Верховного Совета (вместо Президиума ЦИК) стал М. И. Калинин.

Законодательно была закреплена роль ВКП(б) как конституционной основы власти.

Было провозглашено право на труд, отдых, получение образования, на материальное обеспечение по старости, болезни, несчастного случая.

Провозглашались все основные политические права: свобода слова, печати, собраний, неприкосновенность жилища (с оговоркой «в соответствии с интересами трудящихся»).

Выборы в Советы теперь стали прямыми, всеобщими и равными при тайном голосовании. Правда, кандидатом стать было очень непросто.

В новой Конституции прослеживается тенденция к бюрократической централизации.

6. Национальная политика

В период Гражданской войны для большевистской верхушки стало понятно, что построить централизованное государство, не установив связи с нерусскими народами СССР, будет невозможно. Поэтому в 1920-е годы была популярна политика коренизации – выдвижение местных национальных кадров на руководящие административные посты. Русскоязычных партийных деятелей принуждали изучать язык местного населения республики. Одновременно, особое внимание уделялось развитию и восстановлению местных традиций. Обучение в школах и высших учебных заведениях проводилось исключительно на национальных языках.

В конце 1920-х годов большевики инициировали открытие якобы самостоятельных культурных и государственных учреждений на территориях республик — это должно было доказать советскому народу, что партия уважает традиции и права представителей этнических групп, входящих в состав Союза. Основной целью такой демонстрации теплых чувств к народностям, было успокоение местного национализма, чтобы в дальнейшем он не препятствовал внедрению диктаторской политики большевиков.

Политика коренизации местной власти в начале 1930-х годов была заменена борьбой с национальной буржуазией в союзных республиках. Все местные чиновники, которые были выдвинуты большевиками на партийные должности, обвинялись в злоупотреблении властью и были подданы репрессиям.

Коренизация завершилась резким возвращением к русификации, так как окрепший диктаторский режим больше не считал нужным играть в либеральную национальную политику.

В ходе сталинской политики огосударствления избранных этнических групп, была создана искусственная иерархия так называемых наций. В Конституции было зафиксировано соподчинение национально-территориальных образований и стоящих за ними национальностей. Высшее место в этой структуре заняли союзные республики и 14 «титульных наций» (кроме русских). Угроза депортации держала в страхе представителей всех национальностей, не принадлежавших к титульной нации.

С 1932 года большевики проводили полную ликвидацию культурной самостоятельности советских народов, а также этнических групп.



В Конституции 1936 года ясно виден процесс расширения полномочий Центра за счет значительного сужения прав союзных республик. Эта Конституция и построенная на ее основе Конституция РСФСР от 1937 года формально говорили, что Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, как и каждая республика, сохраняет свой суверенитет и осуществляет государственную власть самостоятельно. На самом деле, права республик были ограничены. РСФСР контролировала всю тяжелую индустрию. НКВД СССР полностью контролировал органы внутренних дел республик. Последних теперь было 11. Была ликвидирована Закавказская Федерация, а составляющие ее Азербайджан, Армения и Грузия преобразованы в союзные республики. Также ими стали Киргизия и Казахстан.

Конституция 1936 года не стала окончательным шагом в решении национального вопроса в Советском Союзе. Но несомненно, что она усиливала территориальное единство и государственную целость СССР.