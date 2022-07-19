Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Россия в Новое время
Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Преобразования Петра I Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.)
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Всеобщая история
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Древняя Русь
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Начало эпохи дворцовых переворотов

Основные причины дворцовых переворотов

Указ о престолонаследии (1722), изменивший порядок передачи власти, отсутствие среди наследников Петра I столь же яркой и харизматичной личности, какой являлся он сам.

После смерти Петра Великого на престол вступила его жена Екатерина I, которая правила в период с 1725 по 1727.

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Екатерина I. Портрет неизвестного художника.

При ней был образован Верховный Тайный совет, который фактически сосредоточил в своих руках всю власть в стране. Руководил советом А. Д. Меншиков.

Заметную роль на данном этапе играли А. И. Остерман, руководивший внешней политикой России в 1720-е – 1730-е гг. и реформой морского флота в царствование Анны Иоанновны, и А. П. Волынский, ярый противник «бироновщины», вокруг фигуры которого сложился т. н. «кружок Волынского» — группа противников всесильного Э. Бирона.

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Портрет А. Д. Меншикова.

Правление Петра II

Преемником Екатерины стал Петр II (1727 – 1730), который был сыном царевича Алексея и приходился Петру I — внуком. Петр II примечателен тем, что он перенес столицу из Санкт-Петербурга обратно в Москву.

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Пётр II Алексеевич.

При нем страной продолжает править Верховный Тайный совет, ведущую роль в котором продолжал играть А. Д. Меншиков, который в 1728 году потерял расположение императора и был сослан в Сибирь. Новым фаворитом императора стал И. А. Долгоруков.

Правление Анны Иоанновны

После неожиданной гибели молодого царя в 1730 году Верховный тайный совет принял решение — пригласить на престол Анну Иоанновну (дочь Ивана V, племянницу Петра I) на русский престол.

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Анна Иоанновна.

Однако ее вступление на престол должно было произойти лишь в случае принятия и подписания «кондиций», условий, значительно ограничивающих власть монарха. Анна Иоанновна сначала согласилась подписать «кондиции», но спустя некоторое время разорвала их.

Время ее правления вошло в историю под названием «бироновщина», по имени ее фаворита, любовника и фактического правителя России — Э. И. Бирона.

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Эрнст Иоганн Бирон.

При Анне Иоанновне был уничтожен Верховный Тайный совет в 1730 году, создан Кабинет министров в 1731, учрежден Шляхетский корпус — учебное заведение для дворян (1731), а срок дворянской службы ограничивался 25 годами (1736), до этого срок службы был пожизненным.

Одними из первых шагов правления императрицы стали отмена ненавистного дворянству петровского указа о единонаследии и ограничение срока дворянской военной службы 25 годами в 1736 г.

Чтобы создать надежную опору трону, Анна Иоанновна повелела сформировать из верных людей два новых гвардейских полка — Измайловский и Конный (конногвардейский) в 1730 г.

При Анне Иоанновне Россия вела войну с Турцией (1735 – 1739). Результатом этой войны стало подписание Белградского мира, по которому Россия получала Молдавию и Азов, однако ей запрещалось иметь флот на Черном и Азовском морях. Российские полководцы, проявившие себя в этой войне: Б.Х. Миних, П.П. Ласси.

В 1731 г. вследствие ослабления Казахского ханства в ходе изнурительной войны с джунгарами Хан Абулхаир и большинство старшин Младшего жуза присягнули на подданство Российской империи, тем самым положив начало присоединению Казахстана к России.

В 1740 году после смерти Анны Иоанновны престол наследует ее племянник Иван VI (1740 – 1741) при регентстве сперва Бирона, а после его свержения — матери новорожденного императора — Анны Леопольдовны.

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Иван VI Антонович.

Правление Елизаветы Петровны и Петра III

В 1741 году происходит очередной дворцовый переворот, в результате которого к власти приходит дочь Петра I — Елизавета Петровна. Императрица ликвидирует Верховный Тайный совет и кабинет министров. Елизавета Петровна отменяет внутренние таможенные пошлины в 1754 году, что было сделано в интересах русских купцов и промышленников. Внутренняя политика второй половины 40-50-х гг. во многом связана с деятельностью графа П. И. Шувалова, ставшего фактически руководителем елизаветинского правительства. По его инициативе была проведена переориентация бюджетных поступлений с прямого обложения на косвенное. Это позволило увеличить доходы казны. Он почувствовал, что пришло время очередной таможенной реформы. Важнейшим мероприятием в области таможенной политики явилась ликвидация таможенных ограничений внутри страны. Русское государство, политическое становление которого произошло еще в XV – XVI вв., в экономическом отношении до середины XVIII в. оставалось раздробленным. В каждой области взимались провозные и торговые пошлины. Кроме «мытов», «перевозов», «мостовщины» и др. существовало еще множество всяких «мелочных сборов», сильно стеснявших внутреннюю торговлю.

Большое значение для укрепления экономического положения дворянства и купечества имело одновременное создание в 1754 г. Дворянского и Купеческого (Коммерческого) заемных банков.

Также в этот период был принят указ, который разрешил помещикам ссылать крепостных в Сибирь (1760), таким образом, Елизавета Петровна продолжила курс своих предшественников на ужесточение крепостного права.

При Елизавете Петровне Россия ведет две войны: русско-шведскую (1741 – 1743) и Семилетнюю (1756 – 1763). В ходе русско-шведской войны Россия одержала победу над Швецией, которая хотела взять реванш за поражение в Северной войне. В результате Россия получила ряд финских крепостей, также подтверждались условия Ништадского мирного договора 1721 года.

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Елизавета Петровна.

Главной причиной Семилетней войны стала — угроза интересам России в центральной Европе со стороны Пруссии.

Ход военных действий: победа России в битве при Гросс-Егерсдорфе в 1757 году, победа при Цорндорфе (1758), победа при деревне Кунерсдорф (1759), наконец, взятие Берлина русскими войсками в 1760 году.

Итоги войны: пришедший к власти после смерти Елизаветы Петровны — Петр III возвратил Пруссии все территории, которые были захвачены в ходе войны (являлся большим почитателем Пруссии и прусских порядков, а его кумиром был Фридрих II) и подписал мир.

Русские полководцы в этой войне: C. Ф. Апраксин, П. С. Салтыков, П. А. Румянцев.

С 1761 по 1762 год Россией правил Петр III, племянник Елизаветы I.

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А. Антропов. Портрет Петра III.

Им был издан в 1761 году указ о секуляризации церковных земель — переходе земель из собственности церкви в собственность государства. Важнейшим событием стало издание «Манифеста о вольности дворянства». Кроме этого именно Петр III прекратил на законодательном уровне преследование раскольников.