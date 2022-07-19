Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны

Реформы «Избранной рады»

В январе 1547 года молодой князь впервые в российской истории венчался на царство в Успенском Соборе Московского Кремля. Придумал этот ритуал венчания московский митрополит Макарий, из рук которого Иван IV принял шапку Мономаха. С этого момента великий московский князь стал именоваться царем.

Однако вскоре за этим событием последовало печально известное Московское восстание 1547 года. Это был мятеж горожан против засилья при дворе клана Глинских. Одной из главных причин восстания было усиление феодального и налогового гнёта, усугубившегося насилиями и притеснениями со стороны государственной администрации в годы боярского правления (особенно в правление князей Глинских). Главную силу восставших составляли московские «тяглые» люди, несшие основное налоговое бремя. Волнения начались сразу после большого пожара 21 июня 1547 года. Царь Иван IV укрылся в селе Воробьево. Мятеж достиг кульминации 26 – 29 июня: восставшие убили князя Ю.В. Глинского, были разграблены дворы и имущество Глинских, которых горожане считали виновниками пожара. 29 июня вооруженные москвичи двинулись в Воробьево и потребовали от царя выдачи остальных Глинских; после переговоров они вернулись в Москву. Правительство перешло к репрессиям: некоторые участники восстания были казнены, другие бежали из столицы. Восстание было осложнено интригой дворцовой знати против Глинских, привело к их падению и вызвало ряд волнений и восстаний в других городах и регионах.

Около 1549 года вокруг молодого Ивана IV сложился совет близких к нему молодых людей-реформаторов, получивший название «Избранная рада». Это было своего рода неофициальное правительство при царе. Руководил правительством «Избранной Рады» А.Ф. Адашев, который был не из очень знатного рода.

В работе Избранной рады принимали участие: князья Д. Курлятев, А. Курбский, М. Воротынский, московский митрополит Макарий и священник Благовещенского собора Кремля, духовник (то есть тот, кому Иван IV исповедался) царя Сильвестр, дьяк (так назывался один из чиновничьих чинов) Посольского приказа И. Висковатый.

Избранная рада просуществовала до 1560 года: некоторые историки связывают прекращение деятельности этого кружка со смертью жены Ивана IV царевны Анастасии, после которой царь кардинально изменил свою внутриполитическую линию.

При Иване IV был существенно изменен состав Боярской думы: он был расширен за счет представителей новой аристократии. При Иване Васильевиче возник новый орган власти — Земский собор. Это был сословно-представительный орган при царе, который обсуждал вопросы внутренней и внешней политики. Первый Земский собор был созван в 1549 году.

«Царь Иоанн IV открывает первый Земский собор своею покаянною речью». К. Лебедева.

На нем было принято решение о составлении нового свода законов — Судебника (составлен в 1550 году), а также утверждена программа преобразований во многих сферах жизни общества.

Новый Судебник подтверждал право перехода крестьян в Юрьев день, однако была увеличена плата за «пожилое». Феодал теперь отвечал за преступления крестьян, что усиливало их личную зависимость от господина.

Еще до эпохи реформ Избранной Рады ряд отраслей государственного управления был передан определенным боярам. Так учреждались первые приказы — учреждения, ведавшие отраслями государственного управления или отдельными регионами страны.

Разрядный приказ (ведал поместным войском), Пушкарский (артиллерией), Стрелецкий (стрельцами), Оружейная палата (Арсенал). В середине XVI века существовало около двадцати приказов: Управлением иностранными делами занимался Посольский приказ, контролировал финансы — приказ Большой приход, государственными землями, раздаваемыми дворянам, ведал — Поместный приказ, заботился о холопах и вел их строгий учет — Холопий приказ. Были приказы, которые управляли определенными территориями — приказ Сибирского дворца управлял Сибирью, приказ Казанского дворца — присоединенным Казанским ханством. Возглавляли приказы крупные чиновники – дьяки. Создание системы приказов способствовало централизации управления страной.

Приказ в Москве. А. Янов.

Формировалась единая система управления на местном уровне. Там всецело властвовали бояре-кормленщики, которые содержались за счет местного населения, процветала коррупция. В 1556 году кормления были отменены.

Управление на местах перешло к избираемым из местных дворян — земским старостам, в городах - городовым приказчикам и излюбленным головам.

Еще при матери Ивана IV — Елене Глинской началась денежная реформа, которая сделала московский рубль главной денежной единицей страны.

В середине XVI века была установлена единая для всего государства единица взимания налогов — большая соха. В зависимости от плодородия почвы, а также социального положения владельца земли соха составляла 400—600 десятин земли.

Дворянское ополчение являлось ядром армии. Под Москвой была посажена на землю «избранная тысяча» — 1070 провинциальных дворян, которые должны были стать опорой царя и были ему безраздельно преданны.

В 1550 году создается постоянное стрелецкое войско. На начальном этапе численность стрельцов составляла три тысячи человек. Увеличилось число иностранцев на службе у русского царя. Казачество стало активно привлекаться для несения пограничной службы.

В 1556 году было составлено Уложение о службе, по которому молодой человек (владелец вотчины или поместья) мог начинать служить с 15 лет. Со 150 десятин земли вотчинники или помещики должны были выставлять одного воина «конно, людно и оружно», что значит с лошадью и обмундированием.

Те бояре и дворяне, которые входили в ополчение, назывались «служилыми людьми по отечеству», т. е. по происхождению.

Другую группу составляли «служилые люди по прибору», куда входили стрельцы, пушкари (артиллеристы), городская стража.

Во время военных походов ограничивалось местничество, поэтому войска имели возможность получить талантливых полководцев, а не просто знатных. Конечно, это положительным образом сказывалось на качестве и успешности военных кампаний.

В 1551 году состоялся Стоглавый собор — собрание иерархов русской церкви с целью упорядочить церковные дела: был составлен общерусский список святых, унифицированы церковные обряды на всей территории страны, было принято решение об оставлении в руках церкви всех земель, приобретенных ею до Собора и т.д. Решения Собора были сформулированы в 100 главах, откуда он и получил свое название. Главный итог Собора — появление тенденции к контролю государства над церковными и монастырскими землями.

Ересь Башкина и Косого

С крайним развитием консервативного направления в обществе люди противоположного направления тоже в свою очередь естественно доходили до крайностей, которые вскоре после Стоглавого собора выразились в новых ересях Башкина и Косого. Через 50 лет после Собора против жидовствующих, появилась новая ересь, возникшая одновременно в двух местах: в 1554 году в Москве её распространял Матфей Башкин, а на Белоозере Федор Косой.

Они отрицали учение о Святой Троице, учение о Божественности Христа, не признавали церковной иерархии, отрицали почитание икон, выступали против Предания и монашества.

В этом их учение было сходно с ересью жидовствующих, но в отличие от нее, у новых еретиков были развиты элементы социальной критики.

Они говорили, что все люди перед Богом равны и отношения между ними должны основываться на принципах христианской любви, поэтому для христиан неприемлемо рабство, закабаление одних другими (холопство существовало еще со времен Древней Руси и было отменено лишь при Петре I).

Ересь возникла под влиянием реформаторских идей, распространявшихся в соседних Польше, Литве, Белоруссии и Украине.

Однако в России еретики не смогли найти широкой поддержки и фактически остались одни.

В 1554 году был созван Собор, на котором еретики были осуждены.

Надо признать, что реформы Избранной Рады значительно способствовали укреплению централизованного российского государства. Благодаря этим преобразованиям упрочилась власть царя, была реформирована система местного управления, военное дело встало на новый уровень.

Внешняя политика Ивана IV

Основные направления внешней политики России в XVI веке: на западе — борьба за выход к Балтийскому морю, на юго-востоке и востоке — борьба с Казанским и Астраханским ханствами и начало освоения Сибири, на юге — защита страны от набегов крымского хана.

Казанское и Астраханское ханства, которые были образованы после распада Золотой Орды, стали постоянной угрозой для русских пограничных территорий. Более того, это были весьма плодородные районы, на которые начинало с завистью посматривать русское дворянство. Местные народы, проживающие на территории ханств, стремились к освобождению от ханской зависимости.

Существовало два способа решения проблемы с ханствами: посадить туда своих наместников, или просто завоевать эти территории и присоединить их к русскому государству.

Иван IV выбрал для себя второй путь. В 1552 году русское войско Ивана IV осадило Казань.

Казань взяли штурмом, который начался 1 октября 1552 года. Казанского хана Ядигира-Магмета русские взяли в плен. Пройдет немного времени и этот хан примет православие и получит имя Симеон Касаевич, после чего он станет управлять Звенигородом.

Осада и взятие Казани 2 октября 1552 года.

В 1556 году Иван IV присоединит Астрахань. Зависимость от России признает также Ногайская Орда. В 1557 году бей Ногайской Орды признал себя вассалом Ивана Грозного. В связи с этим, Ногайская Орда разделилась на Большую Ногайскую Орду (Большие Ногаи), оставшуюся в Степном Заволжье, и на не пожелавшую признать московский сюзеренитет Малую Ногайскую Орду (Кубанская Орда).

Это были годы больших внешнеполитических успехов Ивана IV. После присоединения Казани и Астрахани открывался путь в Сибирь, к Сибирскому ханству.

Богатые промышленники Строгановы, получив от Ивана IV Грозного грамоты на владение землями по Реке Тоболу, собрали отряд в более чем 800 человек из вольных казаков во главе с Ермаком Тимофеевичем.

В 1581 году Ермак с войском вошел на территорию Сибирского ханства, в 1582 году разбил войска хана Кучума. Население присоединенных земель обязано было платить дань ценным мехом, такая дань называлась — ясак. Окончательно Сибирское ханство присоединится к Москве лишь в 1598 году.

Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем. В. И. Суриков.

XVI век стал временем освоения территории Дикого поля, которым считались все земли, находящиеся южнее современной Тулы. Русское государство стояло теперь перед необходимостью организовать эффективную оборону своих южных границ от набегов крымского хана. Для этого были построены Тульская, а позднее Белгородская (в XVII веке) засечные черты, которые стали оборонительными линиями и состояли из завалов леса.

Ливонская война (1558 – 1583)

Любая война, которая длится 25 лет, изнурительна для войска и больно бьет по обществу, потому что требуются средства (порой немалые) для ведения военных кампаний.

Почему Иван Васильевич начал войну с Ливонским орденом? На юге Крымское ханство регулярно тревожило границы Русского Царства, многие члены Избранной рады были за приоритет именно южного направления. Но царь решил иначе. Целью Ивана IV в Ливонской войне было получение выхода в Балтийское море. Кроме того, присоединение ливонских земель представлялось более легкой задачей в отличие от покорения Крыма, защищенного безводной степью.

Поводом к войне послужила, как это обычно и бывает, сущая безделица — Ливония вот уже 50 лет кряду не платила дань за город Дерпт (Юрьев) с прилегающей к нему территорией.

В начале войны удача была на стороне Ивана Васильевича, русскими было взято 20 городов. Русские войска продвигались к Риге и Ревелю (Таллину). В 1560 году Орден был разбит, а его магистр оказался в плену, что привело к распаду Ливонского ордена (1561), земли которого перешли под власть Польши, Дании и Швеции. Последний значительный успех России на первом этапе войны - взятие в 1563 году Полоцка. В 1564 году в битве при Чашниках (битва при Уле) русское войско потерпело поражение, что ознаменовало собой переход стратегической инициативы в руки Литвы.

Среди ближайшего окружения царя уже тогда велись нескончаемые споры о том, стоит ли продолжать войну, которая постепенно приобретала характер затяжной кампании. Люди из ближайшего круга царя - А. Адашев и Сильвестр - считали войну бесперспективной. Были и те, кто продвигал южное направление внешней политики как основное, твердя о бесполезности войны на северо-западе.

В это самое время в личной жизни царя происходили трагические перемены – в 1560 году умерла жена Ивана – Анастасия Романова.

Разногласия с членами Избранной Рады, внутренний кризис после потери близкого человека заставили Ивана IV взять курс на усиление личной власти. В этих непростых обстоятельствах Иван IV пошел на введение опричнины (1565 – 1572).

В апреле 1564 года царский воевода князь A. М. Курбский бежал под покровом ночи в сопровождении верных ему слуг из новоприсоединенного к Русскому государству ливонского города Юрьева в соседний ливонский город Вольмар, принадлежавший в это время польскому королю Сигизмунду II Августу. Поводом для поспешного бегства послужили полученные Курбским сведения о готовящейся над ним царской расправе. А. М. Курбский — потомок владетельных ярославских князей, был не только видным военачальником Ивана Грозного; сражавшийся под Казанью и в Ливонии, он был также одним из влиятельных государственных деятелей этого времени и был близок к кругу самых близких к царю лиц, которых он впоследствии назвал «Избранной радой». В начале 1560-х годов, после падения «Избранной рады», многие из близких сподвижников царя были подвергнуты опалам и репрессиям. В этих условиях ожидал жестокого наказания и Курбский, и тревоги его не были лишены некоторых оснований. Уже само назначение Курбского воеводой (наместником) в «дальноконный» Юрьев после победоносного похода русской армии на Полоцк 1562 – 1563 гг., в котором он командовал сторожевым полком, могло рассматриваться как предвестие грядущей расправы над ним. Курбский стал вести тайные переговоры с литовцами с целью своего возможного перехода на службу к польскому королю. Бежав в Вольмар, Курбский обратился к Ивану IV с обличительным посланием, в котором обвинил русского царя в неслыханных гонениях, муках и казнях бояр и воевод, покоривших ему «прегордые царства» и завоевавших «претвердые грады». Иван Грозный, получив обличительное письмо от изменившего ему боярина, не мог удержаться от резкого пространного ответа «государеву изменнику». Так было положено начало знаменитой полемической переписке. Послания обоих политических противников были написаны с конкретными публицистическими целями. Всего известно два послания Ивана Грозного и три послания Курбского царю.

В 1569 году Польша и Литва объединились в одно государство — Речь Посполитую (еще в 1385 году между двумя странами была подписана Кревская уния, которая носила лишь династических характер; окончательное объединение двух государств произошло по Люблинской унии 1569 года). В союзе со Швецией это вновь образованное государство успешно вело военные действия против России. Лишь героическая оборона города Пскова в 1581 году, когда его жители отбили 30 штурмов и совершили около 50 вылазок против войск польского короля Стефана Батория, дала возможность России заключить перемирие на 10 лет в Яме Запольском в 1582 г. В 1583 году было заключено Плюсское перемирие со Швецией, завершившее 25-летний конфликт.

Таким образом, Ливонская войну Россия проиграла. России пришлось отдать Речи Посполитой Ливонию в обмен на возвращение захваченных русских городов, кроме Полоцка. За Швецией оставались освоенное побережье Балтики, города Корела, Ям, Нарва, Копорье.

Неудачи в Ливонской войне стали следствием экономической отсталости Россия, которая во многом была обусловлена существованием опричнины.

Набег Девлет-Гирея на Москву (1571 год)

В 1570 году крымский хан Девлет-Гирей потребовал от царя восстановить независимость Казани и Астрахани и возобновить выплату дани Крыму, грозя в противном случае разорить все Московское государство. Ханское послание осталось без ответа, и осенью русские разъезды на засечной линии около Донкова и Путивля известили Ивана Грозного о необычном движении в степи. Татары были совсем рядом.

Хан вышел к Москве одновременно с воеводами и разграбил лагерь под Коломенским. Третьего июня крымские отряды разорили незащищенные слободы и деревни вокруг Москвы, а затем подожгли предместья столицы. Благодаря сильному ветру огонь быстро распространился по городу. Гонимые пожаром горожане и беженцы бросились к северным воротам столицы. В воротах и узких улочках возникла давка, люди «в три ряда шли по головам один другого, и верхние давили тех, кто были под ними». Земское войско, вместо того, чтобы дать бой татарам в поле или на окраинах города, стало уходить к центру Москвы и, смешавшись с беженцами, утратило порядок; воевода князь Бельский погиб во время пожара, задохнувшись в погребе своего дома. В течение трех часов Москва выгорела дотла. Пожар мешал татарам грабить в предместьях. Осаждать Кремль хан не решился и ушел с множеством пленных (по некоторым данным, до 150 тысяч), услыхав о приближении большого русского войска. На другой день татары и ногайцы ушли по рязанской дороге в степь.

Одним из важных событий в развитии противостояния Русского государства и Крымского ханства стала битва при Молодях — крупное сражение, произошедшее в 1572 году недалеко от Москвы, между русскими войсками под предводительством князя Михаила Воротынского и армией крымского хана Девлета-Гирея, включавшей помимо собственно крымских войск турецкие и ногайские отряды.

Несмотря на двукратное численное превосходство, 120-тысячная крымская армия была наголову разбита и обращена в бегство. Спаслись лишь около 20 тысяч человек.

По своему значению битва при Молодях была сопоставима с Куликовской и другими ключевыми битвами в российской истории. Победа в ней сохранила независимость России и стала поворотным пунктом в противостоянии Московского государства и Крымского ханства, которое отказалось от притязаний на Казань и Астрахань и впредь потеряло значительную часть своей мощи.

Одним из последних конфликтов Русского государства с Крымским ханством в XVI веке стал набег Газы Герая на Москву. Крупный поход 150-тысячной крымско-ногайской армии во главе с Газы Гераем на южнорусские земли, предпринятый в 1591 году. В результате крымское войско потерпело поражение в битве под стенами Москвы и обратилось в бегство, потеряв в итоге до двух третей от своей изначальной численности. Этот поход был последним, в котором войска Крымского ханства сумели подойти к Москве.