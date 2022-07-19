Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Формат ЕГЭ
Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ
Новейшая история России
Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) "Военный коммунизм" Конференции Антигитлеровской коалиции СССР накануне Великой Отечественной войны 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внешняя политика Л.И.Брежнева Внешняя политика Н.С.Хрущёва Гражданская война Политическое развитие СССР в 1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Основные этапы ВОВ Октябрьская революция Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. НЭП Февральская революция Индустриализация и коллективизация в СССР Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Герои ВОВ и их подвиги
Средневековый период
Эпоха Ивана III Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Культура современной России Русская культура в XVIII в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в.
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Россия в Новое время
Восстание Степана Разина Внешняя политика Петра I Россия накануне преобразований Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Преобразования Петра I
Всеобщая история
Англия в XIХ веке Древняя Греция Франция в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Эпоха Крестовыых походов Древний Рим Церковь в Средневековье Франция в XV-XVI вв. Образование независимых государств в Латинской Америке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Америка в XVIII веке Англия в XVIII веке Франция в XIX веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Страны Азии в XIX веке Восточная Европа в XVI в. Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Эпоха Эллинизма Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Великие географические открытия США в XIХ веке Европейская культура в XIV-XV вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Объединительные движения в Италии Франция в XVII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Англия в XV-XVI вв. Тридцатилетняя война Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Международные отношения в XVIII веке Англия в XVII веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Реформация и её последствия
Древняя Русь
Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв.

СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.)

После смерти Л. И. Брежнева в 1982 году на его место встал Ю. В. Андропов. Одной из своих насущных задач Юрий Владимирович считал борьбу с коррупцией, однако никаких системных изменений и реформ он проводить, разумеется, не собирался. Этот подход в значительной степени подходил для номенклатуры и устраивал ее.


Советские граждане смотрели на Андропова с уважением и любовью и ждали перемен. По сравнению с Л. И. Брежневым, который в последние годы своей жизни с трудом говорил и передвигался, Юрий Владимирович производил весьма приятное впечатление своим здоровым и подтянутым внешним обликом. Хотя и сильно болел последние годы.

При Андропове в 1983 году была принята энергетическая программа — программа развития топливно-энергетического комплекса.

Она предусматривала: проведение активной энергосберегающей политики на базе ускорения научно-технического прогресса во всех звеньях народного хозяйства в быту, всемерную экономию топлива и энергии, обеспечение на этой основе значительного снижения удельной энергоемкости национального дохода; ускорение технического прогресса в отраслях топливно-энергетического комплекса, а также в машиностроительных и других смежных отраслях промышленности.

Помимо этого, Андропов пытался реанимировать экономику и вывести его из «застоя». Но делал он это не с помощью экономического стимулирования рабочих (премии за переработку, повышение зарплат), а путем административного нажима:

1. Ввел меры по укреплению трудовой дисциплины (например, в будние дни совершались «облавы» милиционеров на кинотеатры, отлавливали прогульщиков);

2. Провел серьезные кадровые перестановки (сменил несколько «неэффективных» министров и секретарей).

При Андропове усилился неосталинизм. Критика Иосифа Виссарионовича в официальных изданиях была полностью прекращена, имя Сталина упоминалось лишь в позитивном ключе.

В феврале 1984 года Ю. В. Андропов умирает, на смену ему приходит К. У. Черненко. Будучи человеком старым и очень больным, Черненко не имел ни желания, ни физических возможностей для того, чтобы управлять огромным государством, тем более в условиях набирающего обороты системного кризиса. Таким образом, хотя Черненко и заявил, что будет продолжать дело своего предшественника Андропова (бороться с коррупцией и проводить точечные изменения), на деле он только ускорил крах системы.