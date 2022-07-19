СССР накануне Великой Отечественной войны

Незадолго до нападения Германии на Советский Союз был значительно расширен фашистский блок. Германия привлекла к войне на своей стороне Румынию, сперва подчинив себе ее внешнеторговые операции, так как румынские власти были крайне заинтересованы германскими рынками сбыта. Гитлеру удалось поставить своих людей на ключевые посты в руководстве Румынии и заключить договор о военной взаимопомощи. Во многом участие Румынии в войне на стороне Германии было обусловлено агрессивной политикой со стороны СССР, который в 1940 году отторг у Румынии Бессарабию.
С конца 1940 года прогерманские настроения начинают возрастать в Финляндии. Гитлер начинает вести переговоры о сотрудничестве с финнами в войне против СССР, вовсю идет вербовка финнов в СС, Финляндия начинает получать немецкое оружие, особое внимание уделяется улучшению дорог, ведущих в сторону СССР (Финляндия хотела взять реванш за Зимнюю войну; кроме того, финны опасались усиления СССР, боялись, что их может постигнуть судьба Прибалтики, которую СССР так легко сделал социалистической).
В Венгрии правящая партия раскололась на тех, кто поддерживал Гитлера и тех, кто был против расширения немецкого влияния и участия в войне на стороне Германии. Гитлер воспользовался ситуацией внутреннего конфликта, зная о непрекращающемся споре Венгрии и Румынии из-за Трансильвании, Гитлер передал этот регион венграм. Обрадованные венгры позволили за это использовать немцам территорию своей страны для нападения на Югославию, обещая также оказать военную помощь в этом нападении. Также Венгрия обязывалась выступить в войне против СССР на стороне Германии.
В марте 1941 года Болгария также присоединилась к гитлеровскому блоку фашистских государств. С ее территории немцы осуществили нападение на Югославию и Грецию. После того, как эти страны были оккупированы, Болгария получила ряд территорий. Италия, Словакия, Хорватия также довольно быстро поддержали Германию, однако их военный потенциал и стратегические возможности территорий были недостаточно высоки, поэтому их участие в войне носило в большей мере символический характер.
Япония, ставшая союзником Германии на Дальнем Востоке, ставила своей главной задачей захватить территории Азии и бассейн Тихого океана. То есть, на первоначальном этапе отвоевание Дальнего Востока у СССР Япония не планировала.
Германия вывозила из оккупированных стран оборудование, сырье и прочие ресурсы, кроме того, Европа стала для Гитлера источником рабочей силы.
План нападения на Советский Союз начал разрабатываться летом 1940 года, он был утвержден Гитлером 18 декабря 1940 года и вошел в историю под названием «Барбаросса» (директива №21). План «Барбаросса» являлся составной частью генерального плана «Ост» — обширной программы закрепления господства Третьего рейха в Восточной Европе, который предусматривал принудительное выселение с территории Польши и оккупированных областей СССР до 75 – 85% населения и размещение его в Западной Сибири, на Северном Кавказе и в Южной Америке.
В его основе лежали две главные идеи:
2. «Молниеносная война» (блицкриг) — стратегическое решение задачи.
План предусматривал три основных стратегических направления наступления:
2. Из Варшавы на Минск, Смоленск и Москву (силами группы армий «Центр»);
3. Из района Люблина на Киев (силами Группы армий «Юг»).
Предусматривался также ряд вспомогательных ударов: из Финляндии на Ленинград и Мурманск и из Румынии на Кишинев.
А. Гитлер придавал первостепенное значение захвату Москвы как важнейшего экономического, политического и культурного центра. В Берлине считали, что с падением столицы исход войны будет предрешен (Наполеон в 1812 году, кстати, тоже так думал).
План был дополнен многочисленными директивами, распоряжениями и указаниями, которые касались программы беспощадного ведения войны, уничтожения военнопленных и гражданского населения СССР.
Людей, вывезенных из Восточной Европы с целью использования в качестве бесплатной или низкооплачиваемой рабочей силы, в Третьем Рейхе называли «остарбайтерами» (то есть «работниками с Востока»).
9 ноября 1937 года И. В. Сталин утвердил план реорганизации и развития РККА на 5 лет вперед, согласно этому плану, численность армии должна была возрасти на 1 миллион человек.
С марта 1939 года идет активное наращивание экономического потенциала, значительно увеличивается финансирование объектов военной промышленности. Большую часть авиационной промышленностью перемещают в восточные районы страны.
Обеспечением индустрии и, в частности авиации накануне ВОВ занимались выдающиеся авиаконструкторы, в числе которых С. В. Ильюшин (разработчик самого массового боевого самолёта в истории — штурмовика Ил-2). Не меньшую пользу для военной индустрии принес М. И. Кошкин (создатель и первый главный конструктор танка Т-34). Одним из крупнейших фортификаторов времен войны был в будущем герой Советского союза Д. М. Карбышев.
В 1940 году было освоено производство боевых самолетов (ЯК-1, Ил-2). В это время был создан не имеющий аналогов средний танк Т-34 и тяжелый танк КВ. Развивалось производство артиллерии, минометов, стрелкового оружия, боеприпасов. В июне 1941 года запускаются в производство установки реактивной артиллерии БМ-13 («Катюши»).
В целях контроля над дисциплиной объявляется переход на семидневную рабочую неделю. За опоздания и прогулы, а также за бракованную продукцию и кражи на производстве вводилась уголовная ответственность.
Репрессии 1937-1938 годов сильно сократили кадровый состав армии (например, был убит Тухачевский), командный состав армии был недоукомплектован, советское руководство было вынуждено вернуть в войска 12 тысяч репрессированных офицеров. После того, как 23 августа 1939 года был подписан пакт о ненападении (причем СССР свято верил, что Германия будет соблюдать этот пакт), принимается новый закон о всеобщей воинской обязанности. Призывной возраст был понижен с 21 года до 18 лет, срок службы увеличился до 3 – 5 лет. Результатом данного мероприятия стало увеличение численности армии. Зимняя война с Финляндией позволила советской армии получить опыт ведения военных действий. Однако уровень подготовки и вооружения оставался ниже немецкого.
Руководство СССР рассчитывало, что если боевые действия и начнутся, то это произойдет не раньше 1942 года, поэтому перевооружение шло в штатном режиме и без спешки, соответственно завершить этот процесс не успели.
Уже в первые дни войны была объявлена всеобщая мобилизация, создается Ставка Главного Командования (штаб, в котором разрабатываются военные операции). В первые же дни войны советская власть направила секретную директиву всем партийным организациям в прифронтовых районах, где было впервые описано реальное положение дел на фронте. В директиве было сформулировано жесткое требование — отстаивать каждую пядь земли, при отступлении уничтожать все: дома, мосты, урожай.
30 июня 1941 года создается Государственный Комитет обороны (ГКО) — чрезвычайный государственный орган во главе с И. В. Сталиным. Именно в руках этого органа концентрируется вся власть в стране на период войны.
Все промышленные предприятия, а также научные учреждения начали перестройку своей работы на военные рельсы. Был установлен 11-часовой рабочий день, отменялись отпуска, вводилась карточная система распределения продуктов.
В июне 1941 года создаётся советское информационное бюро (совинформбюро), основная задача которого заключалась в составлении сводок для радио, газет и журналов о положении на фронтах, работе тыла, о партизанском движении во время Великой Отечественной войны. Главным диктором, читавшим водки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего И. Сталина был Б. Ю. Левитан.