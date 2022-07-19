Образование СССР

1. Предпосылки объединения социалистических республик.

На территории бывшей Российской империи не только в России установилась советская власть. Власть Советов была сильна и в некоторых национальных окраинах бывшей империи (до 1922 года советскими стали Украина, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Грузия, Туркестан, Крым, Татарстан, Киргизия, Чувашия, Калмыкия, Дагестан, Якутия и другие).



Однотипность государственного устройства, нахождение у власти в республиках единой политической партии большевиков, а также сложившаяся до этого цельная хозяйственная система с распределением хозяйственных функций между отдельными частями бывшей империи подтолкнули руководство стран создать единое социалистическое государство.

Декларация об образовании СССР. Титульный лист.

Было выработано

Два основных плана создания СССР:

План автономизации И. Сталина

К лету 1922 года партийные органы Советских республик обратились в ЦК РКП(б) с настоятельной просьбой разработать принципы и формы для единого Советского государства. Поручение создать такой проект получила комиссия Оргбюро ЦК партии, во главе с наркомом по делам национальностей Сталиным. Комиссия разработала план устройства Союза на принципах «автономизации» советских республик: государственные образования входили в состав РСФСР на правах автономии; ВЦИК, совнарком и Совет труда и обороны РСФСР оставались высшими органами власти в новом государстве. Проект назывался «сталинским», его поддерживали не только видные деятели партии и советского правительства, но и низовые структуры партийно-государственного аппарата, и рядовые коммунисты национальных окраин. Однако руководящие органы республик заняли по отношению к проекту автономизации неоднозначную позицию: от одобрения Арменией, Азербайджаном, Закавказским крайкомом, с оговорками Белоруссией, до полного неприятия Грузией и частично Украиной. В этой ситуации в дело вмешался уже тяжелобольной В. И. Ленин.

Федерализация В. Ленина

26 сентября Ленин направил письмо в Политбюро ЦК РКП(б) со своими соображениями по созданию союзного государства. В письме он отверг проект «автономизации» и предложил свою формулу решения вопроса. Альтернативный вариант Ленина предусматривал не «вхождение», а «объединение» республик в Союз Советских Социалистических Республик, наравне с РСФСР. План предусматривал необходимость создания высших органов Союза, стоящих над республиканскими, в том числе и над органами власти РСФСР. Основополагающим принципом объединения по ленинскому проекту было полное равноправие субъектов Союза. Под мощным давлением «вождя» Сталин был вынужден признать ошибочным свой проект «автономизации». В последующем взятый за основу ленинский проект был принят во всех инстанциях, с некоторыми дополнениями. Главное противоречие проектов создания СССР заключалось во взглядах на форму государственного устройства. Ленинский план тяготел к конфедерации Советских государств Европы и Азии. Взор Ленина был устремлен на создание «всемирного Советского Союза». Но конфедерация, при всей ее привлекательности – это неустойчивое образование и со временем либо распадается, либо становится федерацией. Сталин отстаивал идею централизованного государства под сильным руководством, скрепляющего Союз на длительное существование. Важно было сохранить единое государство, для построения привлекательной модели государства. Планы мировой революции он относил на дальнюю перспективу.

В. А. Серов. «Ленин провозглашает Советскую власть».

2. Образование СССР и первая Конституция СССР

30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов И. В. Сталин выступил с декларацией об образовании СССР в составе: РСФСР (Россия), УССР (Украина), БССР (Белоруссия), ЗСФСР (объединенные в одну Закавказскую республику Азербайджан, Грузия, Армения). В основу нового государства был положен принцип федерализации В. И. Ленина. Союзный договор разграничил компетентность между правительственными органами Союза и республик. Также съезд избрал новый ВЦИК, который возглавили четыре председателя. В 1923 году комиссией при ЦК были разработаны Основные пункты Конституции, которая была принята на II Всесоюзном съезде Советов в январе 1924 года.



В 1923 было образовано ОГПУ (Общее Государственное Политическое Управление) – орган политического сыска, возглавляемый Ф. Э. Дзержинским. В 1923 было образовано ОГПУ (Общее Государственное Политическое Управление) – орган политического сыска, возглавляемый Ф. Э. Дзержинским.

3. Основные положения Советской конституции:

Конституция завершила оформление единого государства СССР на принципах федерации;

Конституция определила компетенции Союза: внешняя политика, обороноспособность (вооруженные силы), внешняя торговля, пути сообщения;

Конституция оформила представительные и исполнительные союзные органы: высшим органом законодательной власти провозглашался Всесоюзный съезд Советов (а в период между его сессиями — Центральный исполнительный комитет), высшим органом исполнительной власти провозглашался Совет Народных Комиссаров (СНК), народные комиссариаты — центральные органы государственного управления отраслью хозяйства или сферой деятельности. Центральный исполнительный комитет был двухпалатным: Совет Союза (избирался на съезде) и Совет национальностей (избирался от представителей республик и национальностей).

Национальная политика СССР и межнациональные отношения:

Характерные черты национальной политики:

Национально-государственное строительство определялось Конституцией 1924 года — формирование республик (федеративных и автономных), краев, областей и национальных округов. Увеличение числа федеративных (союзных) республик за счет их выделения из РСФСР, вольное управление границами национальных образований. Усиление власти союзного центра и фактическое ограничение полномочий национальных регионов. Местные условия и особенности не учитывались при проведении политики индустриализации, коллективизации в национальных регионах. Политика русификации: введение славянского алфавита в национальных республиках, усиление роли русского языка в образовании, межнациональном общении, делопроизводстве. Развитие в республиках сельского хозяйства и промышленности в соответствии с интересами Центра. Дальнейшее ограничение прав союзных и автономных республик (например, при принятии Конституции 1936 года). Обострение национальных проблем в процессе депортации отдельных народов.

Итоги национальной политики:

превращение СССР в федеративное по форме, но унитарное по - сути государство; усиление противоречий между Центром и регионами; включение народов СССР в экономические, политические и культурные интеграционные процессы; значительные миграции населения (как добровольные, так и насильственные).

Признание Советского государства на международной арене





Признание молодого Советского государство происходило поэтапно. Вгоду были заключены союзные договора с Ираном, Афганистаном и Турцией.

В 1922 году в Генуе прошла международная конференция по экономическим и финансовым вопросам, состоялась первая широкая дипломатическая встреча Советской России со странами западного мира (при участии представителей 29 государств). Конференция имела большое значение для правительства РСФСР, которое не имело тогда международного признания. Во время конференции между РСФСР и Германией был заключён Рапалльский договор о восстановлении между ними дипломатических отношений и урегулировании всех спорных вопросов. Обе договаривающиеся стороны взаимно отказались от возмещения военных расходов, военных и невоенных убытков, расходов на военнопленных, ввели принцип наибольшего благоприятствования при осуществлении взаимных торговых и хозяйственных отношений; помимо этого Германия признала национализацию немецкой частной и государственной собственности в РСФСР и аннулирование царских долгов Советским правительством.

1924 год вошел в историю международных отношений как год дипломатических признаний Советского Союза. 1 февраля английское правительство официально признало СССР, 7 февраля правительство Италии заявило о своем признании СССР и о своей готовности обменяться послами. Италия одновременно подписала с Советским Союзом торговый договор, который предусматривал взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования и признание монополии внешней торговли СССР. В феврале дипломатические отношения с СССР установили также Норвегия и Австрия, в марте — Греция и Швеция. К концу 1924 года Советский Союз признали 12 государств.