- 11-10 класс
- 9-8 класс
9-11 класс
Академия MAXIMUM
Альтернатива обычной школе для старшеклассников с фокусом на поступление в колледж или вуз
Домашняя школа
с гибким расписанием
Индивидуальный
наставник
Гарантия поступления
в вуз
Выберите подходящий тариф обучения
в Академии MAXIMUM
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Получите гарантии:
- Оценки 4 или 5 на ОГЭ
- поступление в вуз на бюджет
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Как проходит обучение
Расписание
Поступление
Профориентация
Наставник
Soft skills
Сбалансированная нагрузка
- Фокус на предметы, которые ученик выбрал для ОГЭ и ЕГЭ
- Остальные предметы изучаются базово, но без ущерба оценкам в аттестате
- Остается достаточно времени на занятия вне школы: спорт, творчество