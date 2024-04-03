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Москва

9-11 класс

Академия MAXIMUM

Альтернатива обычной школе для старшеклассников с фокусом на поступление в колледж или вуз 

Домашняя школа

с гибким расписанием

Индивидуальный

наставник

Гарантия поступления

в вуз

Выберите подходящий тариф обучения

в Академии MAXIMUM

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Получите гарантии:

  • Оценки 4 или 5 на ОГЭ
  • поступление в вуз на бюджет

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Пройдите короткий тест, и мы подберем подходящий тариф

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Как проходит обучение

Расписание

Поступление

Профориентация

Наставник

Soft skills

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Сбалансированная нагрузка


  • Фокус на предметы, которые ученик выбрал для ОГЭ и ЕГЭ
  • Остальные предметы изучаются базово, но без ущерба оценкам в аттестате
  • Остается достаточно времени на занятия вне школы: спорт, творчество

Получите подробную информацию о школе и программе обучения в презентации

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