Россия в первой мировой войне (1914 – 1918).

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1
Россия в Новое время
Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Внешняя политика Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Восстание Е. Пугачёва Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура современной России Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в.
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Россия в Первой мировой войне Общественные движения в пореформенной России
Формат ЕГЭ
Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ
Всеобщая история
XIV-XV вв.: что происходило на Западе Страны Азии в XIX веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Англия в XIХ веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Франция в XV-XVI вв. Франция в XVII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Основные события всеобщей истории ХХ в. Реформация и её последствия Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Эпоха Эллинизма Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Америка в XVIII веке Англия в XVIII веке Древний Рим Объединительные движения в Италии Франция в XIX веке Международные отношения в XVIII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке США в XIХ веке Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XVII веке Тридцатилетняя война Восточная Европа в XVI в. Церковь в Средневековье Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Древняя Греция Великие географические открытия Франция в XVIII веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Эпоха Крестовыых походов Англия в XV-XVI вв.
Новейшая история России
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Гражданская война Образование СССР СССР накануне Великой Отечественной войны НЭП Февральская революция 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Герои ВОВ и их подвиги Основные этапы ВОВ Октябрьская революция Внешняя политика Л.И.Брежнева Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) "Военный коммунизм" Конференции Антигитлеровской коалиции Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва Индустриализация и коллективизация в СССР Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина
Средневековый период
Эпоха Ивана III Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Феодальная раздробленность

Россия в первой мировой войне (1914 – 1918).

На время правления Николая II приходится Первая мировая война.

Во многом ее причиной послужило складывание военно-политических блоков в предшествующий период:

Тройственного союза в 1882 году (Германия, Австро-Венгрия, Италия);

Антанты в 1907 году (Россия, Великобритания, Франция).

ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ

Причины войны:

1. Борьба за передел мира между странами Запада (владеешь колониями – значит владеешь рынком сбыта своей продукции, а также дешевой рабочей силой и ресурсами);

2. Обострение противоречий между военно-политическими боками;

3. Две Балканские войны (1912 – 1913 годов), обострившие политическую ситуацию в мире.

Повод к войне: убийство в Сараево наследника Австро-Венгерского престола Франца Фердинанда Гаврилой Принципом. Так как убийцей был серб, Австро-Венгрия предьявила ультиматум Сербии, который при его принятии нарушал суверенитет страны. Сербия отказалась выполнять ультиматум и Австро-Венгрия объявила ей войну. Так как многие Европейские страны были связаны тайными и не очень договорами, а также участием в военно-политических блоках, сработал принцип домино и государства пообъявляли друг другу войну.

Ход военных действий:

1914 год:

28 июля 1914 года — начало войны, Австро-Венгрия объявила войну Сербии;

29 июля — Россия начала частичную мобилизацию;

1 августа — Германия объявила войну России.

3 августа — Германия объявила войну Франции

4 августа — Великобритания объявила войну Германии

6 августа — Австро-Венгрия объявила войну России

На западном фронте в августе Германия вторглась в Бельгию и развернула наступление в Северной Франции. В сентябре состоялась битва на реке Марна, Германия отказалась от наступления на Париж.

На восточном фронте — в августе наступление Русских войск на территории Галиции, взятие всей Галиции, включая Львов. Сентябрь — отступление русских войск из восточной Пруссии.

В октябре Турция вступила в войну на стороне Тройственного союза.

1915 год:

1. На западном фронте — Первое применение германским командованием химического оружия. В мае Италия переходит на сторону Антанты и объявляет войну Австро-Венгрии.

2. На восточном фронте — в мае потеря русскими войсками Польши, Литвы, Западной Украины и Белоруссии. Этот год вошел в историю как «год великого отступления». У России не было достаточного количества боеприпасов, чтобы дать отпор Германии.

1916 год:

1. На западном фронте — битва под Верденом, потеря инициативы Германии на Западном фронте. 31 мая – 1 июня — Ютландский морской бой. Июнь-август — англо-французское наступление на реке Сомме, первое применение танков.

2. На восточном фронте — июль-август — Брусиловский прорыв по всей линии немецко-австрийского фронта. Русским снова, как и в 1914 году, удалось захватить часть Галиции.

1917 год:

1. На западном фронте — вступление в войну США на стороне Антанты;

2. На восточном фронте — распад фронта из-за революций в России.

1918 год:

1. На западном фронте — попытка наступления германских войск на парижском направлении. Наступление англо-французских войск. Выход из войны Австро-Венгрии.

2. На восточном фронте 3 марта 1918 года большевики подписывают сепаратный Брестский мир. Россия потеряла Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину и часть Белоруссии. Отдала Турции города Карс, Ардаган и Бутум.

11 ноября 1918 года — капитуляция Германии.

Русские командующие в войне: П. К. Ранненкампф, А. В. Самсонов, А. А. Брусилов, М. В. Алексеев, А. М. Каледин, Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин.