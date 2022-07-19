Россия в первой мировой войне (1914 – 1918).

На время правления Николая II приходится Первая мировая война.
Во многом ее причиной послужило складывание военно-политических блоков в предшествующий период:
Антанты в 1907 году (Россия, Великобритания, Франция).
Причины войны:
1. Борьба за передел мира между странами Запада (владеешь колониями – значит владеешь рынком сбыта своей продукции, а также дешевой рабочей силой и ресурсами);
2. Обострение противоречий между военно-политическими боками;
3. Две Балканские войны (1912 – 1913 годов), обострившие политическую ситуацию в мире.
Повод к войне: убийство в Сараево наследника Австро-Венгерского престола Франца Фердинанда Гаврилой Принципом. Так как убийцей был серб, Австро-Венгрия предьявила ультиматум Сербии, который при его принятии нарушал суверенитет страны. Сербия отказалась выполнять ультиматум и Австро-Венгрия объявила ей войну. Так как многие Европейские страны были связаны тайными и не очень договорами, а также участием в военно-политических блоках, сработал принцип домино и государства пообъявляли друг другу войну.
Ход военных действий:
1914 год:
29 июля — Россия начала частичную мобилизацию;
1 августа — Германия объявила войну России.
3 августа — Германия объявила войну Франции
4 августа — Великобритания объявила войну Германии
6 августа — Австро-Венгрия объявила войну России
На западном фронте в августе Германия вторглась в Бельгию и развернула наступление в Северной Франции. В сентябре состоялась битва на реке Марна, Германия отказалась от наступления на Париж.
На восточном фронте — в августе наступление Русских войск на территории Галиции, взятие всей Галиции, включая Львов. Сентябрь — отступление русских войск из восточной Пруссии.
В октябре Турция вступила в войну на стороне Тройственного союза.
1915 год:
2. На восточном фронте — в мае потеря русскими войсками Польши, Литвы, Западной Украины и Белоруссии. Этот год вошел в историю как «год великого отступления». У России не было достаточного количества боеприпасов, чтобы дать отпор Германии.
1916 год:
2. На восточном фронте — июль-август — Брусиловский прорыв по всей линии немецко-австрийского фронта. Русским снова, как и в 1914 году, удалось захватить часть Галиции.
1917 год:
2. На восточном фронте — распад фронта из-за революций в России.
1918 год:
2. На восточном фронте 3 марта 1918 года большевики подписывают сепаратный Брестский мир. Россия потеряла Польшу, Финляндию, Прибалтику, Украину и часть Белоруссии. Отдала Турции города Карс, Ардаган и Бутум.
11 ноября 1918 года — капитуляция Германии.
Русские командующие в войне: П. К. Ранненкампф, А. В. Самсонов, А. А. Брусилов, М. В. Алексеев, А. М. Каледин, Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин.