Наука и словесность в первой половине XIX в.

Стремительный взлет отечественной культуры в первой половине XIX в. позволил назвать это время «золотым веком русской культуры». Если в экономическом и социально-политическом развитии Россия ещё отставала от передовых европейских государств, то в достижениях художественной культуры она им не уступала. Её развитие в первой половине XIX в. опиралось на преобразования предшествующего времени. Петровские и екатерининские реформы, всесторонняя модернизация государства обеспечила постоянно растущую потребность в грамотных и образованных людях. Города стали основными культурными центрами. Новые социальные слои, в первую очередь разночинцы, втягивались в общественные процессы. Культура XIX века развивалась на фоне формирующегося национального самосознания русского народа и в связи с этим имела ярко выраженный национальный характер. Существенное влияние на литературу, театр, музыку, изобразительное искусство оказала Отечественная война 1812 г. Консервативные тенденции в политике императоров Александра I и Николая I порой сдерживали развитие культуры: правительство активно боролось с проявлениями наиболее радикальных направлений общественной мысли в литературе, публицистике, театре и живописи. Выходцам из непривилегированных сословий практически невозможно было получить высшее образование. Крепостничество не давало возможности всему населению страны пользоваться достижениями высокой культуры.

Образование и наука

В России в конце XVIII — начале XIX в. уровень образованности населения был крайне невысок. Население, где большинство составляли крестьяне, было неграмотным или малограмотным. Поэтому усилия правительства Александра I были направлены на создание системы государственного образования. Она состояла из: одногодичных приходских школ; трехклассных уездных училищ; семиклассных гимназий. В эпоху Александра I образование было бессословным. При Николае I оно приняло замкнутый сословный характер: приходские школы для крестьян; уездные училища для детей купцов, ремесленников и других городских обывателей; гимназии для детей дворян и чиновников. Для дворянства открывались и специальные средние учебные заведения — кадетские корпуса и др. Лишь гимназическое образование или окончание специальных дворянских учебных заведений давало право поступления в университеты. Образцом подобных учебных заведений стал открытый в 1811 г. знаменитый Царскосельский лицей.

В первой половине XIX в. в России не было оформленной системы женского образования. Только для дворянок открыли несколько закрытых средних учебных заведений, институтов, созданных по образцу Смольного института благородных девиц. Рассчитанная на 7-8 лет обучения программа включала арифметику, словесность, историю, иностранные языки, музыку, танцы, домоводство.

При Александре I были открыты новые университеты в Дерпте (ныне г. Тарту), Петербурге (на базе Педагогического института), Казани, Харькове. Юридический статус университетов определялся Уставами 1804 и 1835 гг. В последнем проявилось усиление консервативной линии в политике правительства. Университеты потеряли свою автономию, а повышение платы за обучение больно ударило по молодежи из малоимущих слоев, стремившейся к знаниям. Для подготовки квалифицированных кадров были созданы специальные высшие учебные заведения: Медико-хирургическая академия, Технологический, Строительный и Межевой институты, Высшее училище правоведения, Лазаревский институт восточных языков и др.

В первой половине XIX в. начался процесс дифференциация наук, т. е. выделение самостоятельных научных дисциплин (естественных и гуманитарных).

Профессор Московского университета биолог К. Ф. Рулье еще до Ч. Дарвина создал эволюционную теорию развития животного мира.

Математик Н. И. Лобачевский в 1826 г., опередив современных ему ученых, разработал теорию «неевклидовой геометрии».



В 1839 г. завершилось строительство зданияОбсерваторию возглавил астроном, обнаруживший концентрацию звезд в главной плоскости Млечного Пути.Физикв 1834 г. сконструировал электромоторы, работавшие от гальванических батарей.Академиксоздал ряд оригинальных физических приборов и положил начало практическому применению электричества.создал первый записывающий электромагнитный телеграф.

Отец и сын Е. А. и М. Е. Черепановы построили паровой двигатель и первую железную дорогу на паровой тяге.

Химик Н. Н. Зинин разработал технологию синтеза анилина — органического вещества, употреблявшегося для закрепления красок в текстильной промышленности.

П. П. Аносов раскрыл утерянный в Средние века секрет изготовления булатной стали.

Н. И. Пирогов впервые в мире начал делать операции под эфирным наркозом, широко применял антисептические средства в военно-полевой хирургии.

Профессор А. М. Филомафитский разработал методику использования микроскопа для исследования элементов крови и совместно с Н. И. Пироговым метод внутривенного наркоза.

Первая русская кругосветная экспедиция была предпринята в 1803 – 1806 гг. под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского. Экспедиция прошла путь от Кронштадта до Аляски. Участниками изучались острова Тихого океана, побережье Китая, остров Сахалин и полуостров Камчатка. Позднее Ю. Ф. Лисянский, проделав путь от Гавайских островов до Аляски, собрал богатые географические и этнографические материалы об этих территориях.

Ещё одна русская экспедиция во главе с Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым 16 января 1820 г. открыла Антарктиду.

Ф. П. Литке изучал Северный Ледовитый океан и территорию Камчатки.

Г. И. Невельский открыл устье р. Амур, пролив между Сахалином и материком, доказав, что Сахалин — остров, а не полуостров, как полагали ранее.

О. Е. Коцебу исследовал западное побережье Северной Америки и Аляску.

В 1818 г. были изданы первые 8 томов «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина. Известный историк М. П. Погодин, придерживаясь славянофильских взглядов, заново обратился к проблеме возникновения Русского государства. В конце 1840-х годов начал свои исследования другой корифей русской исторической науки С. М. Соловьев.

Для истории общественной мысли России 1830-х гг. особенное значение имели «Философические письма» П. Я. Чаадаева. Первое из них, опубликованное в 1836 г. в журнале «Телескоп», вызвало широкий общественный резонанс. По указу Николая I Чаадаев был объявлен сумасшедшим и помещен в лечебницу, а «Телескоп» закрыт. В цикле «писем» Чаадаев развивал собственную философию истории, отдавая безусловный приоритет пути Западной Европы и пытаясь определить место России в глобальной истории человечества. Отчасти именно его сочинение послужило отправной точкой для размежевания двух направлений общественной мысли, славянофильского и западнического.

Одним из самых известных подвижников Русской православной церкви был иеромонах Серафим Саровский, живший на рубеже XVIII-XIX вв. и канонизированный при Николае II.

Литература и театр

Именно расцвет художественной литературы позволил определить первую половину XIX в. как «золотой век» русской культуры.

На рубеже XVIII – XIX вв. классицизм уступил место сентиментализму. Поэт Г. Р. Державин пришел к именно этому художественному направлению в конце своего творческого пути. Главным представителем сентиментализма в России был писатель и историк Н. М. Карамзин (повесть «Бедная Лиза»).

Героические события серии Наполеоновских войн и особенно Отечественной войны 1812 г. способствовали расцвету нового направления, романтизма. Романтизм в искусстве характеризуется вниманием к душевным переживаниям героя, как правило человека выдающихся дарований и исключительной судьбы. Тесно сопряжен романтизм с вниманием к народной культуре, к историческому прошлому наций. Именно в эту эпоху происходит «возрождение» культуры и истории европейского Средневековья. Начинается становление наций и национального самосознания европейских государств, что находит свое отражение в художественных произведениях.

Творчество В. А. Жуковского, поэта, переводчика и воспитателя будущего императора Александра II, является проявлением «салонного» романтизма. В своих балладах он обращался к сюжетам народных поверий и европейских рыцарских легенд. Другое течение в русском романтизме представляли поэты и писатели —декабристы (К. Ф. Рылеев, В. К. Кюхельбекер, Д. А. Бестужев-Марлинский). Молодые люди призывали к борьбе против самодержавно-крепостнических порядков, выступали за идеалы свободы и служения Родине. К этому направлению некоторые исследователи литературы относят и Е. А. Баратынского, в чьем творчестве, близком в целом к романтизму декабристов, отсутствовали социальные и революционные мотивы.

Романтизм оказал заметное влияние на раннее творчество А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова.

Во второй четверти XIX в. в западноевропейской литературе начал утверждаться реализм. Его основоположником в России стал А. С. Пушкин. После публикации романа «Евгений Онегин» это направление в отечественной литературе стало доминирующим.

В творчестве М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова проявились характерные черты реализма: стремление к правдивому отображению действительности, провозглашение ценности человеческой личности, смелость в изображении негативных социальных явлений.

Невозможно обойти вниманием и фигуру В. Г. Белинского, самого известного литературного критика золотого века.

В первой половине XIX в. театральная жизнь России вступила в новую фазу. Существовали различные виды театров. Широко распространены были крепостные театры, принадлежавшие русским дворянским фамилиям (Шереметевым, Апраксиным, Юсуповым и др.). Государственных театров было немного (Александринский и Мариинский в Петербурге, Большой и Малый в Москве). Драматический театр развивался под воздействием господствующих в литературе тенденций. В начале XIX в. популярны были классицизм и сентиментализм. Позднее появились и романтические пьесы. Успехом пользовался драматург Н. В. Кукольник, написавший ряд исторических пьес. Публика ценила также сатирические комедии авторства Д. И. Фонвизина и И. А. Крылова. В 30 – 40-е годы XIX в. в театральном репертуаре стали утверждаться реалистические традиции. Крупным событием в культурной жизни России стала постановка известной пьесы Н. В. Гоголя «Ревизор».

Особое место в России занимало балетное театральное искусство. В XIX веке балеты «чистейшего классицизма» постепенно уходили в прошлое. На смену им приходили сентиментальные мелодрамы и романтические постановки. Помимо представлений, сопровождавших оперы, в репертуаре театров появились и самостоятельные постановки, сюжеты которых были подсказаны отечественной литературой («Руслан и Людмила», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказский пленник» А. С. Пушкина).

В первой половине XIX в. открылась новая страница в истории российской музыкальной культуры. Многовековые традиции народного творчества создали надежную основу для развития национальной музыкальной школы. Сочетание народных мотивов с тенденциями эпохи романтизма обусловило появление особого жанра — русского романса (А. А. Алябьев, А. Е. Варламов, А. Л. Гурилев). Особое место в истории русского музыкального искусства занимал композитор М. И. Глинка. Оперы «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») по либретто Н. В. Кукольника, «Руслан и Людмила» по мотивам поэмы А. С. Пушкина заложили основы российского оперного искусства. Помимо опер Глинка писал романсы, этюды, хоры и т. д., его творчество было многообразно. Реалист А. С. Даргомыжский в свои произведения вводил бытовые сюжеты и народные песенные мелодии, удачно применял различные средства и приемы музыкальной выразительности в операх «Русалка» и «Каменный гость». Крупным представителем романтического направления в музыке был композитор А. Н. Верстовский (опера «Аскольдова могила»).