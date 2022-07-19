Задание 19

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Восстание декабристов Общественные движения в пореформенной России Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв.
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 4
Россия в Новое время
Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Восстание Е. Пугачёва
Всеобщая история
Англия в XIХ веке Европейская культура в XIV-XV вв. Реформация и её последствия Франция в XVIII веке Эпоха Эллинизма XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Основные события всеобщей истории ХХ в. Объединительные движения в Италии Англия в XV-XVI вв. Образование независимых государств в Латинской Америке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Англия в XVIII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Франция в XIX веке Церковь в Средневековье Древний Рим Международные отношения в XVIII веке Древняя Греция Франция в XVII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Основные события всеобщей истории V-XVI вв. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Америка в XVIII веке Великие географические открытия Эпоха Крестовыых походов Англия в XVII веке Тридцатилетняя война Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке США в XIХ веке Франция в XV-XVI вв. Страны Азии в XIX веке Восточная Европа в XVI в. Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв.
Новейшая история России
Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Основные этапы ВОВ Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Февральская революция СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Индустриализация и коллективизация в СССР "Военный коммунизм" Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Октябрьская революция Внешняя политика Л.И.Брежнева Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Конференции Антигитлеровской коалиции Образование СССР Гражданская война Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) НЭП Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва
Средневековый период
Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны
Древняя Русь
Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв.
Формат ЕГЭ
Задания 15-16 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ

Задание 19

(исторические понятия и термины)

Задание проверяет знание исторических терминов, понятий, но предполагает самостоятельное формулирование определения, а также проверяет умение использовать понятия в историческом контексте.

Критерии оценивания

От экзаменуемого требуется самостоятельно сформулировать определение понятия и вписать его в исторический контекст. Например (рассмотрим вариант задания 19 из ДЕМО версии 2023 года), «закуп – это человек, получивший от землевладельца ссуду и из-за этого попавший к нему в зависимость». Факт, например: «превращение закупа в полного холопа могло наступить в случае совершения им кражи независимо от размера стоимости украденного». Необходимо обратить особое внимание на последнее предложение в задании, в котором говорится, что приведенный факт не должен содержаться в данном определении понятия. В соответствии с этим требованием, например, не будет засчитан в качестве верного ответа следующий факт: «закуп попадал в зависимость из-за того, что брал ссуду». Дело в том, что данный факт уже содержится в определении понятия, являясь для него видовым отличием.

Ловушка задания кроется в возможности неполного указания видовых отличий понятия. Примером неправильного указание видового признака является определение: «закуп – это человек, совершивший кражу и попавший из-за этого в зависимость». Пример неполного указания видовых отличий: «закуп – это человек, взявший в долг денег у землевладельца». В данном определении не хватает необходимого указания на то, что в результате займа наступила зависимость должника от землевладельца. Без этого указания определение понятия не может быть принято. При выполнении данного задания школьники часто указывают избыточные видовые отличия, например: «закуп – это человек, получивший от землевладельца ссуду и из-за этого попавший к нему в зависимость, положение которого определялось согласно Русской Правде». В данном случае избыточным является указание на то, что положение закупа определялось по Русской Правде. Это лишнее указание в определении не считается ошибкой, но его наличие сужает перечень фактов, которые можно использовать для выполнения второй части задания, предполагающей указание исторического факта, конкретизирующего данное понятие применительно к истории России.

Задание состоит из двух элементов: формулировка понятия + факт, каждый из которых оценивается в один балл.