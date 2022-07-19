Задание 19

(исторические понятия и термины)

Задание проверяет знание исторических терминов, понятий, но предполагает самостоятельное формулирование определения, а также проверяет умение использовать понятия в историческом контексте.

Критерии оценивания

От экзаменуемого требуется самостоятельно сформулировать определение понятия и вписать его в исторический контекст. Например (рассмотрим вариант задания 19 из ДЕМО версии 2023 года), «закуп – это человек, получивший от землевладельца ссуду и из-за этого попавший к нему в зависимость». Факт, например: «превращение закупа в полного холопа могло наступить в случае совершения им кражи независимо от размера стоимости украденного». Необходимо обратить особое внимание на последнее предложение в задании, в котором говорится, что приведенный факт не должен содержаться в данном определении понятия. В соответствии с этим требованием, например, не будет засчитан в качестве верного ответа следующий факт: «закуп попадал в зависимость из-за того, что брал ссуду». Дело в том, что данный факт уже содержится в определении понятия, являясь для него видовым отличием.

Ловушка задания кроется в возможности неполного указания видовых отличий понятия. Примером неправильного указание видового признака является определение: «закуп – это человек, совершивший кражу и попавший из-за этого в зависимость». Пример неполного указания видовых отличий: «закуп – это человек, взявший в долг денег у землевладельца». В данном определении не хватает необходимого указания на то, что в результате займа наступила зависимость должника от землевладельца. Без этого указания определение понятия не может быть принято. При выполнении данного задания школьники часто указывают избыточные видовые отличия, например: «закуп – это человек, получивший от землевладельца ссуду и из-за этого попавший к нему в зависимость, положение которого определялось согласно Русской Правде». В данном случае избыточным является указание на то, что положение закупа определялось по Русской Правде. Это лишнее указание в определении не считается ошибкой, но его наличие сужает перечень фактов, которые можно использовать для выполнения второй части задания, предполагающей указание исторического факта, конкретизирующего данное понятие применительно к истории России.

Задание состоит из двух элементов: формулировка понятия + факт, каждый из которых оценивается в один балл.