Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.)

Эпоху Хрущева называют «оттепелью» - периодом смягчения тоталитарного режима, предоставлением некоторых свобод во всех сферах жизни общества. «Оттепель» произошла и в политической сфере.
Впервые было сказано о незаконном характере репрессий 1930-1940-х годов, что демократизировало общественное мнение, раскрепостило его.
Начался еще более масштабный, чем при Берии, процесс реабилитации жертв сталинских репрессий (так, были реабилитированы целые народы – в 1957 году Верховный совет СССР разрешил вернуться на историческое место жительства репрессированным и выселенным в годы войны калмыкам, чеченцам, ингушам)
В 1956 году ЦК КПСС выпустило постановление «О преодолении культа личности и его последствиях», который был прочитан на партийных собраниях по всей стране. Люди избавились от страха, произошло раскрепощение сознания.
За политическими изменениями последовали и культурные – была ослаблена цензура, начали печататься те произведения, что были запрещены в сталинскую эпоху. Атмосфера «оттепели», десталинизация сформировала поколение советских граждан, названных «шестидесятниками», которые сохранили дух и ценности этого либерального десятилетия.
Однако были и негативные черты десталинизации.
Выступление Хрущева раскололо общество на сторонников и противников разоблачения культа личности.
Ухудшились отношения со странами социалистического лагеря (например, произошло охлаждение отношений с Китаем, где в это время Мао Цзэдун создавал свой собственный культ личности).
Десталинизация, начавшаяся в 1950-х годах, не была завершена. В середине 1960-х годов она была свернута, начали предприниматься попытки пересмотреть решения XX съезда КПСС.
Руководство СССР не понимало или не хотело понимать того, что истоки преступлений сталинского режима кроются в существующей политической системе. Вопрос о проблемах системы не ставился в принципе. Во всем винился один конкретный человек - Сталин, что было, конечно, далеко не объективно.
построить материально-техническую базу коммунизма (достигнуть наивысшей в мире производительности труда и обеспечить самый высокий жизненный уровень населения);
перейти к коммунистическому самоуправлению (повысить инициативу на местах, избавиться от чрезмерной бюрократизации);
воспитать нового, всесторонне развитого человека.
Еще Маленков в 1953 году на сессии Верховного Совета заговорил о развитии сельского хозяйства. Хрущев, избранный в сентябре 1953 Первым секретарем, подхватил эту идею.
Освоение целинных (то, что никогда не обрабатывалось, не пахалось) и залежных (те участки, что раньше пахали, но давно забросили) земель.
Итоги: освоение целины дало 42 миллиона га новых полей. Но экстенсивный путь развития сельского хозяйства (увеличение производства за счет новых посевных площадей, а не путем улучшения технологии и/или использования передовой техники) привел только к временному результату.
Но такие либеральные реформы продолжались лишь до 1958 года. В конце 1950-х годов началось навое закручивание гаек. Колхозы, финансово ослабленные после принудительной скупки МТС в свою собственность, испытали на себе новый административный нажим.
ЛПХ начали уменьшать в размерах, так как это, по мнению партийных деятелей, порождало собственнические интересы и препятствовало построению коммунизма на деревне.
Стремление к увеличению заготовок мяса обусловило призыв Хрущева продавать личный скот колхозу, а взамен покупать у этого же колхоза (или получать за трудодни) мясо-молочную продукцию.
Итог: убой молочных коров (деревенские жители забивали скот, чтобы не продавать его колхозам, а побыстрее съесть самим), изымание скота у населения и как следствие — резкое снижение поголовья скота в СССР.
Чуда не произошло, кукуруза не решила сельскохозяйственных проблем. Тогда было решено стимулировать животноводство повышением в 1,5 раза цен на мясо.
Итог: новые цены не вызвали количества мяса, но вызвали волнения в городах. Крупнейшее из них – в Новочеркасске – было подавлено силой (демонстрацию рабочих расстреляли). Кроме того, ради решения продовольственной проблемы, началась закупка американского зерна из-за границы.
СССР продолжал оставаться могучей промышленной державой. Приоритет делался на тяжелую промышленность (производство средств производства, машиностроение, металлообработка). Однако легкая и пищевая промышленность тоже развивались (и рост был двукратным в эпоху Хрущева). Таких высоких темпов роста и развития можно было достичь только используя жесткие методы административно-командного управления экономикой, путем установления пятилетних планов с многочисленными плановыми показателями, которые надо было выполнять.
2. В 1957 на воду был спущен первый атомный ледокол «Ленин», что также демонстрирует экономическое превосходство Советского союза.
С другой стороны, плановая экономика начинает потихоньку себя изживать, экономический рост в конце эпохи Хрущева замедляется. Этому есть несколько объяснений:
На всем протяжении 1950-1960-х годов продолжал сохраняться высокий удельный вес малоквалифицированных рабочих, занятых тяжелым ручным, а не механизированным, трудом (40% в промышленности, 75% в сельском хозяйстве);
Сохранялась и диспропорция в экономике – тяжелая промышленность и космическая гонка «съедали» большую часть бюджета в ущерб легкой и пищевой промышленности.
Во второй половине 1950-х годов произошли реформы управления промышленностью
В период «Оттепели» большое внимание уделялось благосостоянию людей. Среди приоритетных направлений социальной политики Хрущева можно выделить:
Повышение уровня жизни путем увеличения денежных доходов
Улучшение условий жизни и труда граждан
Повышение качества среднего образования
Так, во время правления Хрущева:
1. Осуществлялось регулярное повышение зарплат;
2. Снижалась продолжительности рабочей недели;
3. Для рабочих происходило снижение пенсионного возраста, увеличение размера пенсий;
4. Колхозникам выдали паспорта и назначили пенсии;
5. Была проведена отмена обязательных государственных займов денежных средств у населения;
6. Было начато широкомасштабное жилищное строительство (доступное жилье, знаменитые «хрущёвки»).
7. Были отменены все виды оплаты за обучение и проведена школьная реформа, предполагавшая введение «политехнического» профиля (соединение обычного обучения в школе с трудом).
8. Кроме того, была проведена денежная реформа 1961 года, которая носила технический характер. Произошло уменьшение размера денежных банкнот и произведена деноминация (изменение номинала, значение денежных единиц (были введены банкноты со значением 10, 25, 50, 100 рублей)). Это упростило товарно-денежные отношения, так как раньше в обороте были такие значения, как полкопейки, например.
В то же время, эпохе известны и негативные изменения в социальной политике:
Так, были снижены тарифные расценки на производстве (за ту же выработку продукции получаешь меньше);
Происходил рост цен на продукты (в 1962 году руководство СССР попыталось решить мясо-молочную проблему путем увеличения цен на соответствующие товары для стимулирования этой области);
При Хрущеве возникла продовольственная проблема - государство начало закупать зерно у Америки из-за провалившейся кукурузной кампании.
На космическую гонку времен Хрущева тратились огромные средства. Достигнутые успехи были тоже велики:
В 1955 в Казахстане строится космодром «Байконур»;
В 1957 в СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли;
12 апреля 1961 первый космический корабль, пилотируемый Ю. А. Гагариным, открыл человечеству дорогу в космос (запасным пилотом Гагарина был Г. Титов);
В 1963 году полет в космос совершила первая женщина-космонавт – Валентина Терешкова;
А в 1965 г. А. А. Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.
Причин для недовольства политикой Хрущева, как можно видеть на слайде выше, было предостаточно. Конкретными проявлениями кризиса были:
2. Начало ввоза зерна из-за границы вследствие неудачной кукурузной кампании;
3. Введение талонов на еду в ряде регионов из-за продовольственного кризиса, вызванного неудачами в сельском хозяйстве.;
4. Обнищание колхозов из-за необходимости выкупить МТС за один год по высоким ценам и из-за сокращения ЛПХ;
5. Сложившая диспропорция в экономике (легкая промышленность развита слабее тяжелой);
6. Сложившаяся ситуация излишней громоздкости и нелепости бюрократического аппарата из-за непродуманной управленческой реформы;
7. Постоянные обострения международных кризисов;
8. Откат от политики «оттепели» в культуре (травля Пастернака, разгром Хрущевым выставки в Манеже).
Все эти кризисные явления привели к отставке Хрущева в 1964 году. Он был обвинен в «волюнтаризме» и «субъективизме» и снят со всех постов.
С одной стороны, его отставка выглядела как своеобразный «дворцовый переворот»: он был смещен в итоге сговора представителей партийно-государственного руководства (председатель КГБ СССР В. Е. Семичастный, заместитель председателя Совета министров СССР Д. С. Поляновский, председатель комитета партийно-государственного контроля А. Н. Шелепин). Партийно-государственной верхушке было за что недолюбливать Первого секретаря - решения и действия Н.С. Хрущева, с точки зрения номенклатуры, часто были излишне самостоятельными. Кроме того, он затронул интересы номенклатуры многочисленными преобразованиями органов управления и внутрипартийными перестановками кадров.
Культурная политика Хрущева была весьма противоречива.
С одной стороны произошла «оттепель» ‒ демократизация, ослабление контроля государства над этой сферой жизни людей:
Так, в июне 1957 года в Москве прошел VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Фестиваль проходил две недели и стал во всех смыслах значимым и взрывным событием для советских юношей и девушек. Он пришёлся на середину хрущёвской оттепели и запомнился атмосферой свободы и открытости. Приехавшие иностранцы свободно общались с москвичами, это не преследовалось. Для свободного посещения были открыты Московский Кремль и парк Горького. За две фестивальные недели было проведено свыше восьмисот мероприятий.VI всемирный фестиваль 1957 года стал самым массовым за всю историю фестивального движения. В нём участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира.
В СССР немного ослабла цензура и начали печататься те произведения, которые были запрещены в Сталинскую эпоху (например, Стихи Цветаевой и Мандельштама).
В 1962 году открылась выставка авангардистов в Манеже. В условиях господства соцреализма это было взрывным событием!
В 1960-е годы активное распространение получает литература «самиздата» и «тамиздата». Название «самиздат» появилось в народе как естественная пародия на названия советских государственных издательских организаций вроде «Госкомиздат», «Политиздат» и обозначало способы неофициального и потому неподцензурного производства и распространения литературных произведений, религиозных и публицистических текстов в СССР. «Тамиздатом» назывались запрещённые книги и журналы, изданные «там», то есть за рубежом.
С другой стороны, культурная политика все также испытывала на себе тоталитарный контроль:
В конце 1950-х годов Б. Пастернак опубликовал свое произведение «Доктор Живаго» за границей. За этот роман он в 1958 году получил нобелевскую премию по литературе, после чего был подвергнут травле и гонениям со стороны советского правительства – доходило до требований выслать «клеветника» и «предателя», осмелившегося напечатать роман за границей, из страны. Пастернак был вынужден отказаться от премии.
Выставку авангардистов в Манеже, о которой было сказано выше, в 1962 году посетил Хрущев. Руководитель СССР, будучи неподготовленным к восприятию абстрактного искусства, подверг резкой критике их творчество, использовав нецензурные выражения: «Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует! … Что это такое? Вы что — мужики или […] проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть? […] Очень общо и непонятно […] я вам говорю как Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю! … Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!»