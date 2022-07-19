Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.)

Первые радикальные шаги Хрущева – критика культа личности Сталина и другие политические изменения.

Эпоху Хрущева называют «оттепелью» - периодом смягчения тоталитарного режима, предоставлением некоторых свобод во всех сферах жизни общества. «Оттепель» произошла и в политической сфере.



Впервые было сказано о незаконном характере репрессий 1930-1940-х годов, что демократизировало общественное мнение, раскрепостило его. Начался еще более масштабный, чем при Берии, процесс реабилитации жертв сталинских репрессий (так, были реабилитированы целые народы – в 1957 году Верховный совет СССР разрешил вернуться на историческое место жительства репрессированным и выселенным в годы войны калмыкам, чеченцам, ингушам) В 1956 году ЦК КПСС выпустило постановление «О преодолении культа личности и его последствиях», который был прочитан на партийных собраниях по всей стране. Люди избавились от страха, произошло раскрепощение сознания. За политическими изменениями последовали и культурные – была ослаблена цензура, начали печататься те произведения, что были запрещены в сталинскую эпоху. Атмосфера «оттепели», десталинизация сформировала поколение советских граждан, названных «шестидесятниками», которые сохранили дух и ценности этого либерального десятилетия.

Одной из идей Хрущева (как и Берии с Маленковым) была идея критики культа личности Сталина., на котором с докладом «О культе личности и его последствиях» выступил Первый секретарь ЦК Н. С. Хрущёв. Он обвинил своего предшественника в развязывании массовых репрессий, в установлении единовластия, которое привело к тяжким последствиям в ходе Великой Отечественной войны и во многом другом.Доклад Хрущева вызвал потрясение и сомнение у слушателей. Развенчание культа личности вождя народов имел, с одной стороны,

Однако были и негативные черты десталинизации.

Выступление Хрущева раскололо общество на сторонников и противников разоблачения культа личности. Ухудшились отношения со странами социалистического лагеря (например, произошло охлаждение отношений с Китаем, где в это время Мао Цзэдун создавал свой собственный культ личности). Десталинизация, начавшаяся в 1950-х годах, не была завершена. В середине 1960-х годов она была свернута, начали предприниматься попытки пересмотреть решения XX съезда КПСС.

Руководство СССР не понимало или не хотело понимать того, что истоки преступлений сталинского режима кроются в существующей политической системе. Вопрос о проблемах системы не ставился в принципе. Во всем винился один конкретный человек - Сталин, что было, конечно, далеко не объективно.



построить материально-техническую базу коммунизма (достигнуть наивысшей в мире производительности труда и обеспечить самый высокий жизненный уровень населения); перейти к коммунистическому самоуправлению (повысить инициативу на местах, избавиться от чрезмерной бюрократизации); воспитать нового, всесторонне развитого человека.

Помимо развенчания культа личности, в политической сфере хрущевской эпохи произошли и другие изменения. На XXII съезде КПСС в 1961 году была принята программа построения коммунизма в СССР к 1980 году. Для построения коммунизма предполагалось решить

Развитие сельского хозяйства:

Еще Маленков в 1953 году на сессии Верховного Совета заговорил о развитии сельского хозяйства. Хрущев, избранный в сентябре 1953 Первым секретарем, подхватил эту идею.



В период с 1953 по 1958 были проведены следующие экономические реформы:Повышение закупочных цен на те товары, которые колхозники должны были принудительно продавать государству, списание с колхозов долгов за прошлые года и увеличение финансирования деревни.повышение закупочных цен все равно не смогло компенсировать всех затрат производства, но цены стали более обоснованными; это повысило благосостояние колхозников.Введение паспортов, появление пенсий для колхозников, ликвидация налогов на ЛПХ (личное приусадебное хозяйство) и разрешение его увеличить.демократизация деревни, повышение благосостояния колхозников за счет расширения личного огорода (ЛПХ).Направление 30 тысяч партийных работников в слабые колхозы для укрепления руководящих кадров и увеличения колхозного производства (так называемое движение «тридцатитысячников»).тридцатитысячники были поставлены председателями колхозов, пытались административными методами увеличить производительность колхозов (эти действия были более-менее успешны).Реорганизация машинно-тракторных станций (МТС) в ремонтно-тракторные станции (РТС) и продажа техники колхозам. Трактора и комбайны не отдали колхозникам, а заставили их выкупить эту технику в сжатые сроки (за год) по высоким ценам.финансовые трудности в колхозах, отъезд технических кадров в город (так как раньше работники МТС считались рабочими, а после реорганизации МТС в РТС они бы стали считаться колхозниками и лишились бы своих преимуществ).

Освоение целинных (то, что никогда не обрабатывалось, не пахалось) и залежных (те участки, что раньше пахали, но давно забросили) земель.

Итоги: освоение целины дало 42 миллиона га новых полей. Но экстенсивный путь развития сельского хозяйства (увеличение производства за счет новых посевных площадей, а не путем улучшения технологии и/или использования передовой техники) привел только к временному результату.

Но такие либеральные реформы продолжались лишь до 1958 года. В конце 1950-х годов началось навое закручивание гаек. Колхозы, финансово ослабленные после принудительной скупки МТС в свою собственность, испытали на себе новый административный нажим.

ЛПХ начали уменьшать в размерах, так как это, по мнению партийных деятелей, порождало собственнические интересы и препятствовало построению коммунизма на деревне.



сокращение личных огородов и садов негативно отразилось на экономическом благосостоянии отдельных жителей.

Стремление к увеличению заготовок мяса обусловило призыв Хрущева продавать личный скот колхозу, а взамен покупать у этого же колхоза (или получать за трудодни) мясо-молочную продукцию.

Итог: убой молочных коров (деревенские жители забивали скот, чтобы не продавать его колхозам, а побыстрее съесть самим), изымание скота у населения и как следствие — резкое снижение поголовья скота в СССР.



Снижение поголовья скота вызвало беспокойство у руководства СССР. Ликвидировать мясо-молочную проблему (а заодно и кормовую, ведь стебли кукурузы можно отдавать на корм скоту) решено было с помощью посевов кукурузы («царицы полей»).провал кукурузной кампании из-за климатических условий ряда районов (кукурузу было предписано высаживать даже на территориях Крайнего Севера).

Чуда не произошло, кукуруза не решила сельскохозяйственных проблем. Тогда было решено стимулировать животноводство повышением в 1,5 раза цен на мясо.

Итог: новые цены не вызвали количества мяса, но вызвали волнения в городах. Крупнейшее из них – в Новочеркасске – было подавлено силой (демонстрацию рабочих расстреляли). Кроме того, ради решения продовольственной проблемы, началась закупка американского зерна из-за границы.



Был принят новый семилетний план развития народного хозяйства (1959-1965)план провален. Вместо плановых 70% рост составил 15%.

Преобразования в промышленности:

СССР продолжал оставаться могучей промышленной державой. Приоритет делался на тяжелую промышленность (производство средств производства, машиностроение, металлообработка). Однако легкая и пищевая промышленность тоже развивались (и рост был двукратным в эпоху Хрущева). Таких высоких темпов роста и развития можно было достичь только используя жесткие методы административно-командного управления экономикой, путем установления пятилетних планов с многочисленными плановыми показателями, которые надо было выполнять.



С одной стороны, такая политика себя оправдывала.доказывают верность курса:

1. Так, в 1954 году в Обнинске была запущена Атомная электростанция (АЭС). СССР стал первой страной в мире, который сумел использовать атом в мирных, а не военных целях; 2. В 1957 на воду был спущен первый атомный ледокол «Ленин», что также демонстрирует экономическое превосходство Советского союза.

С другой стороны, плановая экономика начинает потихоньку себя изживать, экономический рост в конце эпохи Хрущева замедляется. Этому есть несколько объяснений:

На всем протяжении 1950-1960-х годов продолжал сохраняться высокий удельный вес малоквалифицированных рабочих, занятых тяжелым ручным, а не механизированным, трудом (40% в промышленности, 75% в сельском хозяйстве);

Сохранялась и диспропорция в экономике – тяжелая промышленность и космическая гонка «съедали» большую часть бюджета в ущерб легкой и пищевой промышленности.

Во второй половине 1950-х годов произошли реформы управления промышленностью



- это переход от отраслевого (вертикального) к территориальному (горизонтальному) принципу управления, ликвидация 10 промышленных министерств, создание вместо них региональных совнархозов.Реформа преследовала благородную цель: приблизить управление к местам и увеличить их инициативу, разрушить ведомственную монополию, сбалансировать экономическое развитие регионов и укрепить внутри их хозяйственные связи, тем самым увеличив и ускорим экономическое развитие.Однако реформа, снизившая административно-бюрократический нажим центра, в итоге обернулась еще большей бюрократизацией. В условиях децентрализации экономики нельзя было проводить единую политику. Укрепив экономические связи внутри регионов, она разрушила эти связи между ними, породила феномен перетягивания финансового одеяла и местничество (регионы требовали себе большего финансирования в ущерб другим регионам).Чтобы преодолеть местничество, решено было создать ВСНХ – Высший совет народного хозяйства – которому бы подчинялись региональные СНХ. Система стала запутанной, уровень бюрократизма вырос.– переход от пятилетних планов к семилетним. Необходимость решения ряда важнейших экономических проблем, выходящих за пределы принятого в 1956 году шестого пятилетнего плана, заставили руководство страны принять семилетний план (первая семилетка), одобренный XXI съездом КПСС (1959).В целом реформа оказалась удачной для тяжелой промышленности – предприятия группы «А» перевыполнили его на 4%, но предприятиям группы «Б» и сельскому хозяйству выполнить план не удалось.

Социальная политика Н. С. Хрущева:

В период «Оттепели» большое внимание уделялось благосостоянию людей. Среди приоритетных направлений социальной политики Хрущева можно выделить:

Повышение уровня жизни путем увеличения денежных доходов

Улучшение условий жизни и труда граждан

Повышение качества среднего образования

Так, во время правления Хрущева:

1. Осуществлялось регулярное повышение зарплат;

2. Снижалась продолжительности рабочей недели;

3. Для рабочих происходило снижение пенсионного возраста, увеличение размера пенсий;

4. Колхозникам выдали паспорта и назначили пенсии;

5. Была проведена отмена обязательных государственных займов денежных средств у населения;

6. Было начато широкомасштабное жилищное строительство (доступное жилье, знаменитые «хрущёвки»).

7. Были отменены все виды оплаты за обучение и проведена школьная реформа, предполагавшая введение «политехнического» профиля (соединение обычного обучения в школе с трудом).

8. Кроме того, была проведена денежная реформа 1961 года, которая носила технический характер. Произошло уменьшение размера денежных банкнот и произведена деноминация (изменение номинала, значение денежных единиц (были введены банкноты со значением 10, 25, 50, 100 рублей)). Это упростило товарно-денежные отношения, так как раньше в обороте были такие значения, как полкопейки, например.

В то же время, эпохе известны и негативные изменения в социальной политике:

Так, были снижены тарифные расценки на производстве (за ту же выработку продукции получаешь меньше); Происходил рост цен на продукты (в 1962 году руководство СССР попыталось решить мясо-молочную проблему путем увеличения цен на соответствующие товары для стимулирования этой области); При Хрущеве возникла продовольственная проблема - государство начало закупать зерно у Америки из-за провалившейся кукурузной кампании.

Покорение космоса:

На космическую гонку времен Хрущева тратились огромные средства. Достигнутые успехи были тоже велики:

В 1955 в Казахстане строится космодром «Байконур»; В 1957 в СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли; 12 апреля 1961 первый космический корабль, пилотируемый Ю. А. Гагариным, открыл человечеству дорогу в космос (запасным пилотом Гагарина был Г. Титов); В 1963 году полет в космос совершила первая женщина-космонавт – Валентина Терешкова; А в 1965 г. А. А. Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.

Причин для недовольства политикой Хрущева, как можно видеть на слайде выше, было предостаточно. Конкретными проявлениями кризиса были:

1. Повышение цен на мясо-молочные продукты и последовавшее за этим демонстрация в Новочеркасске, разогнанная силой; 2. Начало ввоза зерна из-за границы вследствие неудачной кукурузной кампании; 3. Введение талонов на еду в ряде регионов из-за продовольственного кризиса, вызванного неудачами в сельском хозяйстве.; 4. Обнищание колхозов из-за необходимости выкупить МТС за один год по высоким ценам и из-за сокращения ЛПХ; 5. Сложившая диспропорция в экономике (легкая промышленность развита слабее тяжелой); 6. Сложившаяся ситуация излишней громоздкости и нелепости бюрократического аппарата из-за непродуманной управленческой реформы; 7. Постоянные обострения международных кризисов; 8. Откат от политики «оттепели» в культуре (травля Пастернака, разгром Хрущевым выставки в Манеже).

Все эти кризисные явления привели к отставке Хрущева в 1964 году. Он был обвинен в «волюнтаризме» и «субъективизме» и снят со всех постов.

С одной стороны, его отставка выглядела как своеобразный «дворцовый переворот»: он был смещен в итоге сговора представителей партийно-государственного руководства (председатель КГБ СССР В. Е. Семичастный, заместитель председателя Совета министров СССР Д. С. Поляновский, председатель комитета партийно-государственного контроля А. Н. Шелепин). Партийно-государственной верхушке было за что недолюбливать Первого секретаря - решения и действия Н.С. Хрущева, с точки зрения номенклатуры, часто были излишне самостоятельными. Кроме того, он затронул интересы номенклатуры многочисленными преобразованиями органов управления и внутрипартийными перестановками кадров.



, это не было беспочвенным изъявлением воли элиты. Нарастающее недовольство населения СССР, неудача реформ, снижение уровня жизни (повышение цен на мясо и молоко, нехватка зерна в стране и др.) свидетельствовали о серьезном общественном недовольстве. В оппозицию Хрущеву встали целые пласты советского населения: интеллигенция упрекала Н. С. Хрущева в ограниченности демократизации, непоследовательной десталинизации, нападках на творчество ряда представителей культуры; военные были недовольны непоследовательностью внешней политики и сокращением армии.Все это предопределило судьбу Первого секретаря. Его не убили, как когда-то Берию, но отправили на пенсию писать мемуары.

Культура эпохи «оттепели»

Культурная политика Хрущева была весьма противоречива.

С одной стороны произошла «оттепель» ‒ демократизация, ослабление контроля государства над этой сферой жизни людей:

Так, в июне 1957 года в Москве прошел VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Фестиваль проходил две недели и стал во всех смыслах значимым и взрывным событием для советских юношей и девушек. Он пришёлся на середину хрущёвской оттепели и запомнился атмосферой свободы и открытости. Приехавшие иностранцы свободно общались с москвичами, это не преследовалось. Для свободного посещения были открыты Московский Кремль и парк Горького. За две фестивальные недели было проведено свыше восьмисот мероприятий.VI всемирный фестиваль 1957 года стал самым массовым за всю историю фестивального движения. В нём участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира. В СССР немного ослабла цензура и начали печататься те произведения, которые были запрещены в Сталинскую эпоху (например, Стихи Цветаевой и Мандельштама). В 1962 году открылась выставка авангардистов в Манеже. В условиях господства соцреализма это было взрывным событием! В 1960-е годы активное распространение получает литература «самиздата» и «тамиздата». Название «самиздат» появилось в народе как естественная пародия на названия советских государственных издательских организаций вроде «Госкомиздат», «Политиздат» и обозначало способы неофициального и потому неподцензурного производства и распространения литературных произведений, религиозных и публицистических текстов в СССР. «Тамиздатом» назывались запрещённые книги и журналы, изданные «там», то есть за рубежом.

С другой стороны, культурная политика все также испытывала на себе тоталитарный контроль: