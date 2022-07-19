Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.)

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Средневековый период
Правление Бориса Годунова Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная раздробленность
Древняя Русь
Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Восстание декабристов Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVIII в. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Культура современной России Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв.
Варианты ЕГЭ
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Россия в Новое время
Восстание Е. Пугачёва Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Восстание Степана Разина Россия накануне преобразований Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины
Всеобщая история
Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Англия в XVIII веке Англия в XIХ веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Реформация и её последствия Америка в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Франция в XIX веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Церковь в Средневековье Англия в XVII веке Франция в XV-XVI вв. Объединительные движения в Италии Страны Азии в XIX веке Восточная Европа в XVI в. Эпоха Эллинизма Международные отношения в XVIII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Древняя Греция Франция в XVIII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Эпоха Крестовыых походов Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Англия в XV-XVI вв. Великие географические открытия Тридцатилетняя война Франция в XVII веке Древний Рим США в XIХ веке Европейская культура в XIV-XV вв.
Новейшая история России
Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Герои ВОВ и их подвиги Конференции Антигитлеровской коалиции Основные этапы ВОВ Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина СССР накануне Великой Отечественной войны "Военный коммунизм" Образование СССР Октябрьская революция НЭП Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Гражданская война Внешняя политика Л.И.Брежнева Февральская революция

Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.)

Первые радикальные шаги Хрущева – критика культа личности Сталина и другие политические изменения.

Эпоху Хрущева называют «оттепелью» - периодом смягчения тоталитарного режима, предоставлением некоторых свобод во всех сферах жизни общества. «Оттепель» произошла и в политической сфере.

Одной из идей Хрущева (как и Берии с Маленковым) была идея критики культа личности Сталина.
В 1956 году состоялся XX съезд КПСС, на котором с докладом «О культе личности и его последствиях» выступил Первый секретарь ЦК Н. С. Хрущёв. Он обвинил своего предшественника в развязывании массовых репрессий, в установлении единовластия, которое привело к тяжким последствиям в ходе Великой Отечественной войны и во многом другом.

Доклад Хрущева вызвал потрясение и сомнение у слушателей. Развенчание культа личности вождя народов имел, с одной стороны, положительный эффект и последствия.

  1. Впервые было сказано о незаконном характере репрессий 1930-1940-х годов, что демократизировало общественное мнение, раскрепостило его.

  2. Начался еще более масштабный, чем при Берии, процесс реабилитации жертв сталинских репрессий (так, были реабилитированы целые народы – в 1957 году Верховный совет СССР разрешил вернуться на историческое место жительства репрессированным и выселенным в годы войны калмыкам, чеченцам, ингушам)

  3. В 1956 году ЦК КПСС выпустило постановление «О преодолении культа личности и его последствиях», который был прочитан на партийных собраниях по всей стране. Люди избавились от страха, произошло раскрепощение сознания.

  4. За политическими изменениями последовали и культурные – была ослаблена цензура, начали печататься те произведения, что были запрещены в сталинскую эпоху. Атмосфера «оттепели», десталинизация сформировала поколение советских граждан, названных «шестидесятниками», которые сохранили дух и ценности этого либерального десятилетия.

Однако были и негативные черты десталинизации.

  1. Выступление Хрущева раскололо общество на сторонников и противников разоблачения культа личности.

  2. Ухудшились отношения со странами социалистического лагеря (например, произошло охлаждение отношений с Китаем, где в это время Мао Цзэдун создавал свой собственный культ личности).

  3. Десталинизация, начавшаяся в 1950-х годах, не была завершена. В середине 1960-х годов она была свернута, начали предприниматься попытки пересмотреть решения XX съезда КПСС.

Руководство СССР не понимало или не хотело понимать того, что истоки преступлений сталинского режима кроются в существующей политической системе. Вопрос о проблемах системы не ставился в принципе. Во всем винился один конкретный человек - Сталин, что было, конечно, далеко не объективно.

Помимо развенчания культа личности, в политической сфере хрущевской эпохи произошли и другие изменения. На XXII съезде КПСС в 1961 году была принята программа построения коммунизма в СССР к 1980 году. Для построения коммунизма предполагалось решить три задачи:

  1. построить материально-техническую базу коммунизма (достигнуть наивысшей в мире производительности труда и обеспечить самый высокий жизненный уровень населения);

  2. перейти к коммунистическому самоуправлению (повысить инициативу на местах, избавиться от чрезмерной бюрократизации);

  3. воспитать нового, всесторонне развитого человека.

Развитие сельского хозяйства:

Еще Маленков в 1953 году на сессии Верховного Совета заговорил о развитии сельского хозяйства. Хрущев, избранный в сентябре 1953 Первым секретарем, подхватил эту идею.

В период с 1953 по 1958 были проведены следующие экономические реформы:
Повышение закупочных цен на те товары, которые колхозники должны были принудительно продавать государству, списание с колхозов долгов за прошлые года и увеличение финансирования деревни.
Итог: повышение закупочных цен все равно не смогло компенсировать всех затрат производства, но цены стали более обоснованными; это повысило благосостояние колхозников.

Введение паспортов, появление пенсий для колхозников, ликвидация налогов на ЛПХ (личное приусадебное хозяйство) и разрешение его увеличить.
Итог: демократизация деревни, повышение благосостояния колхозников за счет расширения личного огорода (ЛПХ).

Направление 30 тысяч партийных работников в слабые колхозы для укрепления руководящих кадров и увеличения колхозного производства (так называемое движение «тридцатитысячников»).
Итог: тридцатитысячники были поставлены председателями колхозов, пытались административными методами увеличить производительность колхозов (эти действия были более-менее успешны).

Реорганизация машинно-тракторных станций (МТС) в ремонтно-тракторные станции (РТС) и продажа техники колхозам. Трактора и комбайны не отдали колхозникам, а заставили их выкупить эту технику в сжатые сроки (за год) по высоким ценам.
Итоги: финансовые трудности в колхозах, отъезд технических кадров в город (так как раньше работники МТС считались рабочими, а после реорганизации МТС в РТС они бы стали считаться колхозниками и лишились бы своих преимуществ).

Освоение целинных (то, что никогда не обрабатывалось, не пахалось) и залежных (те участки, что раньше пахали, но давно забросили) земель.

Итоги: освоение целины дало 42 миллиона га новых полей. Но экстенсивный путь развития сельского хозяйства (увеличение производства за счет новых посевных площадей, а не путем улучшения технологии и/или использования передовой техники) привел только к временному результату.

Но такие либеральные реформы продолжались лишь до 1958 года. В конце 1950-х годов началось навое закручивание гаек. Колхозы, финансово ослабленные после принудительной скупки МТС в свою собственность, испытали на себе новый административный нажим.

ЛПХ начали уменьшать в размерах, так как это, по мнению партийных деятелей, порождало собственнические интересы и препятствовало построению коммунизма на деревне.

Итог: сокращение личных огородов и садов негативно отразилось на экономическом благосостоянии отдельных жителей.

Стремление к увеличению заготовок мяса обусловило призыв Хрущева продавать личный скот колхозу, а взамен покупать у этого же колхоза (или получать за трудодни) мясо-молочную продукцию.

Итог: убой молочных коров (деревенские жители забивали скот, чтобы не продавать его колхозам, а побыстрее съесть самим), изымание скота у населения и как следствие — резкое снижение поголовья скота в СССР.

Снижение поголовья скота вызвало беспокойство у руководства СССР. Ликвидировать мясо-молочную проблему (а заодно и кормовую, ведь стебли кукурузы можно отдавать на корм скоту) решено было с помощью посевов кукурузы («царицы полей»).
Итог: провал кукурузной кампании из-за климатических условий ряда районов (кукурузу было предписано высаживать даже на территориях Крайнего Севера).

Чуда не произошло, кукуруза не решила сельскохозяйственных проблем. Тогда было решено стимулировать животноводство повышением в 1,5 раза цен на мясо.

Итог: новые цены не вызвали количества мяса, но вызвали волнения в городах. Крупнейшее из них – в Новочеркасске – было подавлено силой (демонстрацию рабочих расстреляли). Кроме того, ради решения продовольственной проблемы, началась закупка американского зерна из-за границы.


Был принят новый семилетний план развития народного хозяйства (1959-1965)
Итог: план провален. Вместо плановых 70% рост составил 15%.

Преобразования в промышленности:

СССР продолжал оставаться могучей промышленной державой. Приоритет делался на тяжелую промышленность (производство средств производства, машиностроение, металлообработка). Однако легкая и пищевая промышленность тоже развивались (и рост был двукратным в эпоху Хрущева). Таких высоких темпов роста и развития можно было достичь только используя жесткие методы административно-командного управления экономикой, путем установления пятилетних планов с многочисленными плановыми показателями, которые надо было выполнять.

С одной стороны, такая политика себя оправдывала. Достижения СССР в промышленности доказывают верность курса:

1. Так, в 1954 году в Обнинске была запущена Атомная электростанция (АЭС). СССР стал первой страной в мире, который сумел использовать атом в мирных, а не военных целях;

2. В 1957 на воду был спущен первый атомный ледокол «Ленин», что также демонстрирует экономическое превосходство Советского союза.

С другой стороны, плановая экономика начинает потихоньку себя изживать, экономический рост в конце эпохи Хрущева замедляется. Этому есть несколько объяснений:

  • На всем протяжении 1950-1960-х годов продолжал сохраняться высокий удельный вес малоквалифицированных рабочих, занятых тяжелым ручным, а не механизированным, трудом (40% в промышленности, 75% в сельском хозяйстве);

  • Сохранялась и диспропорция в экономике – тяжелая промышленность и космическая гонка «съедали» большую часть бюджета в ущерб легкой и пищевой промышленности.

Во второй половине 1950-х годов произошли реформы управления промышленностью

1. Первая реформа - это переход от отраслевого (вертикального) к территориальному (горизонтальному) принципу управления, ликвидация 10 промышленных министерств, создание вместо них региональных совнархозов.
Реформа преследовала благородную цель: приблизить управление к местам и увеличить их инициативу, разрушить ведомственную монополию, сбалансировать экономическое развитие регионов и укрепить внутри их хозяйственные связи, тем самым увеличив и ускорим экономическое развитие.
Однако реформа, снизившая административно-бюрократический нажим центра, в итоге обернулась еще большей бюрократизацией. В условиях децентрализации экономики нельзя было проводить единую политику. Укрепив экономические связи внутри регионов, она разрушила эти связи между ними, породила феномен перетягивания финансового одеяла и местничество (регионы требовали себе большего финансирования в ущерб другим регионам).
Чтобы преодолеть местничество, решено было создать ВСНХ – Высший совет народного хозяйства – которому бы подчинялись региональные СНХ. Система стала запутанной, уровень бюрократизма вырос.

2. Вторая реформа – переход от пятилетних планов к семилетним. Необходимость решения ряда важнейших экономических проблем, выходящих за пределы принятого в 1956 году шестого пятилетнего плана, заставили руководство страны принять семилетний план (первая семилетка), одобренный XXI съездом КПСС (1959).В целом реформа оказалась удачной для тяжелой промышленности – предприятия группы «А» перевыполнили его на 4%, но предприятиям группы «Б» и сельскому хозяйству выполнить план не удалось.

Социальная политика Н. С. Хрущева:

В период «Оттепели» большое внимание уделялось благосостоянию людей. Среди приоритетных направлений социальной политики Хрущева можно выделить:

  • Повышение уровня жизни путем увеличения денежных доходов

  • Улучшение условий жизни и труда граждан

  • Повышение качества среднего образования

Так, во время правления Хрущева:

1. Осуществлялось регулярное повышение зарплат;

2. Снижалась продолжительности рабочей недели;

3. Для рабочих происходило снижение пенсионного возраста, увеличение размера пенсий;

4. Колхозникам выдали паспорта и назначили пенсии;

5. Была проведена отмена обязательных государственных займов денежных средств у населения;

6. Было начато широкомасштабное жилищное строительство (доступное жилье, знаменитые «хрущёвки»).

7. Были отменены все виды оплаты за обучение и проведена школьная реформа, предполагавшая введение «политехнического» профиля (соединение обычного обучения в школе с трудом).

8. Кроме того, была проведена денежная реформа 1961 года, которая носила технический характер. Произошло уменьшение размера денежных банкнот и произведена деноминация (изменение номинала, значение денежных единиц (были введены банкноты со значением 10, 25, 50, 100 рублей)). Это упростило товарно-денежные отношения, так как раньше в обороте были такие значения, как полкопейки, например.

В то же время, эпохе известны и негативные изменения в социальной политике:

  1. Так, были снижены тарифные расценки на производстве (за ту же выработку продукции получаешь меньше);

  2. Происходил рост цен на продукты (в 1962 году руководство СССР попыталось решить мясо-молочную проблему путем увеличения цен на соответствующие товары для стимулирования этой области);

  3. При Хрущеве возникла продовольственная проблема - государство начало закупать зерно у Америки из-за провалившейся кукурузной кампании.

Покорение космоса:

На космическую гонку времен Хрущева тратились огромные средства. Достигнутые успехи были тоже велики:

  1. В 1955 в Казахстане строится космодром «Байконур»;

  2. В 1957 в СССР был осуществлен запуск первого в мире искусственного спутника Земли;

  3. 12 апреля 1961 первый космический корабль, пилотируемый Ю. А. Гагариным, открыл человечеству дорогу в космос (запасным пилотом Гагарина был Г. Титов);

  4. В 1963 году полет в космос совершила первая женщина-космонавт – Валентина Терешкова;

  5. А в 1965 г. А. А. Леонов совершил первый в истории космонавтики выход в открытый космос продолжительностью 12 минут 9 секунд.

Причин для недовольства политикой Хрущева, как можно видеть на слайде выше, было предостаточно. Конкретными проявлениями кризиса были:

1. Повышение цен на мясо-молочные продукты и последовавшее за этим демонстрация в Новочеркасске, разогнанная силой;

2. Начало ввоза зерна из-за границы вследствие неудачной кукурузной кампании;

3. Введение талонов на еду в ряде регионов из-за продовольственного кризиса, вызванного неудачами в сельском хозяйстве.;

4. Обнищание колхозов из-за необходимости выкупить МТС за один год по высоким ценам и из-за сокращения ЛПХ;

5. Сложившая диспропорция в экономике (легкая промышленность развита слабее тяжелой);

6. Сложившаяся ситуация излишней громоздкости и нелепости бюрократического аппарата из-за непродуманной управленческой реформы;

7. Постоянные обострения международных кризисов;

8. Откат от политики «оттепели» в культуре (травля Пастернака, разгром Хрущевым выставки в Манеже).

Все эти кризисные явления привели к отставке Хрущева в 1964 году. Он был обвинен в «волюнтаризме» и «субъективизме» и снят со всех постов.

С одной стороны, его отставка выглядела как своеобразный «дворцовый переворот»: он был смещен в итоге сговора представителей партийно-государственного руководства (председатель КГБ СССР В. Е. Семичастный, заместитель председателя Совета министров СССР Д. С. Поляновский, председатель комитета партийно-государственного контроля А. Н. Шелепин). Партийно-государственной верхушке было за что недолюбливать Первого секретаря - решения и действия Н.С. Хрущева, с точки зрения номенклатуры, часто были излишне самостоятельными. Кроме того, он затронул интересы номенклатуры многочисленными преобразованиями органов управления и внутрипартийными перестановками кадров.

С другой стороны, это не было беспочвенным изъявлением воли элиты. Нарастающее недовольство населения СССР, неудача реформ, снижение уровня жизни (повышение цен на мясо и молоко, нехватка зерна в стране и др.) свидетельствовали о серьезном общественном недовольстве. В оппозицию Хрущеву встали целые пласты советского населения: интеллигенция упрекала Н. С. Хрущева в ограниченности демократизации, непоследовательной десталинизации, нападках на творчество ряда представителей культуры; военные были недовольны непоследовательностью внешней политики и сокращением армии.
Все это предопределило судьбу Первого секретаря. Его не убили, как когда-то Берию, но отправили на пенсию писать мемуары.

Культура эпохи «оттепели»

Культурная политика Хрущева была весьма противоречива.

С одной стороны произошла «оттепель» ‒ демократизация, ослабление контроля государства над этой сферой жизни людей:

  1. Так, в июне 1957 года в Москве прошел VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Фестиваль проходил две недели и стал во всех смыслах значимым и взрывным событием для советских юношей и девушек. Он пришёлся на середину хрущёвской оттепели и запомнился атмосферой свободы и открытости. Приехавшие иностранцы свободно общались с москвичами, это не преследовалось. Для свободного посещения были открыты Московский Кремль и парк Горького. За две фестивальные недели было проведено свыше восьмисот мероприятий.VI всемирный фестиваль 1957 года стал самым массовым за всю историю фестивального движения. В нём участвовало 34 тысячи человек. Они представляли 131 страну мира.

  2. В СССР немного ослабла цензура и начали печататься те произведения, которые были запрещены в Сталинскую эпоху (например, Стихи Цветаевой и Мандельштама).

  3. В 1962 году открылась выставка авангардистов в Манеже. В условиях господства соцреализма это было взрывным событием!

  4. В 1960-е годы активное распространение получает литература «самиздата» и «тамиздата». Название «самиздат» появилось в народе как естественная пародия на названия советских государственных издательских организаций вроде «Госкомиздат», «Политиздат» и обозначало способы неофициального и потому неподцензурного производства и распространения литературных произведений, религиозных и публицистических текстов в СССР. «Тамиздатом» назывались запрещённые книги и журналы, изданные «там», то есть за рубежом.

С другой стороны, культурная политика все также испытывала на себе тоталитарный контроль:

  1. В конце 1950-х годов Б. Пастернак опубликовал свое произведение «Доктор Живаго» за границей. За этот роман он в 1958 году получил нобелевскую премию по литературе, после чего был подвергнут травле и гонениям со стороны советского правительства – доходило до требований выслать «клеветника» и «предателя», осмелившегося напечатать роман за границей, из страны. Пастернак был вынужден отказаться от премии.

  2. Выставку авангардистов в Манеже, о которой было сказано выше, в 1962 году посетил Хрущев. Руководитель СССР, будучи неподготовленным к восприятию абстрактного искусства, подверг резкой критике их творчество, использовав нецензурные выражения: «Что это за лица? Вы что, рисовать не умеете? Мой внук и то лучше нарисует! … Что это такое? Вы что — мужики или […] проклятые, как вы можете так писать? Есть у вас совесть? […] Очень общо и непонятно […] я вам говорю как Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю! … Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать!»