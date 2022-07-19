Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Россия в Новое время
Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва Восстание Степана Разина Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.)
Всеобщая история
Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Международные отношения в XVIII веке Франция в XV-XVI вв. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Древняя Греция Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Франция в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Эпоха Крестовыых походов Образование независимых государств в Латинской Америке Америка в XVIII веке Восточная Европа в XVI в. Церковь в Средневековье Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XV-XVI вв. Франция в XVII веке Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Тридцатилетняя война Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Англия в XVIII веке Франция в XIX веке Объединительные движения в Италии Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Англия в XIХ веке США в XIХ веке Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Великие географические открытия Основные события всеобщей истории ХХ в. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Реформация и её последствия Страны Азии в XIX веке Эпоха Эллинизма Древний Рим XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Англия в XVII веке
Новейшая история России
Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина История современной России (1991 - 2014 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) "Военный коммунизм" Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Февральская революция Внешняя политика Л.И.Брежнева Индустриализация и коллективизация в СССР 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Образование СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Октябрьская революция Гражданская война СССР накануне Великой Отечественной войны СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Герои ВОВ и их подвиги Основные этапы ВОВ Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма НЭП Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг.
Древняя Русь
Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг.
Средневековый период
Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Правление Бориса Годунова Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Россия в Первой мировой войне Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Русская культура в XVIII в. Советская культура первой половины ХХ в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Культура современной России Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVI-XVII вв. Архитектура и живопись в первой половине XIX в.
Варианты ЕГЭ
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Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ

Всеобщая история

Церковь в средние века

1. Разделение Церкви на Западную (католическую) и Восточную (православную)

С самого начала эпохи средневековья варварские королевства на Западе и Византийскую империю на Востоке объединяла единая церковная организация. Однако к XI веку между греческим Востоком и латинским Западом накопилось слишком много противоречий, которые выражались в различном толковании христианского вероучения и формах богослужения. Также происходило соперничество за христианизацию варварских народов (вспомните, что Русь при выборе веры интересовалась Христианством как западного, так и восточного толка).

Окончательно раскол оформился в 1054 году, когда папские послы прибыли в Константинополь для переговоров о преодолении разногласий.

Однако получилось ровно наоборот – Папа римский и константинопольский патриарх предали другу анафеме и произошло разделение Церквей – Великая схизма. В результате образовалась православная церковь на Востоке и католическая на Западе.

Католический (оранжевым) и православный (синим) мир

2. Рост влияния католической церкви в XI-XIII веках

К XI веку католическая церковь стала могущественной силой, она обращала варварские народы в свою веру проповедью, огнем и мечом. Усилившись, церковные иерархи начали претендовать на главенство над светской властью. Однако этому мешало внутреннее разложение Церкви, утрата церковной дисциплины, пьянство и разнузданность священников. Еще в начале X века монастырь Клюни начал борьбу за очищение Церкви. Также клюнийцы стремились освободить монастыри из под власти светских сеньоров, что не могло не усилить религиозные власти. В XI веке папа Григорий VII начал борьбу со светскими монархами за право самому назначать местных епископов (раньше такое право было у императора Священной Римской империи). Рост могущества Церкви проявился в том, что ей в конце XI века удалось организовать крестовые походы, вдохновив множество рыцарей отправиться в Святую землю и освободить Гроб Господень из рук мусульман. Пик церковной власти был достигнут в начале XII века при папе Иннокентии III, который сумел отлучить от Церкви непокорных ему трех монархов – французского и английского королей, а также германского императора.

Изображение Папы Григория VII и изображение Папы Иннокентия III, благословляющего рыцарей на крестовый поход