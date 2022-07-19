Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма

Военно-стратегическая обстановка на советско-германском фронте к началу 1944 года

К началу 1944 года армия А. Гитлера была все еще сильна и удерживала значительные территории СССР (часть Украины и Молдавии, часть Белоруссии и Прибалтики, Ленинград был еще блокирован). Противник создал прочную оборону на всем Восточном фронте, рассчитывая перейти к позиционной войне.

В декабре 1943 года (после битвы за Днепр) советское командование принимает решение развернуть широкое наступление по всему фронту — от Баренцева до Черного морей. В 1944 году были совершены операции:

1. Ленинградско-Новгородская операция (14 января – 27 января 1944 года). Наступление Ленинградского фронта (маршал Л. А. Говоров). За короткий срок были освобождены Псков, Гатчина и Петродворец. 27 января 1944 года была полностью ликвидирована блокада Ленинграда.

2. Корсунь-Шевченковская операция (14 января – 17 февраля 1944 года). Освобождение Правобережной Украины (генералы Н. Ф. Ватутин и И. С. Конев). В ходе операции была уничтожена группировка немецких войск (хотя им предлагали сдаться). В результате были освобождены Кривой Рог, Никополь. Красная Армия вышла к предгорьям Карпат и к границе СССР (в марте 1944 года).



3. Операция по освобождению Крыма (8 апреля – 12 мая 1944 года). Советские войска ударили с Сивашского плацдарма и прорвали оборону немцев. 15 апреля Красная Армия вышла к Севастополю. 7 мая начался штурм. Особенно жестокие бои шли на Сапун-горе. 9 мая город был взят 1944 года. 12 мая были пленены немецко-румынские войска на мысе Херсонес. Крым был освобожден.



Победы Красной Армии показали союзникам перспективу победы СССР без их помощи. Поэтому Англия и США вынуждены были форсировать открытие второго фронта. Он был открыт в Нормандии (север Франции) 6 июня 1944 года.

Руководил союзническими войсками в Нормандии будущий президент США Д. Д. Эйзенхауэр.

4. Также в 1944 году прошла операция «Багратион» по освобождению Белоруссии (23 июня – 19 сентября 1944 года). Основной удар по фашистам был нанесен войсками 1-го Белорусского фронта под командованием К. К. Рокоссовского.

Участие партизанских соединений.



Советские войска сумели окружить ряд группировок вермахта, образовав многочисленные «котлы»: Бобруйский, Минский, Могилевский и Витебский. 3 июля был освобожден Минск, 13 июля — Витебск. 20 июля 1944 года Красная Армия вышла на территорию Польши. Белоруссия была освобождена, а немецкая группировка в Прибалтике была рассечена.

5. Львовско-Сандомирская операция (23 июня – 29 августа 1944 года). Львов был освобожден, и советские солдаты вышли к Висле. Форсирование реки привело к большим потерям, но все же советские части закрепились на западном берегу.

6. Ясско-Кишиневская операция (20 – 29 августа 1944 года). В ее ходе были восстановлены южные границы СССР, и советская армия вошла в Румынию.

При освобождении Прибалтики немцы оказали серьезное сопротивление. Только в сентябре 1944 года наступление возобновилось. В ходе его были освобождены Эстония, в октябре — Латвия. На Курляндском полуострове немецкую группировку взяли в кольцо.

Итог: весь 1944 год прошел при подавляющем перевесе Красной Армии. В результате наступательных операций была освобождена практически вся территория СССР.

Освобождение Европы от фашизма и окончание Второй Мировой войны

После успешных операций советское командование приняло решение продолжить наступление на территории Восточной Европы с целью окончательного разгрома нацистской Германии. Тем более что еще с октября СССР уже вел войну на территории Восточной Европы. Поход Красной Армии превратился постепенно в борьбу за сферы влияния и вскоре вызвал противоречия с союзниками.

1. Освобождение Польши:

20 июля 1944 года советская армия вступила на польскую землю. Правительство Польши тогда находилось в Англии и не очень доверяло СССР. Кремль признал право Польского комитета национального освобождения создавать свои органы администрации. 1 августа в Варшаве эмигрантским правительством было поднято восстание против нацистов, участники которого надеялись продержаться до прихода советов. 14 сентября Красная Армия подошла к Варшаве. Форсировать Вислу она не смогла (некоторые историки считают, что просто не хотели). В итоге, 2 октября восстание было жестоко подавлено немцами. В январе 1945 года началась Висло-Одерская операция, в ходе которой была окончательно освобождена Польша.

2. Освобождение Румынии:

В результате Ясско-Кишиневской операции советские войска вошли в Румынию. По мере приближения Красной Армии к Бухаресту, там росло восстание, в результате которого произошел государственный переворот. Ставленник А. Гитлера И. Антонеску со своим правительством был свергнут. Румыния расторгла союз с Берлином и примкнула к антигитлеровской коалиции. Восставшие удерживали столицу до подхода советских солдат.

3. Освобождение Балкан:

3. 1. Болгария:

Болгарское правительство еще в июле 1944 года начало секретные переговоры с Англией и США о вступлении в коалицию. Кремль заявил, что, так как Болгария является союзником Берлина, то она находится в состоянии войны с СССР. 9 сентября вспыхнуло восстание, к которому присоединилась часть армии. Поэтому освобождение страны было практически бескровным. Было сформировано новое правительство (практически все члены были коммунистами).

3. 2. Югославия:

Местное партизанское движение во главе с И. Б. Тито представляло собой настоящую армию. Активные военные действия против фашистов предпринимала Народная Освободительная армия Югославии при поддержке Англии и США. Антифашистское вече народного освобождения Югославии поставило задачу создать новую Югославию как Федерацию Национальных республик. С 14 по 20 октября 1944 года велись бои по освобождению Белграда. Части освободительной армии вошли в город первыми. Оставшуюся территорию страны зачищала армия И. Б. Тито.

3. 3. Венгрия:

Венгерская армия активно поддерживала вермахт, а антифашистское движение было слабым и малочисленным. Две попытки Красной Армии овладеть Будапештом оказались неудачными. Силами 2-го и 3-го Украинских фронтов город был окружен вместе с немецкими и венгерскими войсками. Бои шли до середины февраля 1945 года. Страна была освобождена только в середине апреля.

3. 4. Чехословакия:

В сентябре – октябре 1944 года Советская армия пыталась оказать помощь антифашистскому восстанию в Словакии. Вместе с Красной Армией воевал чехословацкий корпус, сформированный на территории СССР. В ходе тяжелого наступления были освобождены западные области Украины, часть районов Словакии. На большей части Словакии восстание потерпело поражение, так как Красная Армия не смогла перейти Карпаты. Лишь 5 мая 1945 года советы возобновили наступление на Прагу — началось Пражское сражение. Наступление велось через Дрезден. 9 мая советские войска вошли в город.

3. 5. Берлинская операция:

В начале 1945 года поражение Германии не вызывало никаких сомнений. В связи с этим советское командование стало готовиться к последним наступательным операциям. В начале января после мощного наступления были освобождены Польша и Венгрия. Красная Армия вышла к границам Австрии. В Берлинской операции принимали участие три фронта: 1-й Белорусский (Г. К. Жуков), 2-й Белорусский (К. К. Рокоссовский), 1-й Украинский (И. С. Конев).

Операция началась 16 апреля, когда мощными прожекторами немцы были ослеплены, что позволило быстро начать наступление. Сначала были взяты Зееловские высоты. 25 апреля прошла встреча союзников на Эльбе. Немецкая группировка в Берлине была рассечена, бои шли уже на улицах. 30 апреля начался штурм. В ночь на 1 мая над рейхстагом было поднято Знамя Победы (его водрузили Егоров и Кантария).



Кантария (слева) и Егоров на фотографии 1945 года со Знаменем Победы

2 мая бои еще продолжались, так как немцы отказались вести переговоры о безоговорочной капитуляции.

9 мая был подписан договор о безоговорочной капитуляции. Подписание капитуляции со стороны СССР было доверено Г. К. Жукову. Его авторитет был несомненен:

1. Жуков руководил крупнейшими военными операциями в годы войны (Московская битва, оборона Ленинграда, Сталинградская битва). 2. Принимал непосредственное участие в штурме Берлина 3. Был членом Государственного комитета обороны.

Вступление СССР в войну с Японией. Окончание Второй мировой войны и её итоги

6 и 9 августа 1945 года США продемонстрировали миру мощь ядерного оружия — сбросили бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки.

Ядерный гриб над Хиросимой (слева) и Нагасаки (справа)

8 августа СССР объявил Японии войну. Причин для этого было несколько:

1. Япония представляла угрозу для границ Союза, так как ее войска находились в Манчжурии; 2. У СССР перед Западом были союзнические обязательства (СССР на нескольких конференциях обещал начать войну); 3. СССР стремился укрепиться на Дальнем Востоке (и у него это получилось, ведь по итогу войны СССР получил Южный Сахалин и Курильские острова).

Советский штаб намеревался провести три операции: Манчжурскую, Южно-Сахалинскую и Курильскую. 14 августа Красная армия расчленила японскую Квантунскую армию и создала угрозу для ее окружения. В тот же день японский император заявил о безоговорочной капитуляции, подписание акта которой состоялось 2 сентября на американском крейсере «Миссури». Поражением Японии завершилась Вторая Мировая война.

Советские и американские моряки празднуют капитуляцию Японии (Аляска, США)

Итоги Второй Мировой войны

Произошли серьезные геополитические изменения в мире:

Возвышение СССР и США;

Передел карты Европы;

Изменение границ многих государств, мировых экономических и политических связей;

Возникновение между бывшими союзниками, противоречий, которые способствовали началу «холодной войны»;

Распад колониальных империй в Азии и Африке;

Огромные человеческие жертвы.

По СССР:

Более 27 миллионов жизней унесла война (13 миллионов — мирное население);

Создание мощной военной промышленности (правда, во вред другим отраслям, которые после войны оказались в упадке, экономике в целом и сельскому хозяйству);

СССР по итогам войны закрепил за собой земли, приобретенные в 1939 – 1940 годах, и получил новые территории: Калининградскую и Закарпатскую области на Западе, вернул отошедшие по Портсмутскому миру (1905 года) территории Курильских островов и Южный Сахалин;

Нашей страной был завоеван большой международный авторитет.

Причины победы в войне:

Плановая экономика, управляющаяся директивно-командными методами (сверху спустили директивы и вся экономика быстро была перестроена на военный лад). Массовый героизм на фронте и в тылу. Доверие к руководству страны и её лидеру (в СССР не было восстаний и волнений из-за бытовых лишений во время войны; партия сказала терпеть – значит терпи). Патриотизм населения, уверенность в победе. Активное партизанское и подпольное движение в тылу врага. Организованная и согласованная работа фронта и тыла. Огромные людские, материальные и природные ресурсы СССР. Помощь союзников по ленд-лизу.

Итогом второй мировой войны стали Нюрнбергский и токийский процессы над группой главных нацистских военных преступников. Нюрнбергский процесс (1945 – 1946) — первый в истории международный суд, признавший агрессию тягчайшим уголовным преступлением, наказал как уголовных преступников государственных деятелей, виновных в подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн. Суд осудил организаторов и главных исполнителей преступных планов истребления миллионов невинных людей и покорения целых народов. Токийский процесс был более длительным, чем Нюрнбергский. Он проходил 2 года 5 месяцев и 9 дней. Обвинительное заключение по делу 28 главных японских военных преступников было составлено от имени США, Китая, Великобритании, СССР.



Советский Союз вступил в вооруженную борьбу с целым блоком капиталистических государств (возглавляемых таким высокоразвитым в индустриальном отношении государством, как Германия), смог продержаться несколько лет и одержать победу. Многие европейские страны уже к июню 1941 года были захвачены. Численность Советской армии была наибольшей среди союзников (как и потери).

Историки спорят о том, кто же все-таки внесво Второй мировой войне. Кажется, для российского жителя ответ является очевидным:

Однако не стоит забывать, что: