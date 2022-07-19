Новая экономическая политика (НЭП)

Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
История
Россия в Новое время
Начало эпохи дворцовых переворотов Восстание Е. Пугачёва Восстание Степана Разина Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Внешняя политика Петра I Россия накануне преобразований
Новейшая история России
Февральская революция Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Конференции Антигитлеровской коалиции Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Гражданская война НЭП СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) История современной России (1991 - 2014 гг.) Образование СССР Октябрьская революция Индустриализация и коллективизация в СССР Герои ВОВ и их подвиги Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) "Военный коммунизм" Основные этапы ВОВ Политическое развитие СССР в 1930-е гг.
Средневековый период
Эпоха Ивана III Русское государство в первой половине XVI в. Начало возвышения Москвы Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества
Древняя Русь
Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.) Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.)
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ
Всеобщая история
Великие географические открытия Франция в XVII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Европейская культура в XIV-XV вв. Основные события всеобщей истории ХХ в. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Древняя Греция Англия в XIХ веке Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Англия в XV-XVI вв. Англия в XVIII веке Древний Рим Англия в XVII веке Франция в XV-XVI вв. XIV-XV вв.: что происходило на Западе Реформация и её последствия Восточная Европа в XVI в. Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Эпоха Эллинизма Эпоха Крестовыых походов Образование независимых государств в Латинской Америке Объединительные движения в Италии Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Америка в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Франция в XVIII веке США в XIХ веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Франция в XIX веке Церковь в Средневековье Международные отношения в XVIII веке Страны Азии в XIX веке Тридцатилетняя война
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Восстание декабристов Россия в Первой мировой войне Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Советская культура первой половины ХХ в. Культура современной России Архитектура и живопись в первой половине XIX в.
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3

Новая экономическая политика (НЭП)

1. Причины перехода от «Военного коммунизма» к НЭПу:

  • Спад промышленного производства (из-за излишней централизации экономики и отсутствия экономических стимулов у рабочих);

  • Сокращение численности рабочего класса;

  • Сокращение посевных площадей и урожая (зачем производить много зерна, если придет продотряд и заберет все излишки?);

  • Нарушение связей между городом и деревней;

  • Топливный и энергетический кризис;

  • Голод 1921 – 1922 годов (умерло 5 миллионов человек);

  • Более 50 восстаний (одно из самых известных - «антоновщина» в Тамбовской губернии);

  • 80% поступлений в казну было за счет продразверстки, по которой выполнять план было все сложнее.

8 марта 1921 года в Москве начал работать X съезд РКП(б), который знаменовал собой переход к НЭПу. Однако, кроме этого, одним из важных решений съезда была резолюция о единстве партии, которая стала рубежным поворотом в истории партии. По настоянию В. И. Ленина было принято решение запретить фракции и группировки в РКП(б). Это решение способствовало подавлению внутрипартийных оппозиций в 1920-е годы.

2. Цели перехода к НЭПу:

  • восстановление народного хозяйства и поиск альтернативных путей для построения социализма

  • внутриполитическая стабилизация и привлечение крестьян на сторону Советской власти

  • Преодоление общего кризиса власти

3. Положения:

  • Замена продразверстки продналогом (он был меньше, предусматривал сдачу государству фиксированной части продукции сельского хозяйства, с предоставлением права распоряжаться остальным; о том, сколько будут забирать по продналогу, объявляли в начале года до посева);

  • Разрешение частной торговли (ведь теперь у крестьян появились излишки, которыми они могли сами распоряжаться);

  • Децентрализация управления экономикой;

  • Денационализация мелкой и средней промышленности, сдача нерентабельных предприятий в аренду;

  • В период с 1922 по 1924 год в СССР была проведена финансовая реформа под руководством Г. Я. Сокольникова. Реформа была направлена на обмен старых обесцененных рублей, что стало следствием гиперинфляции в годы Гражданской войны. Результатом реформы стало введение в обращение твёрдой валюты — «червонца», приравненного к 10-рублёвой золотой монете царской чеканки и обеспеченного на 25 % своей стоимости золотом. Это, несомненно, укрепило финансовую систему страны;

  • Переход к денежной оплате труд и материальной стимуляции трудящихся;

  • Отмена бесплатных услуг;

  • Разрешение оплаты земли и наемного труда;

  • Перевод госпредприятий на хозрасчет и самофинансирование;

  • Допуск частного капитала в экономику в виде концессий: заключение договоров о передаче в эксплуатацию на определенный срок природных богатств, промышленных предприятий и других хозяйственных объектов, принадлежавших государству.

  • Появление трестов и синдикатов, как объединений государственных предприятий одной отрасли, действовавшие на принципах хозрасчёта (трест рассматривался советскими властями как государственный орган, функция которого заключалась в контроле за рыночными процессами).

4. Направления НЭПа в промышленности:

  • Перевод некоторых предприятий на хозрасчет (при хозрасчете предприятие как бы «выключалось» из общей системы контроля советской экономики, оно само распоряжалось своей прибылью, само решало, где брать ресурсы для производства и куда сбывать продукцию, приобретало большую самостоятельность).

  • Передача мелких и средних предприятий их прежним или новым владельцам

  • Сдача крупных предприятий в аренду

  • Появление концессий

  • Развитие кооперативного производства

  • Главки были упразднены, а вместо них созданы тресты — объединения однородных или взаимосвязанных между собой предприятий, получившие полную хозяйственную и финансовую независимость, вплоть до права выпуска долгосрочных облигационных займов. Уже к концу 1922 г. около 90 % промышленных предприятий были объединены в 421 трест, причем 40 % из них было централизованного, а 60 % — местного подчинения. Тресты сами решали, что производить и где реализовывать продукцию. Предприятия, входившие в трест, снимались с государственного снабжения и переходили к закупкам ресурсов на рынке. Законом предусматривалось, что «государственная казна за долги трестов не отвечает».

  • ВСНХ, потерявший право вмешательства в текущую деятельность предприятий и трестов, превратился в координационный центр. Его аппарат был резко сокращён. Именно в то время появился хозяйственный расчёт, при котором предприятие (после обязательных фиксированных взносов в государственный бюджет) имеет право само распоряжаться доходами от продажи продукции, само отвечает за результаты своей хозяйственной деятельности, самостоятельно использует прибыли и покрывает убытки. Советская власть пыталась сочетать в деятельности трестов два начала — рыночное и плановое. Поощряя первое, государство стремилось с помощью трестов заимствовать из рыночного хозяйства технику и приемы работы. Одновременно усиливался принцип плановости в деятельности трестов. Государство поощряло сферы деятельности трестов и создание системы концернов за счет присоединения к трестам предприятий, производящих сырьё и готовые изделия. Концерны должны были служить центрами планового руководства экономикой. По этим соображениям в 1925 году из положения о трестах была изъята мотивировка «прибыли» как цели их деятельности и оставлено только упоминание о «коммерческом расчете». Итак, трест как форма управления сочетал в себе плановые, и рыночные элементы, которые государство пыталось использовать для построения социалистического планового хозяйства. В этом была сложность и противоречивость ситуации.

В целом, НЭП рассматривался исключительно как переходный период и временное отступление от социализма (это подтверждают возникновение свободной торговли, денежный обмен). Однако не стоит забывать, что «командные высоты» (крупные предприятия, недра, внешняя торговля, земля) продолжали оставаться в руках государства. Кроме того, на деятельность капитала были наложены значительные ограничения. В политической сфере монополия партии была еще более усилена. Поэтому НЭП не стоит считать СЛИШКОМ серьезным отступлением от социализма.

5. Итоги НЭПа:

  • восстановление хозяйства

  • увеличение урожайности

  • усиление связей крестьянских хозяйств с рынком

  • рост товарности сельскохозяйственной продукции

6. Причины свертывания НЭПа в 1928-1929-х годах:

Партия опасалась возрождения капитализма в стране, что противоречило идеологическим установкам большевиков. Росло противоречие между деревней и городом из-за завышения цен на промышленную продукцию и низких закупочных цен на сельскохозяйственные товары — «ножницы цен». Кроме того, государству потребовались средства на проведение индустриализации.

Параллельно реализации Новой экономической политики шла электрификация страны. Еще в 1920 году был утвержден план ГОЭЛРО (государственная электрификация России) под руководством Г. М. Кржижановского.