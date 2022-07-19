Новая экономическая политика (НЭП)

Главки были упразднены, а вместо них созданы тресты — объединения однородных или взаимосвязанных между собой предприятий, получившие полную хозяйственную и финансовую независимость, вплоть до права выпуска долгосрочных облигационных займов. Уже к концу 1922 г. около 90 % промышленных предприятий были объединены в 421 трест, причем 40 % из них было централизованного, а 60 % — местного подчинения. Тресты сами решали, что производить и где реализовывать продукцию. Предприятия, входившие в трест, снимались с государственного снабжения и переходили к закупкам ресурсов на рынке. Законом предусматривалось, что «государственная казна за долги трестов не отвечает».

ВСНХ, потерявший право вмешательства в текущую деятельность предприятий и трестов, превратился в координационный центр. Его аппарат был резко сокращён. Именно в то время появился хозяйственный расчёт, при котором предприятие (после обязательных фиксированных взносов в государственный бюджет) имеет право само распоряжаться доходами от продажи продукции, само отвечает за результаты своей хозяйственной деятельности, самостоятельно использует прибыли и покрывает убытки. Советская власть пыталась сочетать в деятельности трестов два начала — рыночное и плановое. Поощряя первое, государство стремилось с помощью трестов заимствовать из рыночного хозяйства технику и приемы работы. Одновременно усиливался принцип плановости в деятельности трестов. Государство поощряло сферы деятельности трестов и создание системы концернов за счет присоединения к трестам предприятий, производящих сырьё и готовые изделия. Концерны должны были служить центрами планового руководства экономикой. По этим соображениям в 1925 году из положения о трестах была изъята мотивировка «прибыли» как цели их деятельности и оставлено только упоминание о «коммерческом расчете». Итак, трест как форма управления сочетал в себе плановые, и рыночные элементы, которые государство пыталось использовать для построения социалистического планового хозяйства. В этом была сложность и противоречивость ситуации.