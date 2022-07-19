Культура Руси XIII-XV вв.

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Новейшая история России
Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) "Военный коммунизм" Основные этапы ВОВ Образование СССР Октябрьская революция Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции Внешняя политика Н.С.Хрущёва Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Герои ВОВ и их подвиги Внешняя политика Л.И.Брежнева СССР накануне Великой Отечественной войны Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) НЭП Индустриализация и коллективизация в СССР История современной России (1991 - 2014 гг.) Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Гражданская война Февральская революция
Средневековый период
Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Феодальная война второй четверти XV в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Русское государство в первой половине XVI в. Правление Бориса Годунова Феодальная раздробленность Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Отечественная война 1812 г. Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.) Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.)
Культура России VIII-XX вв.
Наука и словесность во второй половине XIX в. Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в. Культура Руси X-XIII вв. Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Советская культура второй половины ХХ в.
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5 Вариант 3
Формат ЕГЭ
Задания 15-16 ЕГЭ Задание 19 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ
Россия в Новое время
Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Восстание Степана Разина Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Россия накануне преобразований Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Начало эпохи дворцовых переворотов Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.) Восстание Е. Пугачёва
Всеобщая история
Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Америка в XVIII веке Страны Азии в XIX веке Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Англия в XVIII веке XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Франция в XV-XVI вв. Объединительные движения в Италии Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Англия в XV-XVI вв. Древний Рим Франция в XVIII веке Эпоха Эллинизма Франция в XIX веке Франция в XVII веке Англия в XIХ веке Церковь в Средневековье США в XIХ веке XIV-XV вв.: что происходило на Западе Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Тридцатилетняя война Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Эпоха Крестовыых походов Англия в XVII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Древняя Греция Великие географические открытия Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Международные отношения в XVIII веке Европейская культура в XIV-XV вв. Восточная Европа в XVI в. Основные события всеобщей истории ХХ в. Реформация и её последствия
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)

Культура Руси XIII-XV вв.

В русской культуре XIII – XV вв. выделяются два этапа. Внутренним рубежом выступает Куликовская битва (1380 г.).

  • Первый этап (до 1380 г.) — падение и стагнация после монгольского нашествия.

  • Второй этап (после 1380 г.) — динамичный подъем, где прослеживается начало слияния местных художественных школ в общерусскую культуру.

Литература

Несмотря на то, что в период Батыева нашествия многие центры русской культуры были разрушены, в Новгороде не прерывалась традиция летописания. Вместе с тем, в конце XIII — начале XIV в. возникли новые центры летописания. С 1325 г. летописные записи стали вестись и в Москве. В период складывания единого государства с центром в Москве политическая и социальная роль летописания возросла. В 1408 г. был составлен общерусский летописный свод, так называемая Троицкая летопись, погибшая в московском пожаре 1812 г., а к 1479 г. относят создание Московского летописного свода.

Распространенным литературным жанром в этот период были исторические повести. В них рассказывалось о деятельности реальных исторических лиц, о конкретных исторических событиях. Широкую известность до Куликовской битвы получили «Слово о погибели Русской земли», повествующее о монголо-татарском нашествии и разорительных бедствиях, которым подверглись земли удельных княжеств, и «Повесть о разорении Рязани Батыем». В этом произведении рассказывалось о подвиге рязанского богатыря Евпатия Коловрата. Софоний Рязанец создал знаменитую поэму «Задонщина», посвященную победе русских войск над Мамаем.

В период объединения русских земель вокруг Москвы вновь расцвел жанр житийной литературы. Писатели Пахомий Логофет и Епифаний Премудрый составили жизнеописания крупнейших церковных деятелей Руси: митрополита Петра, перенесшего резиденцию церковного главы в Москву, Сергия Радонежского — основателя Троице-Сергиева монастыря и Стефана Пермского, одного из известнейших русских миссионеров, христианизировавшего народы Сибири и Пермского края.

«Хождение за три моря» (1466 – 1472) тверского купца Афанасия Никитина, повествующее о его путешествии в Индию.

Архитектура и изобразительное искусство

Наиболее активно каменное строительство осуществлялось в Новгороде и Пскове, не затронутых монгольским нашествием и сохранивших свой экономический потенциал. Используя предшествующие традиции, новгородцы и псковичи возводили десятки небольших по размеру храмов. Среди них такие значительные памятники архитектуры и живописи того времени, как церковь Федора Стратилата на Ручью (1361) и церковь Спаса на Ильине улице (1374) в Новгороде, церковь Василия на Горке (1410) в Пскове.

image_description

Церковь Федора Стратилата на Ручью

image_description

Спас на Ильине улице

image_description

Церковь Василия на Горке

Первые каменные постройки в Московском княжестве относят к XIV – XV столетиям. Дошедшие до нас храмы: Успенский собор (1400) и собор Саввино-Сторожевского монастыря (1405) в Звенигороде, Троицкий собор Троице- Сергиева монастыря (1422), собор Андроникова монастыря в Москве (1427) выполнены в традиции владимиро-суздальского белокаменного зодчества.

image_description

Успенский собор в Звенигороде

image_description

Собор Саввино-Сторожевского монастыря

image_description

Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря

image_description

Собор Андронникова монастыря в Москве

В этот же период начинается строительство главного сооружения Москвы — Кремля. При Иване Калите был возведен дубовый кремль, а первые белокаменные стены Московского Кремля сооружены при Дмитрии Донском, в 1367 г. Однако после нашествия Тохтамыша в 1382 г. кремлевские укрепления сильно пострадали. Столетие спустя грандиозное строительство в Москве с участием итальянских мастеров, занимавших тогда ведущее место в Европе, завершилось созданием в конце XV – начале XVI в. ансамбля Московского Кремля, сохранившегося до наших дней. При Иване III ансамбль Кремля принял близкий к современному вид, в частности, белый камень стен был заменен на красный кирпич.

В центре Кремля расположена Соборная площадь, на которую выходит колокольня Ивана Великого. В 1475 – 1479 гг. был сооружен главный собор Московского Кремля — Успенский собор. Храм начали строить еще псковские мастера (1471 г). Небольшой «трус» (землетрясение) в Москве разрушил стены здания. Возведение Успенского собора поручили талантливому зодчему итальянского Возрождения Аристотелю Фиораванти. В 1481 – 1489 гг. псковские мастера возвели Благовещенский собор — домовую церковь московских государей. Неподалеку от него, также на Соборной площади, под руководством итальянца Алевиза Нового была сооружена усыпальница Московских великих князей — Архангельский собор (1505 – 1509). Тогда же была построена Грановитая палата (1487 – 1491).

image_description

Колокольня Ивана Великого

image_description

Успенский собор Московского кремля

image_description

Благовещенский собор Московского кремля

image_description

Архангельский собор

image_description

Грановитая палата

Слияние местных художественных школ в единую общерусскую наблюдалось и в живописи. В XIV в. в Новгороде и Москве работал художник Феофан Грек, приехавший из Византии (фресковые росписи Феофана Грека сохранились в новгородской церкви Спаса на Ильине улице). Подъем русского иконописного искусства связан с творчеством современника Феофана Грека — Андрея Рублева (кисти Андрея Рублева принадлежат многие шедевры средневекового искусства, такие как «Троица» (хранится в Третьяковской галерее), а также дошедшие до нас фресковая роспись Успенского собора во Владимире, иконы Звенигородского чина (хранятся в Третьяковской галерее), Троицкого собора в Сергиевом Посаде и т. п.).

Фресковая роспись Феофана Грека в новгородской церкви Спаса на Ильине улице

«Троица» Андрея Рублёва