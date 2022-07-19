Культура Руси XIII-XV вв.

В русской культуре XIII – XV вв. выделяются два этапа. Внутренним рубежом выступает Куликовская битва (1380 г.).

Первый этап (до 1380 г.) — падение и стагнация после монгольского нашествия.

Второй этап (после 1380 г.) — динамичный подъем, где прослеживается начало слияния местных художественных школ в общерусскую культуру.

Литература

Несмотря на то, что в период Батыева нашествия многие центры русской культуры были разрушены, в Новгороде не прерывалась традиция летописания. Вместе с тем, в конце XIII — начале XIV в. возникли новые центры летописания. С 1325 г. летописные записи стали вестись и в Москве. В период складывания единого государства с центром в Москве политическая и социальная роль летописания возросла. В 1408 г. был составлен общерусский летописный свод, так называемая Троицкая летопись, погибшая в московском пожаре 1812 г., а к 1479 г. относят создание Московского летописного свода.

Распространенным литературным жанром в этот период были исторические повести. В них рассказывалось о деятельности реальных исторических лиц, о конкретных исторических событиях. Широкую известность до Куликовской битвы получили «Слово о погибели Русской земли», повествующее о монголо-татарском нашествии и разорительных бедствиях, которым подверглись земли удельных княжеств, и «Повесть о разорении Рязани Батыем». В этом произведении рассказывалось о подвиге рязанского богатыря Евпатия Коловрата. Софоний Рязанец создал знаменитую поэму «Задонщина», посвященную победе русских войск над Мамаем.

В период объединения русских земель вокруг Москвы вновь расцвел жанр житийной литературы. Писатели Пахомий Логофет и Епифаний Премудрый составили жизнеописания крупнейших церковных деятелей Руси: митрополита Петра, перенесшего резиденцию церковного главы в Москву, Сергия Радонежского — основателя Троице-Сергиева монастыря и Стефана Пермского, одного из известнейших русских миссионеров, христианизировавшего народы Сибири и Пермского края.

«Хождение за три моря» (1466 – 1472) тверского купца Афанасия Никитина, повествующее о его путешествии в Индию.

Архитектура и изобразительное искусство

Наиболее активно каменное строительство осуществлялось в Новгороде и Пскове, не затронутых монгольским нашествием и сохранивших свой экономический потенциал. Используя предшествующие традиции, новгородцы и псковичи возводили десятки небольших по размеру храмов. Среди них такие значительные памятники архитектуры и живописи того времени, как церковь Федора Стратилата на Ручью (1361) и церковь Спаса на Ильине улице (1374) в Новгороде, церковь Василия на Горке (1410) в Пскове.

Церковь Федора Стратилата на Ручью

Спас на Ильине улице

Церковь Василия на Горке

Первые каменные постройки в Московском княжестве относят к XIV – XV столетиям. Дошедшие до нас храмы: Успенский собор (1400) и собор Саввино-Сторожевского монастыря (1405) в Звенигороде, Троицкий собор Троице- Сергиева монастыря (1422), собор Андроникова монастыря в Москве (1427) выполнены в традиции владимиро-суздальского белокаменного зодчества.

Успенский собор в Звенигороде

Собор Саввино-Сторожевского монастыря

Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря

Собор Андронникова монастыря в Москве

В этот же период начинается строительство главного сооружения Москвы — Кремля. При Иване Калите был возведен дубовый кремль, а первые белокаменные стены Московского Кремля сооружены при Дмитрии Донском, в 1367 г. Однако после нашествия Тохтамыша в 1382 г. кремлевские укрепления сильно пострадали. Столетие спустя грандиозное строительство в Москве с участием итальянских мастеров, занимавших тогда ведущее место в Европе, завершилось созданием в конце XV – начале XVI в. ансамбля Московского Кремля, сохранившегося до наших дней. При Иване III ансамбль Кремля принял близкий к современному вид, в частности, белый камень стен был заменен на красный кирпич.

В центре Кремля расположена Соборная площадь, на которую выходит колокольня Ивана Великого. В 1475 – 1479 гг. был сооружен главный собор Московского Кремля — Успенский собор. Храм начали строить еще псковские мастера (1471 г). Небольшой «трус» (землетрясение) в Москве разрушил стены здания. Возведение Успенского собора поручили талантливому зодчему итальянского Возрождения Аристотелю Фиораванти. В 1481 – 1489 гг. псковские мастера возвели Благовещенский собор — домовую церковь московских государей. Неподалеку от него, также на Соборной площади, под руководством итальянца Алевиза Нового была сооружена усыпальница Московских великих князей — Архангельский собор (1505 – 1509). Тогда же была построена Грановитая палата (1487 – 1491).

Колокольня Ивана Великого

Успенский собор Московского кремля

Благовещенский собор Московского кремля

Архангельский собор

Грановитая палата

Слияние местных художественных школ в единую общерусскую наблюдалось и в живописи. В XIV в. в Новгороде и Москве работал художник Феофан Грек, приехавший из Византии (фресковые росписи Феофана Грека сохранились в новгородской церкви Спаса на Ильине улице). Подъем русского иконописного искусства связан с творчеством современника Феофана Грека — Андрея Рублева (кисти Андрея Рублева принадлежат многие шедевры средневекового искусства, такие как «Троица» (хранится в Третьяковской галерее), а также дошедшие до нас фресковая роспись Успенского собора во Владимире, иконы Звенигородского чина (хранятся в Третьяковской галерее), Троицкого собора в Сергиевом Посаде и т. п.).

Фресковая роспись Феофана Грека в новгородской церкви Спаса на Ильине улице

«Троица» Андрея Рублёва