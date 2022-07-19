Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
История
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 4 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 5
Россия в Новое время
Реформа церкви сер. XVII в. и церковный Раскол Правление Павла I (1796 - 1801 гг.) Смута: от Василия Шуйского до Семибоярщины Восстание Е. Пугачёва Смута: от Великого голода до Лжедмитрия I Внешняя политика Петра I Преобразования Петра I Россия накануне преобразований Правление Михаила Романова (1613 - 1645 гг.) Правление Алексея Михайловича (1645 - 1676 гг.) Восстание Степана Разина Начало эпохи дворцовых переворотов Правление Екатерины II (1762 - 1796 гг.)
Всеобщая история
Англия в XVIII веке Раннее средневековье (V-XI вв.): Европа Эпоха Крестовыых походов XIV-XV вв.: что происходило на Востоке Международные отношения в XVIII веке Америка в XVIII веке Древний Рим XIV-XV вв.: что происходило на Западе Тридцатилетняя война Франция в XIX веке Англия в XV-XVI вв. Франция в XVIII веке Цивилизации Древнего Востока: Государства полуострова Индостан и Древний Китай Священная Римская империя Германской нации в XVIII веке Церковь в Средневековье Европейская культура в XIV-XV вв. Англия в XVII веке Образование независимых государств в Латинской Америке Эпоха Эллинизма Страны и народы Азии, Америки и Африки в Средние века Реформация и её последствия Цивилизации Древнего Востока: Ближневосточный регион Древняя Греция Великие географические открытия Османская империя, Индия, Китай и Япония в XVIII веке Основные события всеобщей истории XVII-XIX вв. Раннее средневековье (V-XI вв.): Восток Страны Азии в XIX веке Англия в XIХ веке Франция в XV-XVI вв. Объединительные движения в Италии Франция в XVII веке США в XIХ веке Основные события всеобщей истории ХХ в. Основные события всеобщей истории V-XVI вв. Восточная Европа в XVI в.
Новейшая история России
Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Перестройка и распад СССР (1985 - 1991 гг.) Конференции Антигитлеровской коалиции 1945-1953 гг. "Апогей сталинизма" Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) "Военный коммунизм" Основные этапы ВОВ Внешняя политика Л.И.Брежнева Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Индустриализация и коллективизация в СССР СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Февральская революция Октябрьская революция СССР накануне Великой Отечественной войны Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма НЭП Внешняя политика Н.С.Хрущёва История современной России (1991 - 2014 гг.) Образование СССР Гражданская война Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внешняя политика СССР в 1920-1930-е гг. Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Герои ВОВ и их подвиги
Средневековый период
Начало возвышения Москвы От Ивана Калиты до Дмитрия Донского Феодальная раздробленность Монголо-татарское вторжение на Русь и установление ордынского владычества Иван Грозный: от опричнины до династического кризиса Русское государство в первой половине XVI в. Александр Невский и отражение агрессии с Запада Эпоха Ивана III Взаимоотношения Руси с Ордой в XIII-XV вв. Правление Бориса Годунова Иван Грозный от реформ Избранной рады до Ливонской войны Феодальная война второй четверти XV в.
Культура России VIII-XX вв.
Архитектура и живопись во второй половине XIX в. Культура современной России Архитектура и живопись в первой половине XIX в. Культура Руси X-XIII вв. Наука и словесность во второй половине XIX в. Советская культура второй половины ХХ в. Русская культура в XVIII в. Русская культура в XVI-XVII вв. Культура Руси XIII-XV вв. Наука и словесность в первой половине XIX в. Советская культура первой половины ХХ в.
Древняя Русь
Вторая междоусобица на Руси Происхождение славян, их соседи и враги Русь при Ярославичах: 1060-1080-е гг. Восточнославянские племена в VIII-IX вв. Хозяйство и религия восточных славян Первые русские князья Правление Ярослава Мудрого (1019 - 1054 гг.) Правление Владимира Мономаха (1113 - 1125 гг.)
Россия в XIX - нач. ХХ вв.
Первая русская революция Общественные движения в пореформенной России Отечественная война 1812 г. Правление Николая II (1894 - 1917 гг.) Российская империя при Николае I (1825 - 1855 гг.) Восстание декабристов Правление Александра II (1855 - 1881 гг.) Россия в Первой мировой войне Правление Александра III (1881 - 1894 гг.) Внутренняя и внешняя политика Александра I (1801 - 1825 гг.)
Формат ЕГЭ
Задание 19 ЕГЭ Задания 13-14 ЕГЭ Задания 15-16 ЕГЭ Задание 20 ЕГЭ Задание 17 ЕГЭ Задание 18 ЕГЭ Задание 21 ЕГЭ

Задания 13-14

(Работа с письменным историческим источником)

Вторую часть ЕГЭ по Истории открывает блок заданий на работу с письменным историческим источником. Выпускники должны продемонстрировать не только умение проводить атрибуцию текста, но и проводить поиск информации, представленной в явном виде. Суммарное количество первичных баллов за данный блок заданий – четыре балла (по два за каждое задание).

  • Задание 13 всегда проверяет фактические знания (прямая атрибуция текста), чаще всего в нём предлагается назвать автора текста, год описанных в нём событий, название органов власти или исторического периода, о котором идёт речь. Задание относится к повышенному уровню сложности.

  • Задание 14 предполагает поиск в источнике информации, данной в явном виде. Это значит, что выпускники могут использовать в своём ответе прямые цитаты из текста или же формулировать ответ самостоятельно, не искажая смысла текста. Задание относится к базовому уровню сложности.

Критерии оценивания

При оценивании задания 13, суть которого состоит в атрибуции источника, особое внимание следует уделить точности приведённых выпускником формулировок в соответствии с требованием задания. Если, например, в приведённом выше задании требуется назвать пропущенное в тексте имя, то ответ «Святослав» будет являться верным. Однако формулировка задания, если речь идёт о правителе страны, может предполагать указание не только имени, но и прозвания или порядкового номера монарха. Например, если в тексте идёт речь о Иване IV, а задание сформулировано следующим образом: «Назовите российского монарха, о котором идёт речь в данном отрывке», то ответ «Иван» будет неверным, так как Иван IV был не единственным правителем России с именем Иван. Правильными в данном случае будут ответы «Иван IV» или «Иван Грозный»

Рекомендуем также обращать внимание на приводимые указания о требуемой степени детализации ответа, возможности различных формулировок ответа. Если, например, в приведённом выше задании необходимо указать век, когда произошли описываемые события, то ответ «X век» будет верным, но ответ «X – XI вв.» является неправильным, так как в задании требовалось указать период с точностью до века, а не до двух веков.

Эксперт должен обратить внимание на положение, данное курсивом после правильного ответа: «каждый элемент может быть засчитан только при условии отсутствия неверных позиций наряду с верной». Это положение указывает на действия эксперта в том случае, если экзаменуемый при указании одного или двух элементов ответа привёл не одну, а сразу несколько позиций. Например, при указании второго элемента ответа к приведённому выше заданию, учащийся написал: «2) Ярослав, Святослав, Владимир». В данном случае, несмотря на то, что среди приведённых имён присутствует то, которое является правильным ответом к заданию, указание данного элемента ответа не засчитывается в качестве правильного.