Задания 13-14

(Работа с письменным историческим источником)

Вторую часть ЕГЭ по Истории открывает блок заданий на работу с письменным историческим источником. Выпускники должны продемонстрировать не только умение проводить атрибуцию текста, но и проводить поиск информации, представленной в явном виде. Суммарное количество первичных баллов за данный блок заданий – четыре балла (по два за каждое задание).

Задание 13 всегда проверяет фактические знания (прямая атрибуция текста), чаще всего в нём предлагается назвать автора текста, год описанных в нём событий, название органов власти или исторического периода, о котором идёт речь. Задание относится к повышенному уровню сложности.

Задание 14 предполагает поиск в источнике информации, данной в явном виде. Это значит, что выпускники могут использовать в своём ответе прямые цитаты из текста или же формулировать ответ самостоятельно, не искажая смысла текста. Задание относится к базовому уровню сложности.

Критерии оценивания

При оценивании задания 13, суть которого состоит в атрибуции источника, особое внимание следует уделить точности приведённых выпускником формулировок в соответствии с требованием задания. Если, например, в приведённом выше задании требуется назвать пропущенное в тексте имя, то ответ «Святослав» будет являться верным. Однако формулировка задания, если речь идёт о правителе страны, может предполагать указание не только имени, но и прозвания или порядкового номера монарха. Например, если в тексте идёт речь о Иване IV, а задание сформулировано следующим образом: «Назовите российского монарха, о котором идёт речь в данном отрывке», то ответ «Иван» будет неверным, так как Иван IV был не единственным правителем России с именем Иван. Правильными в данном случае будут ответы «Иван IV» или «Иван Грозный»

Рекомендуем также обращать внимание на приводимые указания о требуемой степени детализации ответа, возможности различных формулировок ответа. Если, например, в приведённом выше задании необходимо указать век, когда произошли описываемые события, то ответ «X век» будет верным, но ответ «X – XI вв.» является неправильным, так как в задании требовалось указать период с точностью до века, а не до двух веков.

Эксперт должен обратить внимание на положение, данное курсивом после правильного ответа: «каждый элемент может быть засчитан только при условии отсутствия неверных позиций наряду с верной». Это положение указывает на действия эксперта в том случае, если экзаменуемый при указании одного или двух элементов ответа привёл не одну, а сразу несколько позиций. Например, при указании второго элемента ответа к приведённому выше заданию, учащийся написал: «2) Ярослав, Святослав, Владимир». В данном случае, несмотря на то, что среди приведённых имён присутствует то, которое является правильным ответом к заданию, указание данного элемента ответа не засчитывается в качестве правильного.