Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Языковые нормы
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Орфография
Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание суффиксов причастий Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание Н и НН в отыменных прилагательных
Синтаксис и пунктуация
Двоеточие и тире Пунктуация на стыке союзов Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация в СПП Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуация в ССП Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуационный анализ Сравнительный оборот
Варианты ЕГЭ
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Сравнительный оборот

Сравнительный оборот — это синтаксическая конструкция cо сравнительными союзами, основанная на сопоставлении двух и более предметов или явлений.  

Пример: её глаза сияли, как звёзды.

Сравнительные обороты, начинающиеся союзами будто, словно, точно, как будто, чем, нежели, что в значении «будто», выделяются запятыми, кроме тех случаев, когда они: 

1) являются фразеологизмами (Чувствует себя на сцене КАК рыба в воде);

2) входят в состав сказуемого (Её глаза были СЛОВНО бриллианты).

Обороты с союзом КАК

Есть запятые Нет запятых

1) Уподобление (сравнение): её милая улыбка согревала нас, как солнце.

2) Сочетание КАК И: Маше, как и Васе, нравилось учить историю.

3) Сочетания не кто иной, как; не что иное, как; не кто другой, как; не что другое, как: это не кто иной, как его лучший друг.

4) Союз КАК, ТАК И при однородных членах: Вася любит как фрукты, так и овощи.

1) КАК = «в качестве»: я пришел к тебе как наставник и друг.

2) КАК входит во фразеологизм: мы как огня боялись директора.

3) Обороту предшествуют сочетания совсем, совершенно, почти, точь-в-точь, именно или отрицание НЕ: мы с друзьями выглядели совсем как супергерои.

4) КАК входит в состав сказуемого: он как мудрец: вёл всех за собой.