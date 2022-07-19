Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в СПП Двоеточие и тире Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуационный анализ Сравнительный оборот Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4
Языковые нормы
Типы речи Задания по текстам разных стилей Средства связи Паронимы Текст - словарная статья Речевые нормы Текст - средства связи Лексическое значение Орфоэпия Стили речи Средства выразительности Синтаксические нормы Плеоназм Грамматические ошибки Фразеология и стилистика
Орфография
Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание НЕ с различными частями речи Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание суффиксов причастий Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных

Пунктуация при вводных словах и обращениях

Вводные слова — это слова, при помощи которых говорящий выражает свое отношение к сообщаемому.

Вводные слова можно изъять из предложения без изменения его основной мысли.

Вводные слова всегда выделяются запятыми:

К счастью, учиться можно всегда.

Вводные слова выражают Слова, входящие в группу Примеры
Степень уверенности Конечно, несомненно, безусловно, разумеется, бесспорно, без сомнения, наверное, возможно, может быть, по-видимому, пожалуй, кажется.

Пожалуй, не стоит излишне волноваться.

Вы, конечно, о нем слышали.
Чувства К счастью, к несчастью, к сожалению, на удивление, на радость, на беду. К счастью, у нас все получилось.
Источник информации По сообщению, по словам, по мнению (кого-либо), по-моему, на мой взгляд. Ты, по-моему, прав.
Порядок мыслей и их связь Во-первых, во-вторых, прежде всего, кроме того, наконец, итак, таким образом, например, с одной стороны, с другой стороны. Итак, сделаем выводы.
Способ оформления мыслей Одним словом, иначе говоря, другими словами, лучше сказать. Одним словом, у нас все получилось.
Призыв к собеседнику Видишь (ли), поверьте, извините, пожалуйста. Поверьте, вам все будут рады.
Степень обычности Бывает, случается, как правило Как правило, с этим заданием легко справиться.

Запомните слова, которые никогда не являются вводными:

Авось, большей частью, будто, буквально, вдобавок, в конечном счете, вдруг, ведь, вроде бы, вряд ли, все равно, все-таки, даже, именно, иногда, как будто, как бы, к тому же, лишь, между тем, едва ли, наверняка, на редкость, небось, непременно, определенно, отчасти, по крайней мере, поистине, по-прежнему, поэтому, просто, пусть, решительно, словно, тем не менее, только, якобы, исключительно, по постановлению (чьему), по решению (чьему), почти, приблизительно, примерно.

Трудные слова, которые могут являться то вводными, то не вводными:

Является вводным, выделяется запятыми Не является вводным, не выделяется запятыми
Однако

Если стоит в середине предложения, нельзя заменить на НО.

Я, однако, опоздал.

Стоит в начале простого предложения, в начале второго простого в составе сложного, можно заменить союзом НО.

Я вышел заранее, однако (=но) опоздал.
Значит

Можно заменить словом следовательно.

Красный закат, значит, (=следовательно) завтра будет ветрено.

Близко по смыслу слову означает.

Творить — значит (=означает) жить.
Наконец

Замыкает ряд перечисления, имеет значение и еще или дает оценку факта.

В каникулы можно спать, гулять, ходить в кино и, наконец, попутешествовать.

Поведение ученика становится, наконец, нетерпимым.

Имеет значение после всего, в результате всего. Можно заменить на наконец-то.

Наконец (=наконец-то) он приехал.

Давал три бала ежегодно и промотался наконец (=в результате всего).

Обращения

Обращение — это слово или сочетание слов, называющее лицо, к которому обращена речь:  


                  Друзья,  вы простите меня.  
                  Здравствуй,  солнце  да  утро весёлое!  

Обращение всегда стоит в именительном падеже и может находиться в начале, в середине и в конце предложения.  Обращение не является членом предложения.    

    1. Если обращение стоит в начале предложения, оно отделяется  

запятой:
                  Ребята, не спешите.    [О, …].  
2. Если обращение стоит внутри предложения, оно с обеих сторон  
выделяется запятыми: 

                Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна?     […,О, …]?    

    3. Если обращение стоит в конце предложения, то перед обращением  
ставится запятая: 

                Простите за опоздание, Марья Андреевна.   […, О].  

                Здравствуй, Русь моя!   […, О]!