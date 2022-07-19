Двоеточие и тире

Подлежащее и сказуемое выражены существительным, местоимением или числительным в И.п.: Холод – боль для меня. Есть глагольная связка между подлежащим и сказуемым (есть/был и т.п.): Это открытие есть самое важное, до чего додумались ученые.

Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами или один из них — инфинитив, а другой — существительное или числительное в И.п.: Уметь слушать - главное для журналиста. Если перед сказуемым стоит НЕ: Делать домашнее задание не проблема.

Перед сказуемым, выраженным фразеологизмом: Ночь - хоть глаз выколи. При сказуемом есть сравнительный союз: Глаза будто пуговицы.

Между подлежащим и сказуемым существительным есть вводное слово, обстоятельство или дополнение, а также союз или частица: Казань, кстати, старый город.

Во фразеологизмах: Дело труба (= все плохо)