Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

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Двоеточие и тире

Тире и двоеточие при обобщающем слове

Обобщающее слово — это слово/сочетание слов, которое является общим обозначением для однородных членов предложения.

Пример: Все пугает выпускников: поступление, выбор вуза, сдача экзаменов.

Схемы постановки знаков:

Тире и двоеточие при прямой речи

Тире Двоеточие

После прямой речи:

«Я тебя запомнил», - сказал хулиган на улице

Перед прямой речью:

Олег прокричал: «Ты забыла деньги!»

Тире между подлежащим и сказуемым

Ставится Не ставится

  • Подлежащее и сказуемое выражены существительным, местоимением или числительным в И.п.:

Холод – боль для меня.

  • Есть глагольная связка между подлежащим и сказуемым (есть/был и т.п.):

Это открытие есть самое важное, до чего додумались ученые.

  • Подлежащее и сказуемое выражены инфинитивами или один из них — инфинитив, а другой — существительное или числительное в И.п.:

Уметь слушать - главное для журналиста.

  • Если перед сказуемым стоит НЕ:

Делать домашнее задание не проблема.

  • Перед сказуемым, выраженным фразеологизмом:

Ночь - хоть глаз выколи.

  • При сказуемом есть сравнительный союз:

Глаза будто пуговицы.

  • Между подлежащим и сказуемым существительным есть вводное слово, обстоятельство или дополнение, а также союз или частица:

Казань, кстати, старый город.

  • Во фразеологизмах:

Дело труба (= все плохо)

  • После личных местоимений:

Я лидер.

Двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении

Двоеточие Тире

X: причина X

ПОТОМУ ЧТО

Пора готовиться ко дню рождения: купить торт, подобрать музыку, выбрать место.

X — противопоставление X

А/НО

Наступит осень - будем собирать листву.

X: уточнение/пояснение X

А ИМЕННО/ТО ЕСТЬ

Результаты экзаменов показали: выпускники отлично знают правила пунктуации

Значение времени/условия X — X

КОГДА/ЕСЛИ

Я много рисую — могу очень быстро создать чей-нибудь портрет.

X: дополнение X

ЧТО/УВИДЕЛ, УСЛЫШАЛ, ПОНЯЛ, ЧТО…

X — значение результата X

ТАК ЧТО/ПОЭТОМУ

Прозвенел звонок — все выбежали из класса.

X — итог X

И/СРАЗУ/ВНЕЗАПНО/ВДРУГ

Я шла домой — кто-то сзади схватил меня.

Постановка тире в других случаях

  • При наличии пропуска на месте отсутствующего главного или второстепенного члена в неполных предложениях.

Например: Зимой на Песчаной улице было много свету, было серо и пустынно, весной – солнечно, весело, особенно при взгляде на белую стену протоиерейского дома, на чистые стекла, на серо-зеленые верхушки тополей в голубом небе. (И.А. Бунин. Чаша жизни)

  • Между двумя словами для обозначения пределов пространственных, временных или количественных (заменяет по смыслу слова «от... до»), Например: В руках он держал рукописи XI – XIV вв. Мы ждали поезд Москва– Владивосток.

  • Ставится при приложении (обособленное определение).

Например: Старший урядник – бравый престарелый казак с нашивками за сверхсрочную службу – скомандовал «строиться». (М. Шолохов)