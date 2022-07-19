Тире и двоеточие при обобщающем слове
Обобщающее слово — это слово/сочетание слов, которое является общим обозначением для однородных членов предложения.
Пример: Все пугает выпускников: поступление, выбор вуза, сдача экзаменов.
Схемы постановки знаков:
Тире и двоеточие при прямой речи
|Тире
|Двоеточие
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После прямой речи:
«Я тебя запомнил», - сказал хулиган на улице
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Перед прямой речью:
Олег прокричал: «Ты забыла деньги!»
Тире между подлежащим и сказуемым
|Ставится
|Не ставится
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Холод – боль для меня.
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Это открытие есть самое важное, до чего додумались ученые.
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Уметь слушать - главное для журналиста.
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Делать домашнее задание не проблема.
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Ночь - хоть глаз выколи.
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Глаза будто пуговицы.
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Казань, кстати, старый город.
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Дело труба (= все плохо)
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Я лидер.
Двоеточие и тире в бессоюзном сложном предложении
|Двоеточие
|Тире
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X: причина X
ПОТОМУ ЧТО
Пора готовиться ко дню рождения: купить торт, подобрать музыку, выбрать место.
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X — противопоставление X
А/НО
Наступит осень - будем собирать листву.
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X: уточнение/пояснение X
А ИМЕННО/ТО ЕСТЬ
Результаты экзаменов показали: выпускники отлично знают правила пунктуации
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Значение времени/условия X — X
КОГДА/ЕСЛИ
Я много рисую — могу очень быстро создать чей-нибудь портрет.
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X: дополнение X
ЧТО/УВИДЕЛ, УСЛЫШАЛ, ПОНЯЛ, ЧТО…
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X — значение результата X
ТАК ЧТО/ПОЭТОМУ
Прозвенел звонок — все выбежали из класса.
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X — итог X
И/СРАЗУ/ВНЕЗАПНО/ВДРУГ
Я шла домой — кто-то сзади схватил меня.
Постановка тире в других случаях
При наличии пропуска на месте отсутствующего главного или второстепенного члена в неполных предложениях.
Например: Зимой на Песчаной улице было много свету, было серо и пустынно, весной – солнечно, весело, особенно при взгляде на белую стену протоиерейского дома, на чистые стекла, на серо-зеленые верхушки тополей в голубом небе. (И.А. Бунин. Чаша жизни)
Между двумя словами для обозначения пределов пространственных, временных или количественных (заменяет по смыслу слова «от... до»), Например: В руках он держал рукописи XI – XIV вв. Мы ждали поезд Москва– Владивосток.
Ставится при приложении (обособленное определение).
Например: Старший урядник – бравый престарелый казак с нашивками за сверхсрочную службу – скомандовал «строиться». (М. Шолохов)