Фонетика. Все о звуках.

Все звуки делятся на две категории: согласные и гласные.
|Гласные звуки
|Согласные звуки
|[а], [о], [у], [и], [ы], [э]
|[б], [в], [г], [д], [з], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [б’], [в’], [г’], [д’], [з’], [к’], [л’], [м’], [н’], [п’], [р’], [с’], [т’], [ф’], [х’], ж], [ш], [ц], [ч’], [щ’], [й’]
К ним не относятся буквы: е, ё, я, ю, поскольку они означают два звука в сочетании со звуком [й]. Например: яблоко - [йа]блоко, ёжик - [йо]жик
Для быстрого запоминания глухих запомните фразу: «Стёпка, хочешь щец? — Фу». Звонкие согласные: б, в, г, д, ж, з, й.
Твердые и мягкие согласные
Твердость и мягкость образуется следующим образом:
Если согласный стоит перед звуками е, ю, я, ё: [б’]елье, [м]юсли. Существуют исключения из европейских языков слова, где эти звуки произносятся как [э]: менеджер.
Если согласный смягчается мягким знаком: пе[н’]ь.
Помни!
Всегда твердые: ж, ш, .
Всегда мягкие: ч, й, щ.