Фонетика. Все о звуках.

Фонетика – это наука о звуках. Простейшей частицей языка является звук. Звуки служат для того, чтобы создать слову оболочку.

Все звуки делятся на две категории: согласные и гласные.

Гласные звуки Согласные звуки [а], [о], [у], [и], [ы], [э] [б], [в], [г], [д], [з], [к], [л], [м], [н], [п], [р], [с], [т], [ф], [х], [б’], [в’], [г’], [д’], [з’], [к’], [л’], [м’], [н’], [п’], [р’], [с’], [т’], [ф’], [х’], ж], [ш], [ц], [ч’], [щ’], [й’]

Гласные звуки – это звуки, при создании которых голосовые связки пребывают в максимальном напряжении. Эти звуки можно тянуть: а, о, у, ы, и, э.

К ним не относятся буквы: е, ё, я, ю, поскольку они означают два звука в сочетании со звуком [й]. Например: яблоко - [йа]блоко, ёжик - [йо]жик

Согласные звуки: г, к, х, б, п, в, ф, ж, ш, ц, щ, ч, д, т, з, л, м, н, р, с. Согласные звуки делятся по твердости и мягкости, а также по звонкости и глухости

Для быстрого запоминания глухих запомните фразу: «Стёпка, хочешь щец? — Фу». Звонкие согласные: б, в, г, д, ж, з, й.

Твердые и мягкие согласные

Твердость и мягкость образуется следующим образом:

Если согласный стоит перед звуками е, ю, я, ё: [б’]елье, [м]юсли. Существуют исключения из европейских языков слова, где эти звуки произносятся как [э]: менеджер. Если согласный смягчается мягким знаком: пе[н’]ь.

Помни!