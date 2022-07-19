Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Русский язык
Работа с текстом
Лексический анализ текста Средства выразительности Анализ содержания текста
Синтаксис и пунктуация
БСП Грамматическая основа Разные виды придаточного Подлежащее. Виды подлежащего Пунктуационный анализ текста СПП Синтаксический анализ текста Сказуемые. Виды сказуемого Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными ССП Основные единицы синтаксиса
Орфография
Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание суффиксов причастий Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Орфографический анализ текста Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание НЕ с различными частями речи
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1

Понятие о сложном предложении

Сложное предложение — это предложение, в котором две и более грамматических основ.

Мария пила кофе, и на почту пришло письмо от начальника.

В сложном предложении мы обязаны разделить грамматические основы с помощью знаков препинания. Помните, что грамматические основы могут быть односоставными: только подлежащие или сказуемое.

Уже стемнело, и пес прилег рядом со мной.

Сложные предложения делятся на:

  • сложносочиненные,

  • сложноподчиненные,

  • бессоюзные,

  • смешанные.

В сложносочинённом предложении части предложения связывают сочинительные союзы, например: и, но, да, или и т. п. Части такого предложения равны между собой.

Они хотели уехать на море, но отец был против.

Намело много снега, и вдали показались силуэты людей.

В сложноподчиненном предложении его части связывают подчинительные союзы: что, если, когда, потому что и т. п. Важно понимать, что в таких предложениях есть главная часть, а другие зависимы от нее.

Кирилл не поехал на встречу, потому что срочно потребовалась помощь бабушке.

В бессоюзном предложении только знаки препинания регулируют связь между частями предложения. И отношения между частями могут быть разными.

Весело, все пришли. - Весело, и все пришли (можно заменить на сочинительную связь).

Я поняла: этот экзамен мне по силам. - Я поняла, что этот экзамен мне по силам. (можно заменить на подчинительную связь, пояснение).

Папа пришел домой – мама начала готовить ужин. Папа пришел домой, поэтому мама начала готовить ужин. (подчинительная связь, причина).

В смешанном предложении может быть сразу несколько типов связи.

Брат играл в игрушки, и я делал уроки, которые задали на завтра. - сочинительная и подчинительная связь.