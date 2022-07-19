Понятие о сложном предложении

В сложном предложении мы обязаны разделить грамматические основы с помощью знаков препинания. Помните, что грамматические основы могут быть односоставными: только подлежащие или сказуемое.
Сложные предложения делятся на:
сложносочиненные,
сложноподчиненные,
бессоюзные,
смешанные.
В сложносочинённом предложении части предложения связывают сочинительные союзы, например: и, но, да, или и т. п. Части такого предложения равны между собой.
В сложноподчиненном предложении его части связывают подчинительные союзы: что, если, когда, потому что и т. п. Важно понимать, что в таких предложениях есть главная часть, а другие зависимы от нее.
В бессоюзном предложении только знаки препинания регулируют связь между частями предложения. И отношения между частями могут быть разными.
Я поняла: этот экзамен мне по силам. - Я поняла, что этот экзамен мне по силам. (можно заменить на подчинительную связь, пояснение).
Папа пришел домой – мама начала готовить ужин. Папа пришел домой, поэтому мама начала готовить ужин. (подчинительная связь, причина).
В смешанном предложении может быть сразу несколько типов связи.