Понятие о сложном предложении

Сложное предложение — это предложение, в котором две и более грамматических основ.

Мария пила кофе, и на почту пришло письмо от начальника.

В сложном предложении мы обязаны разделить грамматические основы с помощью знаков препинания. Помните, что грамматические основы могут быть односоставными: только подлежащие или сказуемое.

Уже стемнело, и пес прилег рядом со мной.

Сложные предложения делятся на:

сложносочиненные,

сложноподчиненные,

бессоюзные,

смешанные.

В сложносочинённом предложении части предложения связывают сочинительные союзы, например: и, но, да, или и т. п. Части такого предложения равны между собой.

Они хотели уехать на море, но отец был против.

Намело много снега, и вдали показались силуэты людей.

В сложноподчиненном предложении его части связывают подчинительные союзы: что, если, когда, потому что и т. п. Важно понимать, что в таких предложениях есть главная часть, а другие зависимы от нее.

Кирилл не поехал на встречу, потому что срочно потребовалась помощь бабушке.

В бессоюзном предложении только знаки препинания регулируют связь между частями предложения. И отношения между частями могут быть разными.

Весело, все пришли. - Весело, и все пришли (можно заменить на сочинительную связь). Я поняла: этот экзамен мне по силам. - Я поняла, что этот экзамен мне по силам. (можно заменить на подчинительную связь, пояснение). Папа пришел домой – мама начала готовить ужин. Папа пришел домой, поэтому мама начала готовить ужин. (подчинительная связь, причина).

В смешанном предложении может быть сразу несколько типов связи.

Брат играл в игрушки, и я делал уроки, которые задали на завтра. - сочинительная и подчинительная связь.