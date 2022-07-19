Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Языковые нормы
Паронимы Типы речи Лексическое значение Текст - словарная статья Стили речи Орфоэпия Синтаксические нормы Текст - средства связи Плеоназм Грамматические ошибки Речевые нормы Средства выразительности Задания по текстам разных стилей Средства связи Фразеология и стилистика
Орфография
Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов причастий Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Слитное/дефисное/раздельное написание слов
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в СПП Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуационный анализ Сравнительный оборот Двоеточие и тире Пунктуация на стыке союзов
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1

Научный текст – средства связи

СОЮЗ – служебная часть речи, которая служит для того, чтобы соединять части сложного предложения или целые предложения между собой в тексте.

ЧАСТИЦА – служебная часть речи, которая служит для выражения оттенков смысла слова и употребляется для образования новых форм самостоятельных слов.
Разряды частиц: Примеры
отрицательные не, ни, вовсе не, далеко не, отнюдь не, нет
вопросительные: неужели, разве, ли (ль), что, что ли, как
указательные вот, вон, это
уточняющие именно, как раз, прямо, точно, точь-в-точь
ограничительно-выделительные только, лишь, исключительно, почти, единственно, -то (я-то), всего, всего-навсего
восклицательные что за, ну и, как, куда как
усилительные даже, же, ни, ведь, уж, все-таки, ну, всё
со значением сомнения едва ли; вряд ли
МЕСТОИМЕНИЕ – самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы или их признаки, но не называет их.
Разряды местоимений: Примеры:
Личные я, ты, он, она, оно, мы, вы, они — во всех падежах (тебя, к нему, ее, с нами и т.д.)
Притяжательные мой, твой, наш, ваш, его, ее, их — во всех падежах (моего, твоей и т.д.). Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета лицу или другому предмету.
Указательные это, те, этот, таков, тот, столько, сей, оный и т.д.
Возвратное себя
Вопросительные кто, что, какой, каков, сколько, чей, чем, кому, кого и т.д.
Относительные (те же, что и вопросительные, используются в качестве средств связи в сложноподчиненных предложениях)
Определительные сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, любой, другой, всяк, всяческий и т.д.
Неопределенные некто, нечто, некоторый, некий, а также все местоимения, образованные от вопросительных местоимений приставкой кое- и частицей не, которая превращается в приставку или суффиксами -то, -либо, -нибудь.
Отрицательные никто, ничто, никакой, ничей, ничего и т.д.

ЛОВУШКА!

Отличай притяжательные местоимения ЕЁ/ЕГО/ИХ от личных местоимений (в Родительном падеже): ОН (его)/ОНА (её)/ ОНИ (их).
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ – самостоятельная часть речи, которая обозначает количество предметов.

НАРЕЧИЕ – неизменяемая самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия/ признак признака/ признак предмета.
Разряды наречий Примеры
По функции:
Знаменательные называют признаки действий или других признаков (громко, далеко, по-летнему)
Местоименные там, так, тогда
По значению:
образа действия (как, каким образом?) так, по-летнему, по-товарищески, весело, громко, вдвоем
меры и степени (сколько, в какой степени?) очень, чересчур, втрое, вдоволь, чуть-чуть, немного
места (где, куда, откуда?) вперед, издали, справа, вдалеке, здесь, куда-то
времени (когда, как долго, с каких пор, до каких пор) сегодня, ночью, давно, сейчас, послезавтра, всегда, тогда
причины (почему?) потому, сгоряча, поневоле
цели (зачем, с какой целью) назло, нарочно, затем, назло, наперекор, специально
ВВОДНЫЕ СЛОВА – конструкции, не связанные с членами предложения

Группы вводных слов по значению: Примеры
1. Чувства говорящего (радость, злость, сожаление и т.д) К счастью, к несчастью, к ужасу, к стыду, на беду, на радость и т.д.
2. Степень уверенности (предположение, возможность, неуверенность и т.д.) Может, может быть, по-видимому, по сути, кажется, казалось бы, бесспорно, правда, надо полагать, по сути, безусловно и т.д.
3. Связь мыслей, последовательность изложения Итак, следовательно, к слову сказать, во-первых, во-вторых, с другой стороны, к примеру, главное, таким образом, кстати, значит, наоборот и т.д.
4. Источник сообщения По слухам, говорят, по мнению кого-либо, на мой взгляд, по-моему, по преданию, помнится, сообщают, передают и т.д.
5. Приемы и способы оформления мыслей Другими словами, иными словами, попросту сказать, мягко выражаясь, одним словом и т.д.
6. Призыв к собеседнику или читателю с целью привлечь внимание Знаешь (ли), знаете (ли), пойми, извините, простите, послушайте, поверьте, согласитесь, вообразите , пожалуйста и т.д.
7. Оценка меры того, о чем говорится По крайней мере, самое большее, самое меньшее и т.д.
8. Степень обычности сообщаемого По обыкновению, бывает, бывало, случается и т.д.
9. Выражение экспрессивности высказывания Сказать по чести, честно говоря, по правде, по совести, смешно сказать и т.д.