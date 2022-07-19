Научный текст – средства связи

|СОЮЗ – служебная часть речи, которая служит для того, чтобы соединять части сложного предложения или целые предложения между собой в тексте.
|ЧАСТИЦА – служебная часть речи, которая служит для выражения оттенков смысла слова и употребляется для образования новых форм самостоятельных слов.
|Разряды частиц:
|Примеры
|отрицательные
|не, ни, вовсе не, далеко не, отнюдь не, нет
|вопросительные:
|неужели, разве, ли (ль), что, что ли, как
|указательные
|вот, вон, это
|уточняющие
|именно, как раз, прямо, точно, точь-в-точь
|ограничительно-выделительные
|только, лишь, исключительно, почти, единственно, -то (я-то), всего, всего-навсего
|восклицательные
|что за, ну и, как, куда как
|усилительные
|даже, же, ни, ведь, уж, все-таки, ну, всё
|со значением сомнения
|едва ли; вряд ли
|МЕСТОИМЕНИЕ – самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы или их признаки, но не называет их.
|Разряды местоимений:
|Примеры:
|Личные
|я, ты, он, она, оно, мы, вы, они — во всех падежах (тебя, к нему, ее, с нами и т.д.)
|Притяжательные
|мой, твой, наш, ваш, его, ее, их — во всех падежах (моего, твоей и т.д.). Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета лицу или другому предмету.
|Указательные
|это, те, этот, таков, тот, столько, сей, оный и т.д.
|Возвратное
|себя
|Вопросительные
|кто, что, какой, каков, сколько, чей, чем, кому, кого и т.д.
|Относительные
|(те же, что и вопросительные, используются в качестве средств связи в сложноподчиненных предложениях)
|Определительные
|сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, любой, другой, всяк, всяческий и т.д.
|Неопределенные
|некто, нечто, некоторый, некий, а также все местоимения, образованные от вопросительных местоимений приставкой кое- и частицей не, которая превращается в приставку или суффиксами -то, -либо, -нибудь.
|Отрицательные
|никто, ничто, никакой, ничей, ничего и т.д.
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ЛОВУШКА!
Отличай притяжательные местоимения ЕЁ/ЕГО/ИХ от личных местоимений (в Родительном падеже): ОН (его)/ОНА (её)/ ОНИ (их).
|ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ – самостоятельная часть речи, которая обозначает количество предметов.
|НАРЕЧИЕ – неизменяемая самостоятельная часть речи, которая обозначает признак действия/ признак признака/ признак предмета.
|Разряды наречий
|Примеры
|По функции:
|Знаменательные
|называют признаки действий или других признаков (громко, далеко, по-летнему)
|Местоименные
|там, так, тогда
|По значению:
|образа действия (как, каким образом?)
|так, по-летнему, по-товарищески, весело, громко, вдвоем
|меры и степени (сколько, в какой степени?)
|очень, чересчур, втрое, вдоволь, чуть-чуть, немного
|места (где, куда, откуда?)
|вперед, издали, справа, вдалеке, здесь, куда-то
|времени (когда, как долго, с каких пор, до каких пор)
|сегодня, ночью, давно, сейчас, послезавтра, всегда, тогда
|причины (почему?)
|потому, сгоряча, поневоле
|цели (зачем, с какой целью)
|назло, нарочно, затем, назло, наперекор, специально
|ВВОДНЫЕ СЛОВА – конструкции, не связанные с членами предложения
|Группы вводных слов по значению:
|Примеры
|1. Чувства говорящего (радость, злость, сожаление и т.д)
|К счастью, к несчастью, к ужасу, к стыду, на беду, на радость и т.д.
|2. Степень уверенности (предположение, возможность, неуверенность и т.д.)
|Может, может быть, по-видимому, по сути, кажется, казалось бы, бесспорно, правда, надо полагать, по сути, безусловно и т.д.
|3. Связь мыслей, последовательность изложения
|Итак, следовательно, к слову сказать, во-первых, во-вторых, с другой стороны, к примеру, главное, таким образом, кстати, значит, наоборот и т.д.
|4. Источник сообщения
|По слухам, говорят, по мнению кого-либо, на мой взгляд, по-моему, по преданию, помнится, сообщают, передают и т.д.
|5. Приемы и способы оформления мыслей
|Другими словами, иными словами, попросту сказать, мягко выражаясь, одним словом и т.д.
|6. Призыв к собеседнику или читателю с целью привлечь внимание
|Знаешь (ли), знаете (ли), пойми, извините, простите, послушайте, поверьте, согласитесь, вообразите , пожалуйста и т.д.
|7. Оценка меры того, о чем говорится
|По крайней мере, самое большее, самое меньшее и т.д.
|8. Степень обычности сообщаемого
|По обыкновению, бывает, бывало, случается и т.д.
|9. Выражение экспрессивности высказывания
|Сказать по чести, честно говоря, по правде, по совести, смешно сказать и т.д.