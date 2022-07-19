Научный текст – средства связи

Личные я, ты, он, она, оно, мы, вы, они — во всех падежах (тебя, к нему, ее, с нами и т.д.)

Притяжательные мой, твой, наш, ваш, его, ее, их — во всех падежах (моего, твоей и т.д.). Притяжательные местоимения указывают на принадлежность предмета лицу или другому предмету.

Указательные это, те, этот, таков, тот, столько, сей, оный и т.д.

Возвратное себя

Вопросительные кто, что, какой, каков, сколько, чей, чем, кому, кого и т.д.

Относительные (те же, что и вопросительные, используются в качестве средств связи в сложноподчиненных предложениях)

Определительные сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, любой, другой, всяк, всяческий и т.д.

Неопределенные некто, нечто, некоторый, некий, а также все местоимения, образованные от вопросительных местоимений приставкой кое- и частицей не, которая превращается в приставку или суффиксами -то, -либо, -нибудь.