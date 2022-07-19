Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

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Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание НЕ с различными частями речи Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание суффиксов причастий Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание гласных в корнях с чередованием Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ
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Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуационный анализ Двоеточие и тире Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в СПП Сравнительный оборот Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения
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Пунктуация в СПП

Сложноподчиненное предложение  состоит из главной и придаточной части. Придаточная часть присоединяется к главной при помощи союза или союзного слова.

Граница между главной и придаточной частями обычно находится перед подчинительным союзом или союзным словом, которые всегда располагаются в придаточной части и начинают ее.

[Я взбежал по лестнице], (котораявела в светлицу).

Иногда придаточная часть начинается раньше союза, одно или несколько слов «забегают» вперед, поэтому запятая ставится не перед союзом, а перед словом, которое начинает придаточную часть.

[Особенно часто Пушкин бывал у Олениных], (дочь которых была предметом его серьезного увлечения).

Чтобы верно расставить знаки препинания в сложноподчиненном предложении, необходимо уметь определять границу главной и придаточной частей в СПП и ставить знаки препинания.

Схемы СПП

1. Посмотри на картину которая висит в углу.

Придаточная часть: картину (какую?) которая висит в углу. Здесь все достаточно просто. Запятая нужна перед словом «которая». Это придаточное определительное.

Схема: [ ],(которая… ).

2. Картина которая мне понравилась висит в углу.

Придаточное – которая мне понравилась. Оно расположено не после главного, а в его центре. И в таких случаях критично важно верно определить границу придаточного. Может придаточное «которая мне понравилась висит в углу»? Конечно же, нет. И проверим мы это, опустив придаточную часть. Если мы сделали это верно, то у нас получится стройное предложение. Картина висит в углу.

Схема: […,(которая…),…] обращаем внимание, на положение придаточного: оно может быть где угодно относительно главного.

3. Мы видели цветок лепестки которого напоминали сердечки.

Придаточное начинается не с союзного слова, а с второстепенного члена. Мы видели цветок, лепестки которого напоминали сердечки.

Схема: [ ], (…которого…).

4. Людей которые дорожат тобой нужно ценить.

Людей, которые дорожат тобой, нужно ценить. […,(которые…),…]

5. Посмотрите на задание которое находится в конце книги и решите его.

Нужно помнить о второй запятой, которая обозначает конец придаточного. Посмотрите на задание, которое находится в конце книги, и решите его. Посмотрите на задание и решите его – вот наше главное предложение.

Схема: : […,(которое…),…].