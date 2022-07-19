Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Языковые нормы
Лексическое значение Орфоэпия Фразеология и стилистика Текст - средства связи Плеоназм Речевые нормы Типы речи Средства выразительности Средства связи Паронимы Грамматические ошибки Стили речи Синтаксические нормы Задания по текстам разных стилей Текст - словарная статья
Орфография
Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание НЕ с различными частями речи Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание суффиксов причастий Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание корней - задание 9 ЕГЭ
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуация на стыке союзов Двоеточие и тире Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация в СПП Пунктуационный анализ Сравнительный оборот
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2

Задание 9 ЕГЭ 2021

Среди предложенных рядов слов вам нужно будет найти те, в которых содержатся гласные определяющиеся одним и тем же правилом. Например, ряды, где во всех словах содержится безударная чередующая гласная в корне или безударная проверяемая гласная в корне.

Обратите внимание также на то, что в 2021 году формат задания несколько изменился. В новых демонстрационных вариантах в словах НЕТ ПРОПУСКОВ. Это, кажется, мелочь, которая не сильно влияет на формат. НО такая формулировка на самом деле делает задание чуть сложнее.

Возьмем, к примеру, слово молоко. Здесь две безударных гласных. Первая - непроверяемая, вторая – проверяемая, можно проверить словом молОчный. Как видите, одно слово может удовлетворять СРАЗУ двум правилам. Вам важно, чтобы ХОТЯ БЫ ОДНА из букв удовлетворяла условию задания. Поэтому если вам попадается в условии безударная проверяемая, слово молоко подойдет, хоть оно и словарное.

Также обратите внимание на то, каким должен быть ваш ответ: из формулировки мы понимаем, что ответы могут быть в количестве от 2 до 4, то есть не один вариант ответа и не все.