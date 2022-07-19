Задание 9 ЕГЭ 2021

Среди предложенных рядов слов вам нужно будет найти те, в которых содержатся гласные определяющиеся одним и тем же правилом. Например, ряды, где во всех словах содержится безударная чередующая гласная в корне или безударная проверяемая гласная в корне.

Обратите внимание также на то, что в 2021 году формат задания несколько изменился. В новых демонстрационных вариантах в словах НЕТ ПРОПУСКОВ. Это, кажется, мелочь, которая не сильно влияет на формат. НО такая формулировка на самом деле делает задание чуть сложнее.

Возьмем, к примеру, слово молоко. Здесь две безударных гласных. Первая - непроверяемая, вторая – проверяемая, можно проверить словом молОчный. Как видите, одно слово может удовлетворять СРАЗУ двум правилам. Вам важно, чтобы ХОТЯ БЫ ОДНА из букв удовлетворяла условию задания. Поэтому если вам попадается в условии безударная проверяемая, слово молоко подойдет, хоть оно и словарное.

Также обратите внимание на то, каким должен быть ваш ответ: из формулировки мы понимаем, что ответы могут быть в количестве от 2 до 4, то есть не один вариант ответа и не все.