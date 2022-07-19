Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

5 класс
Русский язык
Язык и части речи
Глагол. Наклонение Прилагательное. Степени сравнения Синонимы. Антонимы. Омонимы. Беглые гласные Прилагательное. Морфология Тема текста Прямая речь. Диалог Глагол. Спряжение Фонетика. Все о звуках Чередования Слово и его значения Глагол. Времена Существительное. Склонение и падежи Глагол. Вид Существительные. Род и число. Морфемика
Орфография
Глагол. Орфография (тся/ться, ь в окончании) Правописание о/ё после шипящих Правописание и/ы после ц Правописание ъ и ь

Правописание Ы / И после Ц

После Ц в корне слова пишется буква И: цИфра, цИркуль, цИрк, цИтата и др.

Исключения: цЫган, цЫпленок, на цЫпочках, цЫц и однокоренные слова (цЫганский, цЫп-цЫп, цЫкать и др.).

После Ц пишется буква Ы:

  1. в окончаниях существительных и прилагательных: птицЫ, голубцЫ, куцЫй и др.

  2. в суффиксах прилагательных: курицЫН, куницЫН и др.

Но нужно запомнить! После Ц пишется буква И в суффиксах слов иностранного происхождения на -ЦИЯ (акцИя), -ЦИЙ (патрицИй), -ЦИЗМ (скептицИзм), -ЦИСТ (публицИст) и слов, образованных от них (акцИонный).