Правописание Ы / И после Ц

После Ц в корне слова пишется буква И: цИфра, цИркуль, цИрк, цИтата и др.

Исключения: цЫган, цЫпленок, на цЫпочках, цЫц и однокоренные слова (цЫганский, цЫп-цЫп, цЫкать и др.).

После Ц пишется буква Ы:

в окончаниях существительных и прилагательных: птицЫ, голубцЫ, куцЫй и др. в суффиксах прилагательных: курицЫН, куницЫН и др.

Но нужно запомнить! После Ц пишется буква И в суффиксах слов иностранного происхождения на -ЦИЯ (акцИя), -ЦИЙ (патрицИй), -ЦИЗМ (скептицИзм), -ЦИСТ (публицИст) и слов, образованных от них (акцИонный).