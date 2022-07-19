Сложносочиненное предложение
Сложносочиненное предложение – это предложение с двумя или более грамматическими основами, которые связаны при помощи сочинительного союза. Части этого предложения равный между собой по смысловой значимости и самостоятельны.
Между частями сложного предложения перед союзом ставится запятая:
София бегала по дому, а мама мыла посуду.
Лил дождь, и люди прятались от него.
Но есть случаи, когда мы не будем ставить запятую между частями ССП:
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Если в сложносочиненном предложении есть общий второстепенный член предложения для частей сложного, то запятую перед союзом И не ставим.
Вчера Миша получил пятерку и мама сделала уборку в доме. - Вчера Миша получил пятерку и вчера мама сделала уборку в доме.
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Если части предложения соединены восклицательной/вопросительной интонацией или являются побудительными предложениями.
Как скоро вам надо починить мобильный телефон и могу ли я завтра заказать новый экран?
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Простые предложения в составе ССП – односоставные назывные.
Сейчас сильный ветер и яркое солнце.