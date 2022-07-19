Учебник MAXIMUM Education

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9 класс
Русский язык
Синтаксис и пунктуация
БСП Разные виды придаточного Синтаксический анализ текста Сказуемые. Виды сказуемого Основные единицы синтаксиса ССП Грамматическая основа СПП Подлежащее. Виды подлежащего Пунктуационный анализ текста Понятие о сложном предложении Знаки препинания в предложениях с разными придаточными
Орфография
Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание НЕ с различными частями речи Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Орфографический анализ текста Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне
Варианты ОГЭ
Вариант 1
Развернутые ответы
Сочинение 9.2 Методы сжатия текста Говорение Сочинение 9.3 Сочинение 9.1
Работа с текстом
Анализ содержания текста Лексический анализ текста Средства выразительности

Сложносочиненное предложение

Сложносочиненное предложение – это предложение с двумя или более грамматическими основами, которые связаны при помощи сочинительного союза. Части этого предложения равный между собой по смысловой значимости и самостоятельны.

Между частями сложного предложения перед союзом ставится запятая:

София бегала по дому, а мама мыла посуду.

Лил дождь, и люди прятались от него.

Но есть случаи, когда мы не будем ставить запятую между частями ССП:

  1. Если в сложносочиненном предложении есть общий второстепенный член предложения для частей сложного, то запятую перед союзом И не ставим.

Вчера Миша получил пятерку и мама сделала уборку в доме. - Вчера Миша получил пятерку и вчера мама сделала уборку в доме.

  1. Если части предложения соединены восклицательной/вопросительной интонацией или являются побудительными предложениями.

Как скоро вам надо починить мобильный телефон и могу ли я завтра заказать новый экран?

  1. Простые предложения в составе ССП – односоставные назывные.

Сейчас сильный ветер и яркое солнце.