Сложносочиненное предложение

Сложносочиненное предложение – это предложение с двумя или более грамматическими основами, которые связаны при помощи сочинительного союза. Части этого предложения равный между собой по смысловой значимости и самостоятельны.

Между частями сложного предложения перед союзом ставится запятая:

София бегала по дому, а мама мыла посуду.

Лил дождь, и люди прятались от него.

Но есть случаи, когда мы не будем ставить запятую между частями ССП:

Если в сложносочиненном предложении есть общий второстепенный член предложения для частей сложного, то запятую перед союзом И не ставим.

Вчера Миша получил пятерку и мама сделала уборку в доме. - Вчера Миша получил пятерку и вчера мама сделала уборку в доме.

Если части предложения соединены восклицательной/вопросительной интонацией или являются побудительными предложениями.

Как скоро вам надо починить мобильный телефон и могу ли я завтра заказать новый экран?

Простые предложения в составе ССП – односоставные назывные.

Сейчас сильный ветер и яркое солнце.