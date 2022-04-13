Прямая и косвенная речь

Чужая речь – слова других лиц, включенные в повествование автора текста. слова других лиц, включенные в повествование автора текста. Прямая и косвенная речь – способы передачи чужой речи.

Предложения с прямой речью

Прямая речь – передача чужой речи, при которой дословно передается чужое высказывание. Предложения с прямой речью состоят из слов автора и прямой речи.

Пунктуация в предложениях с прямой речь (П – прямая речь, А – слова автора):

Прямая речь ПЕРЕД словами автора:

«П», – а.

«Как хорошо, что мы успели на поезд», – сказала мама.

«П?» – а.

«Кто пришёл?» – спросила бабушка.

«П!» – а.

«Держи вора!» – кричал старик.

Прямая речь ПОСЛЕ слов автора:

А: «П».

Графиня прошептала: «В доме страшный переполох, поэтому лучше уходите».

А: «П?»

Учитель спросил: «Кто готов ответить первым?»

А: «П!»

В зале начали аплодировать и кричать: «Приезжайте ещё!»

Прямая речь ПРЕРЫВАЕТСЯ словами автора:

«П, – а, – п».

«Уважаемые посетители, – начал говорить экскурсовод, – начнем мы с ранних работ художника».

«П, – а. – П».

«Вы упустили последнюю возможность, – произнесли организаторы. – Больше никакие проекты к рассмотрению мы не принимаем».

«П, – а, – п?»

«Хорошо гулять по осеннему лесу, – задумчиво сказал Миша, – не так ли?»

«П, – а, – п!»

«Вы даже не замечаете своих ошибок, – ответил Лёша, – кричите на меня!»

«П? – а. – П».

«Кто здесь? – тихо промолвил Митя. – Мне страшно».

«П! – а. – П».

«Ах вот вы как! – закричала Маша. – Потом не жалуйтесь, что я первая начала ссору».

«П? – а. – П?»

«Зачем так часто звонить? – начал бурчать папа. – Разве не мы им постоянно говорили о самостоятельности?»

«П! – а. – П!»

«Давай собирать скорее осколки! – закричала Вера. – Родители уже у калитки!»

«П? – а. – П!»

«Кто-то просил тебя помогать? – спросила она. – Так вот теперь не возмущайся!»

«П, – а и а: – П!»

«Как интересно вы обустроили новую квартиру, – сказала Вера Николаевна и похвалила нас: – Вкус у вас замечательный!»

Предложения с косвенной речью

Косвенная речь – это передача чужой речи с сохранением основного смысла в форме придаточного предложения. Предложения с косвенной речью являются сложноподчиненными: главная часть передает слова автора, а придаточная – чужую речь.

Косвенная речь всегда следует после авторских слов.

Придаточные в таких предложениях присоединяются к главному слову при помощи различных союзов и союзных слов: что, чтобы, ли (союз-частица, передает вопрос) и др.

Виктор Петрович рассказал, что в молодости был лучшим атлетом района.

Виолетта попросила, чтобы к приезду гостей в доме было чисто.

Митя спросил, не думают ли товарищи пойти сегодня играть на другое поле.

Цитаты

В письменных работах, например, сочинениях мы часто используем цитаты – дословные выдержки из текстов или высказываний. Оформляются они также посредством прямой или косвенной речи.

Цитата: «"Шинель" есть новое произведение, отличающееся глубиною идеи и чувства, зрелостию художественного резца» (В. Г. Белинский).

В письменной работе оформим:

как прямую речь (передадим слова дословно)

В. Г. Белинский писал: «"Шинель" есть новое произведение, отличающееся глубиною идеи и чувства, зрелостию художественного резца».

как косвенную речь (передадим общий смысл, но не сохраним авторскую манеру)

В. Г. Белинский писал о том, что «Шинель» является новым произведением, отличающимся глубиною идеи и чувства, зрелостию художественного резца.