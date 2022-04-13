Прямая и косвенная речь – способы передачи чужой речи.
Прямая речь – передача чужой речи, при которой дословно передается чужое высказывание. Предложения с прямой речью состоят из слов автора и прямой речи.
Пунктуация в предложениях с прямой речь (П – прямая речь, А – слова автора):
Прямая речь ПЕРЕД словами автора:
«П», – а.
«Как хорошо, что мы успели на поезд», – сказала мама.
«П?» – а.
«Кто пришёл?» – спросила бабушка.
«П!» – а.
«Держи вора!» – кричал старик.
Прямая речь ПОСЛЕ слов автора:
А: «П».
Графиня прошептала: «В доме страшный переполох, поэтому лучше уходите».
А: «П?»
Учитель спросил: «Кто готов ответить первым?»
А: «П!»
В зале начали аплодировать и кричать: «Приезжайте ещё!»
Прямая речь ПРЕРЫВАЕТСЯ словами автора:
«П, – а, – п».
«Уважаемые посетители, – начал говорить экскурсовод, – начнем мы с ранних работ художника».
«П, – а. – П».
«Вы упустили последнюю возможность, – произнесли организаторы. – Больше никакие проекты к рассмотрению мы не принимаем».
«П, – а, – п?»
«Хорошо гулять по осеннему лесу, – задумчиво сказал Миша, – не так ли?»
«П, – а, – п!»
«Вы даже не замечаете своих ошибок, – ответил Лёша, – кричите на меня!»
«П? – а. – П».
«Кто здесь? – тихо промолвил Митя. – Мне страшно».
«П! – а. – П».
«Ах вот вы как! – закричала Маша. – Потом не жалуйтесь, что я первая начала ссору».
«П? – а. – П?»
«Зачем так часто звонить? – начал бурчать папа. – Разве не мы им постоянно говорили о самостоятельности?»
«П! – а. – П!»
«Давай собирать скорее осколки! – закричала Вера. – Родители уже у калитки!»
«П? – а. – П!»
«Кто-то просил тебя помогать? – спросила она. – Так вот теперь не возмущайся!»
«П, – а и а: – П!»
«Как интересно вы обустроили новую квартиру, – сказала Вера Николаевна и похвалила нас: – Вкус у вас замечательный!»
Косвенная речь – это передача чужой речи с сохранением основного смысла в форме придаточного предложения. Предложения с косвенной речью являются сложноподчиненными: главная часть передает слова автора, а придаточная – чужую речь.
Косвенная речь всегда следует после авторских слов.
Придаточные в таких предложениях присоединяются к главному слову при помощи различных союзов и союзных слов: что, чтобы, ли (союз-частица, передает вопрос) и др.
Виктор Петрович рассказал, что в молодости был лучшим атлетом района.
Виолетта попросила, чтобы к приезду гостей в доме было чисто.
Митя спросил, не думают ли товарищи пойти сегодня играть на другое поле.
В письменных работах, например, сочинениях мы часто используем цитаты – дословные выдержки из текстов или высказываний. Оформляются они также посредством прямой или косвенной речи.
Цитата: «"Шинель" есть новое произведение, отличающееся глубиною идеи и чувства, зрелостию художественного резца» (В. Г. Белинский).
В письменной работе оформим:
как прямую речь (передадим слова дословно)
В. Г. Белинский писал: «"Шинель" есть новое произведение, отличающееся глубиною идеи и чувства, зрелостию художественного резца».
как косвенную речь (передадим общий смысл, но не сохраним авторскую манеру)
В. Г. Белинский писал о том, что «Шинель» является новым произведением, отличающимся глубиною идеи и чувства, зрелостию художественного резца.