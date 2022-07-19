Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Языковые нормы
Текст - словарная статья Типы речи Синтаксические нормы Задания по текстам разных стилей Паронимы Плеоназм Лексическое значение Грамматические ошибки Стили речи Орфоэпия Текст - средства связи Речевые нормы Средства связи Фразеология и стилистика Средства выразительности
Орфография
Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием Правописание суффиксов причастий Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуационный анализ Пунктуация на стыке союзов Пунктуация в ССП Пунктуация в СПП Сравнительный оборот Двоеточие и тире Пунктуация при вводных словах и обращениях
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 5

ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТАМ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ

Что необходимо знать для успешного выполнения нового задания 1 ЕГЭ:

1. Прямое и переносное значение слов

2. Лексико-грамматические характеристики слов (разряды прилагательных, существительных, местоимений и т.д.)

3. Средства связи предложений в тексте

4. Виды подчинительной связи в словосочетании, падежная сочетаемость внутри словосочетания

5. Стили речи

6. Функционально-смысловые типы речи

Лайфхак!

Стихотворение чаще всего будет относиться к художественному стилю речи

Алгоритм выполнения задания 1:

1. Определить стиль текста

2. Соотнести стиль текста с характерными для него языковыми средствами, найти их в тексте.

3. В случае затруднения определить жанр текста, опираясь на стиль речи

4. Прочитать варианты ответов, найти подтверждение в тексте, определить правильность.

5. Выписать верные варианты в ответ.