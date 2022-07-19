ЗАДАНИЯ ПО ТЕКСТАМ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ
|Что необходимо знать для успешного выполнения нового задания 1 ЕГЭ:
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1. Прямое и переносное значение слов
2. Лексико-грамматические характеристики слов (разряды прилагательных, существительных, местоимений и т.д.)
3. Средства связи предложений в тексте
4. Виды подчинительной связи в словосочетании, падежная сочетаемость внутри словосочетания
5. Стили речи
6. Функционально-смысловые типы речи
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Лайфхак!
Стихотворение чаще всего будет относиться к художественному стилю речи
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Алгоритм выполнения задания 1:
1. Определить стиль текста
2. Соотнести стиль текста с характерными для него языковыми средствами, найти их в тексте.
3. В случае затруднения определить жанр текста, опираясь на стиль речи
4. Прочитать варианты ответов, найти подтверждение в тексте, определить правильность.
5. Выписать верные варианты в ответ.