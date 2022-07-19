Алгоритм выполнения задания 1: 1. Определить стиль текста 2. Соотнести стиль текста с характерными для него языковыми средствами, найти их в тексте. 3. В случае затруднения определить жанр текста, опираясь на стиль речи 4. Прочитать варианты ответов, найти подтверждение в тексте, определить правильность. 5. Выписать верные варианты в ответ.