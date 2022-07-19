Обращение

Обращение — это слово или сочетание слов, называющее того, к кому или чему обращаются с речью. Используют обращения, чтобы привлечь к себе внимание.

Обращения всегда стоят в именительном падеже.

Произносят обращение с особой интонацией – звательной. Эта интонация помогает разграничивать обращения и подлежащие.

Сравните:

Мама купила свежие помидоры.

Мама (обращение к маме), купи свежие помидоры.

Обращаться можно:

К лицу:

Папа, возьми меня с собой.

К живому существу, называя его по кличке:

Шарик, ко мне!

К неодушевленному предмету (часто в поэзии):

Глупое сердце, не бейся! (С. Есенин)

Обращение могут иметь или не иметь зависимые слова.

Обращения без зависимых слов называются нераспространенными : Посмотри на этот беспорядок, Аня !

Обращения с зависимыми словами – распространенными:

Любимый край, мы расстаемся с тобой навсегда!

Запомни!

Обращения не являются членами предложения. Их можно изъять из предложения без потери смысла.

Сравните:

Помой посуду, сынок!

Помой посуду!

Наличие обращения в простом предложении делает его осложнённым .

На письме обращения выделяются запятыми:

О, …. .

… , О , … .

… , О.

Виктор Николаевич, позволите войти в класс?

Позволите, Виктор Николаевич, войти в класс?

Позволите войти в класс, Виктор Николаевич?

Если обращение стоит в начале предложения и произносится с сильным чувством, то после него ставится восклицательный знак.

Уважаемые гости города! Приглашаем вас на часовую прогулку по Волге на теплоходе «Москва».

Междометие «о» на письме не отделяется от обращения запятой.

О Россия! Сколько талантливых людей рождается на твоей земле!