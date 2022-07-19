Обращения всегда стоят в именительном падеже.
Произносят обращение с особой интонацией – звательной. Эта интонация помогает разграничивать обращения и подлежащие.
Сравните:
Мама купила свежие помидоры.
Мама (обращение к маме), купи свежие помидоры.
Обращаться можно:
К лицу:
Папа, возьми меня с собой.
К живому существу, называя его по кличке:
Шарик, ко мне!
К неодушевленному предмету (часто в поэзии):
Глупое сердце, не бейся! (С. Есенин)
Обращение могут иметь или не иметь зависимые слова.
Обращения без зависимых слов называются нераспространенными: Посмотри на этот беспорядок, Аня!
Обращения с зависимыми словами – распространенными:
Любимый край, мы расстаемся с тобой навсегда!
Запомни!
Обращения не являются членами предложения. Их можно изъять из предложения без потери смысла.
Сравните:
Помой посуду, сынок!
Помой посуду!
Наличие обращения в простом предложении делает его осложнённым.
На письме обращения выделяются запятыми:
О, …. .
… , О , … .
… , О.
Виктор Николаевич, позволите войти в класс?
Позволите, Виктор Николаевич, войти в класс?
Позволите войти в класс, Виктор Николаевич?
Если обращение стоит в начале предложения и произносится с сильным чувством, то после него ставится восклицательный знак.
Уважаемые гости города! Приглашаем вас на часовую прогулку по Волге на теплоходе «Москва».
Междометие «о» на письме не отделяется от обращения запятой.
О Россия! Сколько талантливых людей рождается на твоей земле!