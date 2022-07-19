Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Русский язык
Синтаксис
Двусоставное предложение Обращения Сказуемые. Виды сказуемого Определение Обособленные обстоятельства Однородные члены предложения Обособленные дополнения Основные единицы синтаксиса Грамматическая основа Вводные слова Тире между подлежащим и сказуемым Обобщающие слова при ОЧП Прямая и косвенная речь Дополнение Обстоятельство Обособленные определения Односоставное предложение Подлежащее. Виды подлежащего

Обращение

Обращение — это слово или сочетание слов, называющее того, к кому или чему обращаются с речью. Используют обращения, чтобы привлечь к себе внимание.

Обращения всегда стоят в именительном падеже.

Произносят обращение с особой интонациейзвательной. Эта интонация помогает разграничивать обращения и подлежащие.

Сравните:

Мама купила свежие помидоры.

Мама (обращение к маме), купи свежие помидоры.

Обращаться можно:

  • К лицу:

Папа, возьми меня с собой.

  • К живому существу, называя его по кличке:

Шарик, ко мне!

  • К неодушевленному предмету (часто в поэзии):

Глупое сердце, не бейся! (С. Есенин)

Обращение могут иметь или не иметь зависимые слова.

  • Обращения без зависимых слов называются нераспространенными: Посмотри на этот беспорядок, Аня!

  • Обращения с зависимыми словами – распространенными:

Любимый край, мы расстаемся с тобой навсегда!

Запомни!

  • Обращения не являются членами предложения. Их можно изъять из предложения без потери смысла.

Сравните:

Помой посуду, сынок!

Помой посуду!

  • Наличие обращения в простом предложении делает его осложнённым.

  • На письме обращения выделяются запятыми:

О, …. .

… , О , … .

… , О.

Виктор Николаевич, позволите войти в класс?

Позволите, Виктор Николаевич, войти в класс?

Позволите войти в класс, Виктор Николаевич?

Если обращение стоит в начале предложения и произносится с сильным чувством, то после него ставится восклицательный знак.

Уважаемые гости города! Приглашаем вас на часовую прогулку по Волге на теплоходе «Москва».

  • Междометие «о» на письме не отделяется от обращения запятой.

О Россия! Сколько талантливых людей рождается на твоей земле!