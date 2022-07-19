Слитное, дефисное и раздельное правописание наречий

Наречия могут образовываться от других частей речи при помощи приставок и суффиксов, а также являться результатом перехода в наречие других частей речи.
ДЕФИС в наречиях ставится:
|Правило
|Примеры
|1) После приставки ПО-, если в слове есть суффиксы -ОМУ, -ЕМУ, -И (такие наречия образуются от прилагательных и местоимений)
|по-городскому, по-летнему, по-французски, по-лисьи и др.
|2) После приставки В(ВО-), если в слове есть суффиксы -ЫХ, -ИХ (такие наречия образуются от числительных)
|во-первых, во-вторых, в-третьих и др.
|3) После приставки КОЕ-
|кое-где, кое-когда и др.
|4) Перед суффиксами -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ
|где-то, почему-то, когда-либо, как-либо, когда-нибудь, куда-нибудь и др.
|5) Перед частицей -ТАКИ
|легко-таки, странно-таки и др.
|6) Если наречие образовано повторением слова, основы слова или является сочетанием синонимичных или связанных по ассоциации слов
|еле-еле, мало-помалу, нежданно-негаданно, худо-бедно и др.
|ЗАПОМНИ: на-гора («на поверхности земли»).
СЛИТНО пишутся наречия:
|Правило
|Примеры
|1) Образованные от сочетания предлога и наречия
|навсегда, послезавтра и др.
|2) Образованные от сочетания предлогов В / НА с собирательным числительным
|
вдвое, втрое и др.
ЗАПОМНИ: по двое.
|3) Образованные от сочетания предлога и прилагательного (полного или краткого)
|врассыпную, вручную, вплотную, издавна и др.
|4) Образованные от сочетания предлога и местоимения
|совсем, вовсю, вничью и др.
РАЗДЕЛЬНО пишутся наречия:
|Правило
|Примеры
|1) Образованные повторением двух существительных с предлогом или без (если одно из существительных в именительном падеже, а другое – в творительном)
|
бок о бок, один на один, с глазу на глаз, честь честью и др.
ЗАПОМНИ: точь-в-точь.
|2) Образованные сочетанием существительного с предлогом БЕЗ, В, ДО, ЗА, НА, ОТ, ПО, ПОД, С
|без толку, в старину, до отказа, за полночь, на скаку, на бегу, на глазок, от силы (два дня проработаем), по старинке, под стать, с разбегу и др.
|3) Образованные сочетанием предлога и существительного, которое сохранило в современном языке некоторые падежные формы
|на память, по памяти, под мышку, под мышкой и др.
|4) Образованные сочетанием существительного на гласный звук и предлога В
|в открытую, в обмен и др.
Чтобы не перепутать наречие с сочетанием предлога или существительного с прилагательным, нужно обращать внимание на контекст.
Если рядом есть прилагательное или существительное в родительном падеже – перед нами предлог с существительным.
Сравните!
Они поднялись наверх (наречие).
Они поднялись на верх (существительное с предлогом) (чего?) ущелья (существительное в родительном падеже).
Часто в случае существительного с предлогом мысленно мы можем добавить определение к существительному.
Сравните!
Пришлось держать все втайне.
В (этой, загадочной, страшной и т.д.) тайне разобраться всё-таки удалось.