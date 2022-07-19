Слитное, дефисное и раздельное правописание наречий

Наречие — это самостоятельная неизменяемая часть речи, чаще всего обозначающая признак действия (если зависит от глагола) или другого признака (если зависит от прилагательного, наречия).

Наречия могут образовываться от других частей речи при помощи приставок и суффиксов, а также являться результатом перехода в наречие других частей речи.

ДЕФИС в наречиях ставится:

Правило Примеры 1) После приставки ПО-, если в слове есть суффиксы -ОМУ, -ЕМУ, -И (такие наречия образуются от прилагательных и местоимений) по-городскому, по-летнему, по-французски, по-лисьи и др. 2) После приставки В(ВО-), если в слове есть суффиксы -ЫХ, -ИХ (такие наречия образуются от числительных) во-первых, во-вторых, в-третьих и др. 3) После приставки КОЕ- кое-где, кое-когда и др. 4) Перед суффиксами -ТО, -ЛИБО, -НИБУДЬ где-то, почему-то, когда-либо, как-либо, когда-нибудь, куда-нибудь и др. 5) Перед частицей -ТАКИ легко-таки, странно-таки и др. 6) Если наречие образовано повторением слова, основы слова или является сочетанием синонимичных или связанных по ассоциации слов еле-еле, мало-помалу, нежданно-негаданно, худо-бедно и др. ЗАПОМНИ: на-гора («на поверхности земли»).

СЛИТНО пишутся наречия:

Правило Примеры 1) Образованные от сочетания предлога и наречия навсегда, послезавтра и др. 2) Образованные от сочетания предлогов В / НА с собирательным числительным вдвое, втрое и др. ЗАПОМНИ: по двое. 3) Образованные от сочетания предлога и прилагательного (полного или краткого) врассыпную, вручную, вплотную, издавна и др. 4) Образованные от сочетания предлога и местоимения совсем, вовсю, вничью и др.

РАЗДЕЛЬНО пишутся наречия:

Правило Примеры 1) Образованные повторением двух существительных с предлогом или без (если одно из существительных в именительном падеже, а другое – в творительном) бок о бок, один на один, с глазу на глаз, честь честью и др. ЗАПОМНИ: точь-в-точь. 2) Образованные сочетанием существительного с предлогом БЕЗ, В, ДО, ЗА, НА, ОТ, ПО, ПОД, С без толку, в старину, до отказа, за полночь, на скаку, на бегу, на глазок, от силы (два дня проработаем), по старинке, под стать, с разбегу и др. 3) Образованные сочетанием предлога и существительного, которое сохранило в современном языке некоторые падежные формы на память, по памяти, под мышку, под мышкой и др. 4) Образованные сочетанием существительного на гласный звук и предлога В в открытую, в обмен и др.

Ловушка!

Чтобы не перепутать наречие с сочетанием предлога или существительного с прилагательным, нужно обращать внимание на контекст.

Если рядом есть прилагательное или существительное в родительном падеже – перед нами предлог с существительным.

Сравните!

Они поднялись наверх (наречие).

Они поднялись на верх (существительное с предлогом) (чего?) ущелья (существительное в родительном падеже).

Часто в случае существительного с предлогом мысленно мы можем добавить определение к существительному.

Сравните!

Пришлось держать все втайне.

В (этой, загадочной, страшной и т.д.) тайне разобраться всё-таки удалось.