Правописание приставок

Существует несколько групп приставок с разным правописанием в русском языке.
Неизменяемые – всегда пишутся одинаково.
|С- (СО-)
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Сделать, Склеить, Списать, СОвершать
Запомните! Не существует приставки З.
В словах здоровье, здание, здесь, здравствуйте, ни зги буква З является частью корня.
|О-
|Осмелел, Окрасил
|ОБ-
|ОБдуть, ОБвернуть
|ОТ- (ОТО-)
|ОТделать, ОТОдвинуть
|В- (ВО-)
|Вклиниться, ВОобразить
|ВЫ-
|ВЫход, ВЫглядывать
|ЗА-
|ЗАдумать, ЗАцепить
|НА-
|НАписать, НАрисованный
|НАД- (НАДО-)
|НАДписать, НАДОумить
|ПОД-
|ПОДлезть, ПОДчеркнутый
|ПРЕД- (ПРЕДО-)
|ПРЕДдверие, ПРЕДставить
|ПЕРЕ-
|ПЕРЕчеркнуть, ПЕРЕставить
|ПО-
|ПОстареть, ПОверить
|ПРО-
|ПРОстудиться, ПРОветрить
|ДО-
|ДОставить, ДОчитанный
|У-
|Убежать, Украшенный
Приставки на З- / С-, чье написание зависит от глухости / звонкости последующего согласного: перед звонкими пишется З-, а перед глухими – С-.
|ИЗ- / (ИС-)
|ИЗдать, ИСправить
|ВОЗ- (ВЗ-) / ВОС- (ВС-)
|ВОЗдвигнуть, ВОСпеть, ВЗрастить, ВСколыхнуть
|БЕЗ- / БЕС-
|БЕЗнравственный, БЕСхребетный
|РАЗ- / РАС-
|РАЗвернутый, РАСстегнутый
|НИЗ- / НИС-
|НИЗвергнуть, НИСходить
|ЧЕРЕЗ- (ЧРЕЗ-) / ЧЕРЕС-
|ЧЕРЕЗвычайный, ЧРЕЗмерный, ЧЕРЕСчур, ЧЕРЕСполосица
Зависят от лексического значения – это приставки ПРЕ- и ПРИ-.
|ПРЕ
|ПРИ
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1) = ОЧЕНЬ:
ПРЕмилый, ПРЕкрасный
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1) Пространственная близость:
ПРИшкольный, ПРИусадебный
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2) = ПЕРЕ:
ПРЕграда, ПРЕступление
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2) Приближение:
ПРИехать, ПРИлететь
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3) Присоединение:
ПРИшить, ПРИклеить
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4) Неполнота действия:
ПРИкрыть, ПРИсесть
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5) Законченное действие:
ПРИдумать
Будь внимателен:
Разграничивай слова с ПРЕ- и ПРИ-, которые близки по звучанию, но различаются по значению:
ПРЕдать (друга) – ПРИдать (значение)
ПРЕтворить (мечту в жизни) – ПРИтвориться (спящим) – ПРИтворить (дверь)
ПРЕклонить (колени в знак почтения) – ПРИКлонить (ветку, т.е. немного наклонить)
ПРЕходящая (мода, т.е. непостоянная, приходит и уходит) – ПРИходящий (автобус)
ПРЕемник (ему что-то передают) – ПРИёмник (принимает сигнал)
ПРЕбывать (в растерянности) – ПРИбывать (вода прибывает)
ПРЕступить (закон) – ПРИступить (к решению)
ПРЕзирать (обманщиков) – дом ПРИзрения для сирот (где за ними присматривают)
ПРЕумножить (значительно умножить) – ПРИумножить (немного умножить) и т.д.
Нужно запомнить слова, где трудно установить правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- (в случае затруднений обращаемся к словарю):
ПРИчудливый, ПРИключение, ПРИхотливый, ПРЕследовать, ПРЕнебрегать, ПРЕпятствие и др.
Приставки, правописание которых зависит от ударения.
|РОЗ- (РОС-) / РАЗ- (РАС-)
|НЕ- / НИ-
|Под ударением – О, без ударения – А.
|Под ударением – Е, без ударения – И.
|рО´ссыпь – рАссыпа´ть
|нЕ´кто – нИкто´
После русских приставок на согласную вместо И в начале корня пишем Ы: история – предЫстория.
Исключения! После приставок МЕЖ- и СВЕРХ- сохраняется И: межИнститутский, сверхИнтересный.
После иноязычных приставок (дез-, контр-, пост-, суб-, супер-, транс-, пан-) пишем И: дезИнфекция, контрИгра, постИндустриальный, субИнспектор, суперИгра, трансИорданский, панИсламизм.
В сложносокращенных словах И в начале корня сохраняется: медИнститут.
Запомни! ВзИмать (пишем по произношению).