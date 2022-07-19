Правописание приставок

Существует несколько групп приставок с разным правописанием в русском языке.

Неизменяемые – всегда пишутся одинаково.

С- (СО-) Сделать, Склеить, Списать, СОвершать Запомните! Не существует приставки З. В словах здоровье, здание, здесь, здравствуйте, ни зги буква З является частью корня. О- Осмелел, Окрасил ОБ- ОБдуть, ОБвернуть ОТ- (ОТО-) ОТделать, ОТОдвинуть В- (ВО-) Вклиниться, ВОобразить ВЫ- ВЫход, ВЫглядывать ЗА- ЗАдумать, ЗАцепить НА- НАписать, НАрисованный НАД- (НАДО-) НАДписать, НАДОумить ПОД- ПОДлезть, ПОДчеркнутый ПРЕД- (ПРЕДО-) ПРЕДдверие, ПРЕДставить ПЕРЕ- ПЕРЕчеркнуть, ПЕРЕставить ПО- ПОстареть, ПОверить ПРО- ПРОстудиться, ПРОветрить ДО- ДОставить, ДОчитанный У- Убежать, Украшенный

Приставки на З- / С-, чье написание зависит от глухости / звонкости последующего согласного: перед звонкими пишется З-, а перед глухими – С-.

ИЗ- / (ИС-) ИЗдать, ИСправить ВОЗ- (ВЗ-) / ВОС- (ВС-) ВОЗдвигнуть, ВОСпеть, ВЗрастить, ВСколыхнуть БЕЗ- / БЕС- БЕЗнравственный, БЕСхребетный РАЗ- / РАС- РАЗвернутый, РАСстегнутый НИЗ- / НИС- НИЗвергнуть, НИСходить ЧЕРЕЗ- (ЧРЕЗ-) / ЧЕРЕС- ЧЕРЕЗвычайный, ЧРЕЗмерный, ЧЕРЕСчур, ЧЕРЕСполосица

Зависят от лексического значения – это приставки ПРЕ- и ПРИ-.

ПРЕ ПРИ 1) = ОЧЕНЬ: ПРЕмилый, ПРЕкрасный 1) Пространственная близость: ПРИшкольный, ПРИусадебный 2) = ПЕРЕ: ПРЕграда, ПРЕступление 2) Приближение: ПРИехать, ПРИлететь 3) Присоединение: ПРИшить, ПРИклеить 4) Неполнота действия: ПРИкрыть, ПРИсесть 5) Законченное действие: ПРИдумать

Будь внимателен:

Разграничивай слова с ПРЕ- и ПРИ-, которые близки по звучанию, но различаются по значению:

ПРЕдать (друга) – ПРИдать (значение)

ПРЕтворить (мечту в жизни) – ПРИтвориться (спящим) – ПРИтворить (дверь)

ПРЕклонить (колени в знак почтения) – ПРИКлонить (ветку, т.е. немного наклонить)

ПРЕходящая (мода, т.е. непостоянная, приходит и уходит) – ПРИходящий (автобус)

ПРЕемник (ему что-то передают) – ПРИёмник (принимает сигнал)

ПРЕбывать (в растерянности) – ПРИбывать (вода прибывает)

ПРЕступить (закон) – ПРИступить (к решению)

ПРЕзирать (обманщиков) – дом ПРИзрения для сирот (где за ними присматривают)

ПРЕумножить (значительно умножить) – ПРИумножить (немного умножить) и т.д.

Нужно запомнить слова, где трудно установить правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- (в случае затруднений обращаемся к словарю):

ПРИчудливый, ПРИключение, ПРИхотливый, ПРЕследовать, ПРЕнебрегать, ПРЕпятствие и др.

Приставки, правописание которых зависит от ударения.

РОЗ- (РОС-) / РАЗ- (РАС-) НЕ- / НИ- Под ударением – О, без ударения – А. Под ударением – Е, без ударения – И. рО´ссыпь – рАссыпа´ть нЕ´кто – нИкто´

Правописание Ы и И в корне после приставок

После русских приставок на согласную вместо И в начале корня пишем Ы: история – предЫстория.

Исключения! После приставок МЕЖ- и СВЕРХ- сохраняется И: межИнститутский, сверхИнтересный.

После иноязычных приставок ( дез-, контр-, пост-, суб-, супер-, транс-, пан- ) пишем И : дезИнфекция, контрИгра, постИндустриальный, субИнспектор, суперИгра, трансИорданский, панИсламизм.

В сложносокращенных словах И в начале корня сохраняется: медИнститут.

Запомни! ВзИмать (пишем по произношению).