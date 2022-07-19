Учебник MAXIMUM Education

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6 класс
Русский язык
Язык и части речи
Числительное. Разряды Разноспрягаемые глаголы Фразеология Типы речи Стили речи Местоимение. Разряды Слово и возможности его употребления
Орфография
Правописание приставок Правописание суффиксов прилагательных Правописание корней НЕ с прилагательными Правописание местоимений с НЕ и НИ Правописание суффиксов существительных Н и НН в прилагательных Правописание окончаний глаголов Числительное. Орфография НЕ с существительными

Правописание приставок

Существует несколько групп приставок с разным правописанием в русском языке.

  1. Неизменяемые – всегда пишутся одинаково.

С- (СО-)

Сделать, Склеить, Списать, СОвершать

Запомните! Не существует приставки З.

В словах здоровье, здание, здесь, здравствуйте, ни зги буква З является частью корня.
О- Осмелел, Окрасил
ОБ- ОБдуть, ОБвернуть
ОТ- (ОТО-) ОТделать, ОТОдвинуть
В- (ВО-) Вклиниться, ВОобразить
ВЫ- ВЫход, ВЫглядывать
ЗА- ЗАдумать, ЗАцепить
НА- НАписать, НАрисованный
НАД- (НАДО-) НАДписать, НАДОумить
ПОД- ПОДлезть, ПОДчеркнутый
ПРЕД- (ПРЕДО-) ПРЕДдверие, ПРЕДставить
ПЕРЕ- ПЕРЕчеркнуть, ПЕРЕставить
ПО- ПОстареть, ПОверить
ПРО- ПРОстудиться, ПРОветрить
ДО- ДОставить, ДОчитанный
У- Убежать, Украшенный

  1. Приставки на З- / С-, чье написание зависит от глухости / звонкости последующего согласного: перед звонкими пишется З-, а перед глухими – С-.

ИЗ- / (ИС-) ИЗдать, ИСправить
ВОЗ- (ВЗ-) / ВОС- (ВС-) ВОЗдвигнуть, ВОСпеть, ВЗрастить, ВСколыхнуть
БЕЗ- / БЕС- БЕЗнравственный, БЕСхребетный
РАЗ- / РАС- РАЗвернутый, РАСстегнутый
НИЗ- / НИС- НИЗвергнуть, НИСходить
ЧЕРЕЗ- (ЧРЕЗ-) / ЧЕРЕС- ЧЕРЕЗвычайный, ЧРЕЗмерный, ЧЕРЕСчур, ЧЕРЕСполосица

  1. Зависят от лексического значения – это приставки ПРЕ- и ПРИ-.

ПРЕ ПРИ

1) = ОЧЕНЬ:

ПРЕмилый, ПРЕкрасный

1) Пространственная близость:

ПРИшкольный, ПРИусадебный

2) = ПЕРЕ:

ПРЕграда, ПРЕступление

2) Приближение:

ПРИехать, ПРИлететь

3) Присоединение:

ПРИшить, ПРИклеить

4) Неполнота действия:

ПРИкрыть, ПРИсесть

5) Законченное действие:

ПРИдумать

Будь внимателен:

  • Разграничивай слова с ПРЕ- и ПРИ-, которые близки по звучанию, но различаются по значению:

ПРЕдать (друга) – ПРИдать (значение)

ПРЕтворить (мечту в жизни) – ПРИтвориться (спящим) – ПРИтворить (дверь)

ПРЕклонить (колени в знак почтения) – ПРИКлонить (ветку, т.е. немного наклонить)

ПРЕходящая (мода, т.е. непостоянная, приходит и уходит) – ПРИходящий (автобус)

ПРЕемник (ему что-то передают) – ПРИёмник (принимает сигнал)

ПРЕбывать (в растерянности) – ПРИбывать (вода прибывает)

ПРЕступить (закон) – ПРИступить (к решению)

ПРЕзирать (обманщиков) – дом ПРИзрения для сирот (где за ними присматривают)

ПРЕумножить (значительно умножить) – ПРИумножить (немного умножить) и т.д.

  • Нужно запомнить слова, где трудно установить правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- (в случае затруднений обращаемся к словарю):

ПРИчудливый, ПРИключение, ПРИхотливый, ПРЕследовать, ПРЕнебрегать, ПРЕпятствие и др.

  1. Приставки, правописание которых зависит от ударения.

РОЗ- (РОС-) / РАЗ- (РАС-) НЕ- / НИ-
Под ударением – О, без ударения – А. Под ударением – Е, без ударения – И.
рО´ссыпь – рАссыпа´ть нЕ´кто – нИкто´

Правописание Ы и И в корне после приставок

  • После русских приставок на согласную вместо И в начале корня пишем Ы: история – предЫстория.

Исключения! После приставок МЕЖ- и СВЕРХ- сохраняется И: межИнститутский, сверхИнтересный.

  • После иноязычных приставок (дез-, контр-, пост-, суб-, супер-, транс-, пан-) пишем И: дезИнфекция, контрИгра, постИндустриальный, субИнспектор, суперИгра, трансИорданский, панИсламизм.

  • В сложносокращенных словах И в начале корня сохраняется: медИнститут.

Запомни! ВзИмать (пишем по произношению).