Знаки препинания в осложненном и сложносочиненном предложении
|Формулировка задания 16
|Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
Признаки однородных членов предложения (ОЧП):
Одно общее главное слово.
Отвечают на один и тот же вопрос.
Являются одним и тем же членом предложения.
На письме разделяются запятыми.
|Знаки препинания в предложениях с ОЧП
|Союз
|Схема и пример
|Одиночные союзы
|и, да (=и), или
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О и О
Миша и Петя пошли купаться.
|А, но, да (=но), однако, зато
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О, да О
Он мал, да смышлён.
|Повторяющиеся союзы
|и, да, либо, или
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и О, и О, и О
На лугу росли и желтые, и красные, и голубые цветы.
О , и О, и О
На лугу росли желтые, и красные, и голубые цветы.
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Ни, ни; то, то;
не то, не то
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Ни О, ни О
Ни звука, ни шороха вокруг.
|Двойные союзы
|как, так и; не только, но и
|Не только мальчики, но и девочки участвовали в соревнованиях.
Сложносочиненное предложение (ССП) – сложное предложение, состоящее из 2-х и более грамматических основ, соединенных сочинительными союзами.
|Ловушки
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Пример: Я сидел и читал. Я сел, и он прочитал мне письмо.
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Пример: Смеркалось, и мы сели ужинать.
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Пример: На улице дул ветерок и падал снежок.
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Пример: ни свет ни заря, ни рыба ни мясо
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Пример: Мы сходили на рынок и купили овощей и фруктов.