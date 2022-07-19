Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Русский язык
Орфография
Правописание Н и НН в отыменных прилагательных Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание суффиксов причастий Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание гласных в корнях с чередованием
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при однородных членах предложения Двоеточие и тире Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах Пунктуация в ССП Сравнительный оборот Пунктуация в СПП Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения
Языковые нормы
Средства связи Орфоэпия Плеоназм Синтаксические нормы Грамматические ошибки Паронимы Средства выразительности Типы речи

Знаки препинания в осложненном и сложносочиненном предложении

Формулировка задания 16
Расставьте знаки препинания. Укажите предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.

Признаки однородных членов предложения (ОЧП):

  1. Одно общее главное слово.

  2. Отвечают на один и тот же вопрос.

  3. Являются одним и тем же членом предложения.

  4. На письме разделяются запятыми.

Знаки препинания в предложениях с ОЧП
Союз Схема и пример
Одиночные союзы
и, да (=и), или

О и О

Миша и Петя пошли купаться.
А, но, да (=но), однако, зато

О, да О

Он мал, да смышлён.
Повторяющиеся союзы
и, да, либо, или

и О, и О, и О

На лугу росли и желтые, и красные, и голубые цветы.

О , и О, и О

На лугу росли желтые, и красные, и голубые цветы.

Ни, ни; то, то;

не то, не то

Ни О, ни О

Ни звука, ни шороха вокруг.
Двойные союзы
как, так и; не только, но и Не только мальчики, но и девочки участвовали в соревнованиях.

Сложносочиненное предложение (ССП) – сложное предложение, состоящее из 2-х и более грамматических основ, соединенных сочинительными союзами.

Ловушки

  1. Союз И может соединять как ОЧП, так и грамматические основы в ССП.

Пример: Я сидел и читал. Я сел, и он прочитал мне письмо.

  1. В составе ССП могут быть односоставные предложения.

Пример: Смеркалось, и мы сели ужинать.

  1. В ССП запятая не ставится, если есть общий второстепенный член.

Пример: На улице дул ветерок и падал снежок.

  1. Во фразеологизмах между повторяющимися союзами запятая не ставится.

Пример: ни свет ни заря, ни рыба ни мясо

  1. Разные ряды однородных членов.

Пример: Мы сходили на рынок и купили овощей и фруктов.