Средства связи в предложении

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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ
|Синонимы и антонимы (в том числе контекстные)
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В лесу мы видели лося. Сохатый шёл вдоль опушки и никого не боялся
У природы много друзей. Недругов у неё значительно меньше.
|Однокоренные слова
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Бабушка собрала яблоки. Скоро будет готов яблочный пирог.
|Форма слова
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Мы увидели старый дом. В доме никого не было.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ
|Союзы
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На дворе март. И до сдачи ЕГЭ осталось совсем мало времени…
|Местоимения (разных разрядов)
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На ЕГЭ можно будет «пользоваться» только своей головой. Она главный помощник при решении всех заданий.
|Наречия
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Мы разобрали все тематические блоки в ЕГЭ по русскому языку. Сегодня заканчиваем нашу подготовку к экзамену.
|Степени сравнения прилагательных и наречий
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ЕГЭ – хороший экзамен. Лучше и придумать нельзя.
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ
|Синтаксический параллелизм
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«Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура»
|Лексические повторы
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Скоро мы пойдем сдавать экзамен. Самый важный экзамен в нашей жизни.
|Вводные слова
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Что нужно для успешной подготовки к ЕГЭ? Во-первых, знания, а во-вторых, навыки!
|Обращения
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Скажи мне, чего тебе не хватало? Маша, что тебе было нужно?
|Парцелляция
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Я подошел к двери. Постучал. Никто не открыл. Я постучал еще раз.