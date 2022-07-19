Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Русский язык
Языковые нормы
Текст - словарная статья Типы речи Синтаксические нормы Фразеология и стилистика Текст - средства связи Лексическое значение Стили речи Средства выразительности Орфоэпия Задания по текстам разных стилей Средства связи Паронимы Речевые нормы Плеоназм Грамматические ошибки
Орфография
Правописание суффиксов - задание 11 ЕГЭ Правописание гласных в корнях с чередованием Спряжения глаголов. Правописание личных окончаний глаголов Правописание суффиксов прилагательных (ИВ/ЕВ, ЛИВ/ЧИВ, СК/К) и глаголов (ОВА/ЕВА/ИВА/ЫВА и ВА) Правописание суффиксов существительных (ИК/ЕК, ИЦ/ЕЦ, ИЧК/ЕЧК, ИНК/ЕНК) Правописание Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных Правописание НЕ - задание 13 ЕГЭ Правописание приставок - задание 10 ЕГЭ Правописание Н и НН - задание 15 ЕГЭ Правописание приставок (ПРЕ/ПРИ) Правописание НЕ с различными частями речи Правописание приставок. (Неизменяемые, на З/С, И/Ы после приставок) Правописание проверяемых и непроверяемых гласных в корне Правописание суффиксов причастий Слитное/дефисное/раздельное написание слов Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий - задание 12 ЕГЭ Слитное/дефисное/раздельное - задание 14 ЕГЭ Правописание Н и НН в отыменных прилагательных
Синтаксис и пунктуация
Пунктуация в СПП Пунктуация при однородных членах предложения Пунктуация на стыке союзов Пунктуационный анализ Сравнительный оборот Двоеточие и тире Пунктуация в ССП Пунктуация при вводных словах и обращениях Пунктуация при приложениях и уточняющих членах предложения Пунктуация при деепричастных и причастных оборотах
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 2 Вариант 1

Средства связи в предложении

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ
Синонимы и антонимы (в том числе контекстные)

В лесу мы видели лося. Сохатый шёл вдоль опушки и никого не боялся

У природы много друзей. Недругов у неё значительно меньше.
Однокоренные слова

Бабушка собрала яблоки. Скоро будет готов яблочный пирог.
Форма слова

Мы увидели старый дом. В доме никого не было.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ
Союзы

На дворе март. И до сдачи ЕГЭ осталось совсем мало времени…
Местоимения (разных разрядов)

На ЕГЭ можно будет «пользоваться» только своей головой. Она главный помощник при решении всех заданий.
Наречия

Мы разобрали все тематические блоки в ЕГЭ по русскому языку. Сегодня заканчиваем нашу подготовку к экзамену.
Степени сравнения прилагательных и наречий

ЕГЭ – хороший экзамен. Лучше и придумать нельзя.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ
Синтаксический параллелизм

«Уметь говорить – искусство. Уметь слушать – культура»
Лексические повторы

Скоро мы пойдем сдавать экзамен. Самый важный экзамен в нашей жизни.
Вводные слова

Что нужно для успешной подготовки к ЕГЭ? Во-первых, знания, а во-вторых, навыки!
Обращения

Скажи мне, чего тебе не хватало? Маша, что тебе было нужно?
Парцелляция

Я подошел к двери. Постучал. Никто не открыл. Я постучал еще раз.