Синтаксический анализ текста

Грамматическая основа

Главные члены предложения – подлежащие и сказуемое – составляют грамматическую основу предложения. Если есть оба главных члена, то предложение двусоставное, если есть только один из главных членов, то односоставное.

Темнеет. Мороз. – односоставная грам. основа. Собака лаяла на меня. Ирина ушла спать. Федор Иванович был хорошим учителем. – двусоставная грам. основа.

Односоставные предложения делятся на:

Назывные

Определенное-личные

Неопределенно-личные

Безличные

Обобщенно-личные

Назывные предложения

Это односоставное предложение, в котором есть только подлежащие - существительное в именительном падеже.

Метель. Ветер.

Определённо-личные предложения

Есть только один главный член – сказуемое. Оно выражено глаголом в первом или втором лице настоящего или будущего времени изъявительного наклонения. Кроме того, сказуемое может стоять в повелительном наклонении также. Подлежащего в определённо-личных предложениях нет, но это всегда либо субъект, говорящий, либо его собеседник. Можно подставить «я», «мы», «ты» или «вы».

Пойдем гулять вечером. – Мы пойдем гулять вечером.

Неопределённо-личные предложения

В неопределенно-личных предложениях говорится о действии, которое совершило какое-то неизвестное лицо или совершает в настоящий момент. В таких предложениях восстановить подлежащее невозможно, оно неизвестно. Сказуемое в таких предложениях выражено глаголом в третьем лице множественного числа настоящего или будущего времени или глаголом множественного числа прошедшего времени (категории лица в прошедшем времени нет).

В кабинет постучали.

Безличные предложения

Действие в этом предложении происходит само собой и не предполагает возможностям какого-то субъекта.

Темнело. Похолодало.

Обобщенно-личные предложения

В обобщенно-личных предложениях речь идет о действиях, которые нужно или не надо совершать всем.

Не в свои сани не садись.

Речь идёт обо всех людях, которым не следует брать на себя слишком много или придавать себе излишнее значение.