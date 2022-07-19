Синтаксический анализ текста

Грамматическая основа
Собака лаяла на меня. Ирина ушла спать. Федор Иванович был хорошим учителем. – двусоставная грам. основа.
Односоставные предложения делятся на:
Назывные
Определенное-личные
Неопределенно-личные
Безличные
Обобщенно-личные
Назывные предложения
Это односоставное предложение, в котором есть только подлежащие - существительное в именительном падеже.
Определённо-личные предложения
Есть только один главный член – сказуемое. Оно выражено глаголом в первом или втором лице настоящего или будущего времени изъявительного наклонения. Кроме того, сказуемое может стоять в повелительном наклонении также. Подлежащего в определённо-личных предложениях нет, но это всегда либо субъект, говорящий, либо его собеседник. Можно подставить «я», «мы», «ты» или «вы».
Неопределённо-личные предложения
В неопределенно-личных предложениях говорится о действии, которое совершило какое-то неизвестное лицо или совершает в настоящий момент. В таких предложениях восстановить подлежащее невозможно, оно неизвестно. Сказуемое в таких предложениях выражено глаголом в третьем лице множественного числа настоящего или будущего времени или глаголом множественного числа прошедшего времени (категории лица в прошедшем времени нет).
Безличные предложения
Действие в этом предложении происходит само собой и не предполагает возможностям какого-то субъекта.
Обобщенно-личные предложения
В обобщенно-личных предложениях речь идет о действиях, которые нужно или не надо совершать всем.
Речь идёт обо всех людях, которым не следует брать на себя слишком много или придавать себе излишнее значение.