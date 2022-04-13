Фразеология

В нашем языке есть словосочетания, смысл которых не равен смыслу отдельно взятых из него слов. Такие словосочетания называют фразеологизмами.
Эти устойчивые словосочетания употребляются только в переносном значении и похожи на метафоры.
Фразеологизмы легко узнать в тексте.
Они имеют отличительные черты:
В них два и более слова;
Имеют устойчивый состав;
Употребляются в переносном значении;
Являются одним членом предложения.
Фразеологизмы нельзя искажать, добавляя или убирая отдельные слова и нельзя заменять одни слова на другие.
Многие фразеологизмы появились в русском языке благодаря древним мифам, Библии.
«Яблоко раздора» – причина ссоры. Изначально имелось в виду яблоко, из-за которого поругались богини Афина, Афродита и Гера, так как на нём было написано «прекраснейшей».
«Троянский конь» – скрытая ловушка. Деревянный конь, в котором спрятались греки, чтобы завоевать Трою.