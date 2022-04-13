Учебник MAXIMUM Education

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6 класс
Русский язык
Язык и части речи
Слово и возможности его употребления Числительное. Разряды Разноспрягаемые глаголы Фразеология Типы речи Стили речи Местоимение. Разряды
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Фразеология

В нашем языке есть словосочетания, смысл которых не равен смыслу отдельно взятых из него слов. Такие словосочетания называют фразеологизмами.

Делать из мухи слона – сильно преувеличивать.
 

Эти устойчивые словосочетания употребляются только в переносном значении и похожи на метафоры.

Фразеологизмы – это устойчивые словосочетания, равные по значению либо одному слову, либо целому предложению. Фразеологизмы всегда употребляются в переносном смысле.

Фразеологизмы легко узнать в тексте.

Они имеют отличительные черты:

  • В них два и более слова;

  • Имеют устойчивый состав;

  • Употребляются в переносном значении;

  • Являются одним членом предложения.

Фразеологизмы нельзя искажать, добавляя или убирая отдельные слова и нельзя заменять одни слова на другие.

Многие фразеологизмы появились в русском языке благодаря древним мифам, Библии.

«Яблоко раздора» – причина ссоры. Изначально имелось в виду яблоко, из-за которого поругались богини Афина, Афродита и Гера, так как на нём было написано «прекраснейшей».

«Троянский конь» – скрытая ловушка. Деревянный конь, в котором спрятались греки, чтобы завоевать Трою.