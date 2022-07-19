Существительное. Род и число

Род существительных

Существительные бывают трех родов (проверяем через замену личными местоимениями он, она, оно или постановкой к существительному слов мой, моя, мое):

мужского (он – мой: дом, урок выбор, текст); женского (она – моя: мечта, работа, фамилия, радость); среднего (оно – мое: счастье, небо, солнце, произведение).

Имена существительные не изменяются по родам. Существительное всегда относится к одному роду.

Род мы определяем только у существительных в единственном числе.

Есть также особая группа – существительные общего рода. В предложении они могут обозначать лиц и мужского пола, и женского пола.

К ним относятся, например, слова сластена, сирота, плакса, неряха, задира и др.

Например, о девочке мы скажем: «Ты ужаснАЯ задира!».

А о мальчике скажем так: «Ты ужаснЫЙ задира!»

Обратим внимание и на слова типа врач, автор, секретарь и др. Такие существительные изменяются, как существительные мужского рода, но могут сочетаться с прилагательными и глаголами прошедшего времени и в женском роде.

Сравните:

ОпытнЫЙ врач Иванов быстро поставиЛ диагноз.

ОпытнАЯ врач Иванова быстро поставилА диагноз.

Число существительных

Существительные изменяются по числам. Это изменение отражается на окончаниях существительных.

У существительных бывает два числа:

единственное (предмет один): двор, ученик, сестра, окно. множественное (предметов два и больше): дворЫ, ученикИ, сестрЫ, окнА.

Но есть существительные, которые могут иметь форму только одного числа: единственного или множественного.

Существительные, которые имеют форму только единственного числа:

существительные, обозначающие вещества: железо, сметана и др.; существительные, обозначающие отвлеченные понятия: горе, любовь, дружба и др.; существительные с собирательным значением, называющие группы людей: листва, молодежь и др.; некоторые имена собственные: Кавказ, Урал и др.

Существительные, которые имеют форму только множественного числа:

существительные, обозначающие вещества: чернила, недра и др.; существительные, обозначающие отвлеченные понятия: каникулы, будни и др.; существительные, обозначающие парные предметы: очки, сани, ножницы и др.; некоторые имена собственные: Альпы, Чебоксары и др.

Если существительное может стоять только во множественном числе, то у него нельзя определить род и тип склонения.