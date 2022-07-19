Существительное. Род и число

Существительные бывают трех родов (проверяем через замену личными местоимениями он, она, оно или постановкой к существительному слов мой, моя, мое):
мужского (он – мой: дом, урок выбор, текст);
женского (она – моя: мечта, работа, фамилия, радость);
среднего (оно – мое: счастье, небо, солнце, произведение).
Имена существительные не изменяются по родам. Существительное всегда относится к одному роду.
Род мы определяем только у существительных в единственном числе.
Есть также особая группа – существительные общего рода. В предложении они могут обозначать лиц и мужского пола, и женского пола.
К ним относятся, например, слова сластена, сирота, плакса, неряха, задира и др.
Например, о девочке мы скажем: «Ты ужаснАЯ задира!».
А о мальчике скажем так: «Ты ужаснЫЙ задира!»
Обратим внимание и на слова типа врач, автор, секретарь и др. Такие существительные изменяются, как существительные мужского рода, но могут сочетаться с прилагательными и глаголами прошедшего времени и в женском роде.
Сравните:
ОпытнЫЙ врач Иванов быстро поставиЛ диагноз.
ОпытнАЯ врач Иванова быстро поставилА диагноз.
Существительные изменяются по числам. Это изменение отражается на окончаниях существительных.
У существительных бывает два числа:
единственное (предмет один): двор, ученик, сестра, окно.
множественное (предметов два и больше): дворЫ, ученикИ, сестрЫ, окнА.
Но есть существительные, которые могут иметь форму только одного числа: единственного или множественного.
Существительные, которые имеют форму только единственного числа:
существительные, обозначающие вещества: железо, сметана и др.;
существительные, обозначающие отвлеченные понятия: горе, любовь, дружба и др.;
существительные с собирательным значением, называющие группы людей: листва, молодежь и др.;
некоторые имена собственные: Кавказ, Урал и др.
Существительные, которые имеют форму только множественного числа:
существительные, обозначающие вещества: чернила, недра и др.;
существительные, обозначающие отвлеченные понятия: каникулы, будни и др.;
существительные, обозначающие парные предметы: очки, сани, ножницы и др.;
некоторые имена собственные: Альпы, Чебоксары и др.
Если существительное может стоять только во множественном числе, то у него нельзя определить род и тип склонения.