Учебник MAXIMUM Education

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5 класс
Русский язык
Язык и части речи
Существительные. Род и число. Беглые гласные Глагол. Вид Глагол. Наклонение Тема текста Прямая речь. Диалог Существительное. Склонение и падежи Синонимы. Антонимы. Омонимы. Морфемика Глагол. Спряжение Фонетика. Все о звуках Глагол. Времена Прилагательное. Степени сравнения Чередования Прилагательное. Морфология Слово и его значения
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Существительное. Род и число

Род существительных

Существительные бывают трех родов (проверяем через замену личными местоимениями он, она, оно или постановкой к существительному слов мой, моя, мое):

  1. мужского (он – мой: дом, урок выбор, текст);

  2. женского (она – моя: мечта, работа, фамилия, радость);

  3. среднего (оно – мое: счастье, небо, солнце, произведение).

Имена существительные не изменяются по родам. Существительное всегда относится к одному роду.

Род мы определяем только у существительных в единственном числе.

Есть также особая группа – существительные общего рода. В предложении они могут обозначать лиц и мужского пола, и женского пола.

К ним относятся, например, слова сластена, сирота, плакса, неряха, задира и др.

Например, о девочке мы скажем: «Ты ужаснАЯ задира!».

А о мальчике скажем так: «Ты ужаснЫЙ задира

Обратим внимание и на слова типа врач, автор, секретарь и др. Такие существительные изменяются, как существительные мужского рода, но могут сочетаться с прилагательными и глаголами прошедшего времени и в женском роде.

Сравните:

ОпытнЫЙ врач Иванов быстро поставиЛ диагноз.

ОпытнАЯ врач Иванова быстро поставилА диагноз.

Число существительных

Существительные изменяются по числам. Это изменение отражается на окончаниях существительных.

У существительных бывает два числа:

  1. единственное (предмет один): двор, ученик, сестра, окно.

  2. множественное (предметов два и больше): дворЫ, ученикИ, сестрЫ, окнА.

Но есть существительные, которые могут иметь форму только одного числа: единственного или множественного.

Существительные, которые имеют форму только единственного числа:

  1. существительные, обозначающие вещества: железо, сметана и др.;

  2. существительные, обозначающие отвлеченные понятия: горе, любовь, дружба и др.;

  3. существительные с собирательным значением, называющие группы людей: листва, молодежь и др.;

  4. некоторые имена собственные: Кавказ, Урал и др.

Существительные, которые имеют форму только множественного числа:

  1. существительные, обозначающие вещества: чернила, недра и др.;

  2. существительные, обозначающие отвлеченные понятия: каникулы, будни и др.;

  3. существительные, обозначающие парные предметы: очки, сани, ножницы и др.;

  4. некоторые имена собственные: Альпы, Чебоксары и др.

Если существительное может стоять только во множественном числе, то у него нельзя определить род и тип склонения.