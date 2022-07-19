Глагол. Орфография (тся / ться, Ь в окончании)

Чтобы понять, нужно писать ТСЯ или ТЬСЯ, мы должны задать к глаголу вопрос.
Если глагол отвечает на вопросы:
что делает? что сделает? что делают? что сделают? – пишем ТСЯ.
В вопросе нет мягкого знака – ТСЯ.
Это глагол 3-его лица:
Нина (что делает?) улыбаеТСЯ.
Сегодня Кирилл (что сделает?) познакомиТСЯ с командой.
Гости (что делают?) здороваюТСЯ с родителями.
Новые жильцы (что сделают?) представяТСЯ соседям.
что делать? что сделать? – пишем ТЬСЯ.
В вопросе есть мягкий знак – ТЬСЯ.
Это глагол в инфинитиве:
Алина могла (что делать?) учиТЬСЯ лучше.
Коля не смог (что сделать?) отправиТЬСЯ с классом в поход на выходные.
Ь в инфинитиве пишется:
в окончании (некоторые лингвисты называют суффиксом) ТЬ (в том числе перед -СЯ / -СЬ) – играТЬ, ждаТЬ, зваТЬ;
если глагол оканчивается на ЧЬ (часть корня): леЧЬ, стереЧЬ, береЧЬ.
А также Ь пишется у глаголов в форме 2-го лица единственного числа после Ш (в том числе перед -СЯ):
Ты считаеШЬ очень быстро.
Ты собираеШЬСЯ всегда заранее.
В повелительном наклонении после согласных на конце глаголов пишется Ь (в том числе перед -СЯ и -ТЕ): верЬ – верЬТЕ, поплачЬ – поплачЬТЕ.
Но есть исключения! Ляг – лягТЕ, приляг – прилягТЕ.