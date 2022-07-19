Глагол. Орфография (тся / ться, Ь в окончании)

Правописание ТСЯ и ТЬСЯ в глаголах

Чтобы понять, нужно писать ТСЯ или ТЬСЯ, мы должны задать к глаголу вопрос.

Если глагол отвечает на вопросы:

что делает? что сделает? что делают? что сделают? – пишем ТСЯ.

В вопросе нет мягкого знака – ТСЯ.

Это глагол 3-его лица:

Нина (что делает?) улыбаеТСЯ.

Сегодня Кирилл (что сделает?) познакомиТСЯ с командой.

Гости (что делают?) здороваюТСЯ с родителями.

Новые жильцы (что сделают?) представяТСЯ соседям.

что делать? что сделать? – пишем ТЬСЯ.

В вопросе есть мягкий знак – ТЬСЯ.

Это глагол в инфинитиве:

Алина могла (что делать?) учиТЬСЯ лучше.

Коля не смог (что сделать?) отправиТЬСЯ с классом в поход на выходные.

Ь в окончании глагола

Ь в инфинитиве пишется:

в окончании (некоторые лингвисты называют суффиксом) ТЬ (в том числе перед -СЯ / -СЬ) – играТЬ, ждаТЬ, зваТЬ; если глагол оканчивается на ЧЬ (часть корня): леЧЬ, стереЧЬ, береЧЬ.

А также Ь пишется у глаголов в форме 2-го лица единственного числа после Ш (в том числе перед -СЯ):

Ты считаеШЬ очень быстро.

Ты собираеШЬСЯ всегда заранее.

В повелительном наклонении после согласных на конце глаголов пишется Ь (в том числе перед -СЯ и -ТЕ): верЬ – верЬТЕ, поплачЬ – поплачЬТЕ.

Но есть исключения! Ляг – лягТЕ, приляг – прилягТЕ.